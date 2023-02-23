Соревнования по фигурному катанию, соединяющие Японию и Украину

Предоставлено Японской федерацией лыжного спорта.

Памятное фото японских и украинских лыжников, сделанное в последний день зимних Паралимпийских игр в Пекине.

Разрабатывается план по приглашению национальной сборной Украины по фигурному катанию, куда продолжают наступать российские силы, на международные соревнования, которые состоятся в марте в Саппоро.

Японские фигуристы приняли меры, чтобы поддержать украинских фигуристов, с которыми они соревновались на предыдущих соревнованиях, поскольку эти украинцы не могли вернуться домой и с трудом выезжали за границу на соревнования из-за войны.

В начале марта 2022 года сборная Украины дебютировала на зимних Олимпийских играх в Пекине. У 62-летнего Кодзи Ватанабэ, менеджера сборной Японии и высокопоставленного чиновника Японской федерации паралимпийского спорта (JPS), отвечающего за полускандинавские лыжные гонки, сложилось впечатление, что многие украинские лыжники склонили головы и посмотрели вниз, как будто они были молиться о чем-то.

Российское вторжение в Украину началось за неделю до открытия зимней Олимпиады в Пекине. Пока украинские спортсмены рисковали не попасть на Паралимпийские игры, они покинули Украину и добрались до Китая на автобусе, потому что все рейсы в их стране были отменены. Эти спортсмены были совершенно сбиты с толку и дезориентированы. 20-летняя Анастасия Лалтина выбыла из женского биатлона, узнав, что ее отец был схвачен и избит российскими солдатами.

— Можем ли мы что-нибудь сделать для них? Рёхей Ариасу, 36-летний слабовидящий лыжник, как полагают, восхищался украинскими параспортсменами, которые соревнуются в подавленном состоянии духа. Однако он не знал, что им сказать, поэтому расстроился.

Сигэру Сина, 58 лет, глава JPS, который наблюдал за Играми в Японии после того, как японская сборная была отправлена ​​в Пекин, испытывал аналогичные чувства. Он предложил временно эвакуировать членов сборной Украины в Японию. Однако, поскольку он знал, что многие из них беспокоятся о своих семьях в Украине и хотят вернуться домой, он решил собрать пожертвования и отправить им деньги на поддержку. В марте 2022 года Шина собирала пожертвования через JPS и другие учетные записи Facebook и вскоре собрала около 9 миллионов иен за счет пожертвований.

13 марта, в последний день зимних Олимпийских игр в Пекине, спортсмены из Японии и Украины, собравшиеся в Пекине, сделали совместное памятное фото. Хотя они являются конкурентами на соревнованиях, они также являются друзьями, которые много раз встречались на международных соревнованиях.

«Мы снова будем кататься вместе», — сказал Ариасу украинским фигуристам и пожал им руки перед отъездом из Пекина.

После возвращения домой члены сборной Украины остались на базе сборной. Из денег, собранных JPS, сначала было отправлено около 5 миллионов иен, которые использовались для эксплуатации учебного центра в качестве убежища.

Главный тренер Андрей Нестеренко, 59 лет, сказал, что спортсмены смогли продолжить тренировки, оставаясь со своими семьями в тренировочном центре, и что сборная Японии протянула руку помощи, когда они больше всего в ней нуждались.

17 марта в Саппоро стартует Кубок Азии по паралимпийским лыжам 2023 года. Японская федерация конькобежного спорта, которая совместно с Международной федерацией конькобежного спорта проводит мероприятие, называет мероприятие «дружеским соревнованием с Украиной в качестве специального гостя». JPS планирует использовать оставшиеся 4 миллиона иен в виде пожертвований на оплату проезда и проживания около 20 украинских лыжников.

«Мы хотим, чтобы это мероприятие прошло успешно и показало миру, что мы с Украиной», — сказала Чайна.