Сорокин останавливает 27, когда «Айлендерс» проигрывают «Флайерз» со счетом 4: 0. Новости, спорт, вакансии

Алан Креда Ассошиэйтед Пресс

НЬЮ-ЙОРК (AP) — Скотт Мэйфилд, Брок Нельсон и защитник-новичок Сэмюэл Болдук забили по 27 отборов мяча каждый, а «Нью-Йорк Айлендерс» не отставали от гонки «уайлд-кард» Восточной конференции, одержав победу со счетом 4:0 над «Филадельфия Флайерз». Субботний вечер.

Хадсон Вашинг также забил за «Айлендерс», которые опередили «Питтсбург» на одно очко и остались равными с «Флоридой» в финальной гонке сезона за два оставшихся места с «уайлд-кард» в Восточной конференции.

Бо Хорват и Саймон Холмстром сделали по две передачи за «Нью-Йорк», которые улучшили 4-0-0 против «Флайерз» на UBS Arena и выиграли семь домашних игр подряд против «Флайерз», которые пропустили плей-офф третий сезон подряд и четвертый сезон. Раз в пять лет.

Мэйфилд забил свой шестой гол в сезоне в 14:19 после первого, когда его удар не попал в точку вратаря «Флайерз» Картера Харта.

Нельсон сделал счет 2:0 на 7:50 секунды, забив свой 34-й гол Харту с фланга после передачи Ноа Добсона. Нельсон также забил гол и сделал две передачи в домашней победе над «Тампа-Бэй» со счетом 6:1.

Болдук увеличил отставание до трех голов, забив свой второй гол в сезоне на 15:06 секунды с помощью Хорвата и Хольмстрема, которые также ассистировали голу Мэйфилда.

Фашинг завершил счет на 18:21 минуте третьего гола своим восьмым голом.

Сутаут Сорокина стал для него шестым в сезоне и шестнадцатым в карьере, поскольку 27-летний российский голкипер улучшил свой результат до 30-21-7. Сорокин также стал первым голкипером «Айлендерс», сыгравшим в 60 матчах после Рика ДиПьетро, ​​который сделал это в течение трех сезонов подряд с 2005/06 по 2007/08.

«Пэнтерз» и «Гилландерс» делят 91 очко, а «Флорида» обыграла «Вашингтон» со счетом 4:2 в субботу вечером. «Питтсбург» обыграл «Детройт» со счетом 5:1 в субботу. У пингвинов 90 очков.

Всем трем командам осталось по два матча.

«Айлендерс» выиграли свою первую встречу в сезоне на «ЮБС Арене» — 5:2 26 ноября, — а затем разделили две игры в Филадельфии. «Нью-Йорк» проиграл 3:1 29 ноября и выиграл 2:1 в дебюте Бо Хорвата 6 февраля.

«Айлендерс» идут со счетом 18-8-4 в последних 30 играх и 12-4-0 в последних 16 домашних играх.

Нападающий «Айлендерс» Зак Пэрис провел за команду 162-й матч подряд. 38-летний форвард сыграл в каждом матче с тех пор, как присоединился к «Айлендерс» в октябре 2021 года. В этом сезоне он забил 21 гол и набрал 33 очка, что является его 18-м результатом в НХЛ.

Награда Вана за заслуги: президент и главный исполнительный директор Northwell Health Майкл Даулинг получил первую премию Чарльза П. Ванга за общественные работы, названную в честь бывшего владельца команды, скончавшегося в 2018 году. Ван был известен своей благотворительной деятельностью, а его одноименная награда присуждается лидерам, которые оказали положительное влияние на жизнь отдельных людей, семей или общества в целом. Детский фонд островитян и Фонд Чарльза Б. Ванга пожертвуют по 50 000 долларов в пользу Нортуэлла в честь Даулинга.

Примечания: у «Айлендерс» не было травмированного нападающего Матье Барзаля в 21-й игре подряд. … «Айлендерс» также вычеркнули нападающих Джоша Бэйли и Росса Джонстона, а также защитников Александра Романова и Паркера Уотерспуна. … Бейли остался позади защитника Зала славы Денниса Потвина (1060) и занял второе место в списке сыгранных игр «Айлендерс». … Флайерз поцарапали форварда Кифера Беллоуза и защитника Тони ДиАнджело.

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Флайерз: Принимайте «Бостон Брюинз» в воскресенье.

Островитяне: посетите Вашингтон, округ Колумбия, в понедельник.

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AP НХЛ: https://www.apnews.com/hub/NHL и https://www.twitter.com/AP_Sports.

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