Соседи России замечают внезапную слабость Путина.

New York Times описала его как «Россия».Восстание на 36 часов«, как если бы события сокрушительного уик-энда можно было ограничить полутора днями. Даже если глава «Вагнера» ​​Евгений Пригожин отменил поход своей группы на Москву и, видимо, начал свою ссылку в Белоруссии, продолжающиеся толчки восстание, пришедшее за 125 миль от полуизоляции столицы России, нельзя отделить от самого кризиса.

Для наблюдателей за Россией на Западе основное внимание было сосредоточено на том, что на самом деле произошло в России, что происходит сейчас и что это может означать для российской политики, особенно при президенте России Владимире Путине. Мертвая хватка Путина в СМИ превратила Россию в информационную экосистему, где во время кризиса доминирующими источниками новостей являются слухи и разрозненные сообщения в каналах Telegram. Таким образом, серьезный анализ последствий восстания для Путина обязательно исходит извне. Моя коллега из Российского Евразийского центра Карнеги Татьяна Становая провела со мной презентацию Красноречивое резюме, включая тот ключевой момент, что Пригожин, скорее всего, не пытался свергнуть правительство. Легкость, с которой его войска продвигались к Москве, вероятно, удивила его и побудила искать быстрый тупик.

События, начавшиеся в прошлую пятницу, будут иметь резонанс и за пределами России, особенно среди соседних стран. Еще до вагнеровской революции Путин Стратегически катастрофическая война В Украине некоторые меры вызвали переоценку намерений и власти России в Армении, Азербайджане, Казахстане, Молдове, Узбекистане и других странах региона. Если война выявила слабости российских вооруженных сил и их надежность как союзника, то восстание выявило слабости, в которых замешан сам Путин. По иронии судьбы, события последних дней послужили напоминанием о сугубо личном характере власти путинского режима — и в то же время нанесли по этой власти серьезный удар.

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Нехарактерно сжатая речь Путина в понедельник вечером, в которой он объявил повстанческое движение предательством России и поставил себе в заслугу то, что обезвредил его, не вернет кассету; Ущерб нанесен. Видеообращение Пригожина в тот день, в котором он выглядел уверенным и умиротворенным, подтверждает, что в том, что должно было стать моноспектаклем Путина, был еще один актер. В системе, где власть носит глубоко личный и перформансный характер (подумайте о фотосессиях без рубашки, многочасовых пресс-конференциях и впечатляющих задержках встреч с иностранными лидерами), безошибочная демонстрация силы еще одним действующим лицом в российском обществе подрывает эффект. Опять же, эта история еще не закончена.

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Для тех, кто живет на окраинах России, эти вопросы менее актуальны, чем для представителей российской элиты, пытающихся разобраться в меняющейся динамике власти в своей стране. Нам не следует ожидать резких сдвигов во внешней политике соседей России в Центральной Азии или на Южном Кавказе в ближайшее время, отчасти потому, что акцент на геополитической роли России упускает из виду то, что личная политика всегда была основой для многих из этих стран. Отношения с Россией при Путине. В течение двух десятилетий Путин проводил внешнюю политику, основанную на авторитарных рукопожатиях. И не потому, что он был каким-то образом лично близок с такими, как бывший лидер Казахстана Нурсултан Назарбаев или покойный узбекский диктатор Ислам Каримов. Путин, похоже, ни с кем не дружит. Вместо этого он разработал внешнюю политику, которая закрепляла взаимную, хотя и неравную, поддержку режимов угнетения и коррупции, связанных с большей частью российского «ближнего зарубежья» — эвфемизм для бывшего советского и российского имперского пространства.

Путин не поощряет хвастливых просителей. Белорусский диктатор Александр Лукашенко для него лузер, даже если он выгоден. (Лукашенко, с другой стороны, находится у власти дольше, чем Путин, несмотря на более слабую руку; недооценка его, кажется, часть стратегии бывшего диктатора.) Более быстрое подавление протестующих на Майдане в Киеве в конце 2013 года. Демонстрация контроля над государством была важным способом завоевать уважение Путина. Слабость была поводом для насмешек.

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