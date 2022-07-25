Соседка Украины обеспокоена вторжением России

Гаврилетта, выпускница Гарвардской школы государственного управления им. Кеннеди, вступившая в должность в августе 2021 года, сказала, что ее страна — не единственная страна, у которой есть основания для беспокойства по поводу вторжения, предпринятого президентом России Владимиром Путиным в феврале.

«Это очень сложная ситуация не только для Молдовы, но и для любой небольшой страны, любой страны, которая опирается на международную систему, основанную на правилах», — сказала она. «Если бы страна могла начать войну за аннексию без какого-либо учета международного права, вы знаете, никто не был бы в безопасности в этом смысле, и я думаю, что многие страны обеспокоены».

Премьер-министр сослался на «бурную историю Молдовы в сложном регионе» мира, которая продолжается и по сей день. Закария отметил, что нынешняя война нанесла ущерб экономике Молдовы.

Действительно, сказал Гаврилетта. Молдова является страной, наиболее пострадавшей экономически после Украины от этой войны. Мы уже видели очень высокую инфляцию. Уровень инфляции в июне составил 32 процента.

Но премьер-министр сказал Закарии, что ее народ достойно пережил кризис, отметив, что ее страна добровольно приняла большое количество беженцев, чего бы это ни стоило.

«Мы видели, например, в опросах, что даже после принятия очень большого количества беженцев 85 процентов молдаван говорят, что они примут больше беженцев, а 50 процентов говорят, что безоговорочно, в любое время. Так что это вселяет в меня оптимизм. высоко касается мудрости моего народа».