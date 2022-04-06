Состоялось заседание ООН Россия вторгается в Украину

Европейские лидеры планируют отказаться от Импорт российского угля В ответ на шокирующие Сцены в Бучепригород Киева.

Европейская комиссия во вторник предложила поэтапный запрет на 4 миллиарда евро (4,3 миллиарда долларов) на импорт российского угля ежегодно в рамках пятого пакета санкций, направленных на сокращение военного фонда президента России Владимира Путина. Другие предложения касаются импорта российских технологий и производства еще на 10 миллиардов евро (10,9 миллиарда долларов).

Европа навязала Санкции против российской экономики С тех пор, как путинские танки вошли в Украину в конце февраля, они не наносили удары по российскому энергетическому сектору — до сих пор. Изображения беззащитных мирных жителей, прикованных цепями вдоль Буча-роуд — до недавнего времени находившейся под российской оккупацией, — убедили лидеров изменить курс.

В среду, когда послы ЕС встретятся для переговоров, ожидается более подробная информация о новом раунде санкций, включая график введения запрета на уголь. Меры еще должны быть одобрены всеми 27 государствами-членами.

Санкции в отношении угля расстроят некоторые европейские страны, но это один из источников энергии, от которого легче всего избавиться — большая часть мира уже делает это. Самый сложный вопрос: что будет дальше?

Сколько российского угля идет в Европу? По данным Международного энергетического агентства, Россия была третьим по величине экспортером угля в мире в 2020 году после Австралии и Индонезии, а Европа, безусловно, является ее крупнейшим покупателем.

Данные Международного энергетического агентства показали, что в этом году континент получил 57 миллионов тонн российского каменного угля по сравнению с 31 миллионом тонн из Китая. По данным Евростата, в том году это составило более половины европейского угля.

Но Евросоюз уже начинает отказываться от самого грязного в мире ископаемого топлива.

Согласно анализу Исследовательского центра Ember Energy, количество электроэнергии, вырабатываемой из угля, в последние годы неуклонно снижалось по всему блоку, снизившись на 29% в период с 2017 по 2019 год.

Несмотря на небольшой рост в прошлом году, когда цены на газ достигли рекордного уровня, Международное энергетическое агентство ожидает, что европейский спрос на уголь возобновит неуклонное снижение. Ожидалось, что общий объем импорта сократится на 6% к 2024 году еще до вторжения России в Украину.

Другие страны могут вмешаться, чтобы купить российский уголь. Международное энергетическое агентство ожидает, что импорт угля в Индию вырастет на 4% в 2024 году, а в Юго-Восточной Азии — более чем на 6%. Россия уже выиграла от скачка экспорта в Китай после Си Цзиньпина Запрет на импорт из АвстралииОб этом говорится в декабрьском отчете агентства.

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