Состоялся видео-саммит Путина и Си

МОСКВА — У президента Байдена может быть союз демократий, но, как подтвердил видео-саммит в среду, союз между Россией и Китаем все еще существует.

Президент Китая Си Цзиньпин, которому этой зимой грозит дипломатический бойкот Олимпийских игр в Пекине со стороны Байдена и других, заручился публичным обещанием президента России Владимира Путина, что он примет участие — первого национального лидера RSVP.

Г-н Путин, которому угрожают обрушить западные санкции в случае нападения российских войск на Украину, слышал, как г-н Си предлагает России и Китаю сотрудничать «более эффективно для защиты интересов безопасности обеих сторон».

Видеоконференция между президентами Си и г-ном Путиным в среду — 37-я встреча этих двух мужчин с 2013 года, по словам г-на Си, — была демонстрацией солидарности между двумя автократами, борющимися с давлением Запада, и шоу взаимного характера. Страны строят все более выгодное и тесное партнерство.