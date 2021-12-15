Состоялся видео-саммит Путина и Си

МОСКВА — У президента Байдена может быть союз демократий, но, как подтвердил видео-саммит в среду, союз между Россией и Китаем все еще существует.
Президент Китая Си Цзиньпин, которому этой зимой грозит дипломатический бойкот Олимпийских игр в Пекине со стороны Байдена и других, заручился публичным обещанием президента России Владимира Путина, что он примет участие — первого национального лидера RSVP.
Г-н Путин, которому угрожают обрушить западные санкции в случае нападения российских войск на Украину, слышал, как г-н Си предлагает России и Китаю сотрудничать «более эффективно для защиты интересов безопасности обеих сторон».
Видеоконференция между президентами Си и г-ном Путиным в среду — 37-я встреча этих двух мужчин с 2013 года, по словам г-на Си, — была демонстрацией солидарности между двумя автократами, борющимися с давлением Запада, и шоу взаимного характера. Страны строят все более выгодное и тесное партнерство.
Согласно сообщениям китайских государственных СМИ, г-н Си сказал Путину: «Мы твердо поддерживаем друг друга в вопросах, касающихся основных интересов друг друга и защиты достоинства каждой страны».
Между Россией и Китаем, одновременно противниками, разделяющими сухопутную границу протяженностью более 2600 миль, по-прежнему существуют большие разногласия по таким вопросам, как вырубка леса в Сибири и история. Но с точки зрения торговли, безопасности и геополитики они все чаще оказываются на одной странице, образуя блок, пытающийся контролировать американское влияние по мере углубления конфронтации двух стран с Соединенными Штатами.
Между двумя странами нет официального союза. Но г-н Си сказал г-ну Путину, что, по словам Юрия В., «эти отношения по своей близости и эффективности выходят за рамки даже союза». Ушаков, помощник Кремля, проинформировал журналистов в Москве о встрече после ее завершения.
Два лидера обсудили создание «независимой финансовой инфраструктуры», сказал г-н Ушаков, чтобы уменьшить свою зависимость от западных банков и их подверженность карательным мерам со стороны Запада. Они выдвинули возможный трехсторонний саммит с Индией, свидетельство своих более широких геополитических амбиций; На прошлой неделе Путин посетил Нью-Дели, чтобы встретиться с премьер-министром Нарендрой Моди.
«Между нашими двумя странами сформировалась новая модель сотрудничества — модель, основанная на таких основах, как невмешательство во внутренние дела и уважение интересов друг друга», — сказал Путин г-ну Си в телевизионном выступлении.
В рамках символической сцены оба мужчины говорили с китайским и российским флагами в кадре позади них — в отличие от видеоконференции Путина на прошлой неделе с Байденом, когда Путин говорил только рядом с российским флагом.
Аналитики говорят, что важным фактором в российско-китайских отношениях является личная химия между г-ном Путиным и г-ном Си, которым уже под шестьдесят, и они укрепили свой контроль над политическими системами своих стран. Г-н Си называл г-на Путина своим «старым другом», а президент России назвал своего китайского коллегу своим «дорогим другом» и «уважаемым другом».
Но г-н Си и г-н Путин прибыли на встречу в среду с очень разными ближайшими приоритетами. Для г-на Си саммит стал возможностью избежать растущей критики действий Китая по подавлению продемократического движения в Гонконге, угроз Тайваню и подавлению мусульманских меньшинств в западном Китае, а также по множеству менее известных вопросов.
Он надеется показать, что Китай не изолирован дипломатически, особенно накануне зимних Олимпийских игр, которые призваны подчеркнуть глобальное положение Китая, а не ухудшить его отношения с большей частью мира.
«Я ожидаю, что в феврале следующего года мы встретимся лично в Пекине», — сказал г-н Путин г-ну Си, обращаясь к Олимпийским играм в своем вступительном слове по телевидению. «Мы неустанно поддерживаем друг друга в вопросах международного спортивного сотрудничества, в том числе не принимаем никаких попыток политизировать спорт или олимпийское движение».
Для Путина переговоры прошли в момент высокого риска в его балансировании на грани влияния Запада на Украине. Карен Донфрид, помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии, находилась в Москве в среду для переговоров по Украине. Г-н Ушаков сказал, что российские официальные лица представили ей предложение, детализирующее ранее заявленные требования г-на Путина, чтобы Запад отказался от военной поддержки Украины и исключил расширение НАТО на Украину или другие страны региона.
Западные официальные лица обеспокоены передвижением российских войск вблизи украинской границы и опасаются, что Россия может угрожать вторжением, даже если она предъявляет дипломатические требования. В публичном отчете Китая о встрече не упоминается ни Украина, ни НАТО, но, похоже, намекают на озабоченность России по поводу их безопасности.
Согласно китайскому отчету, г-н Си сказал Путину: «Китай и Россия должны принять больше совместных мер для более эффективной защиты интересов безопасности обеих сторон».
Единый фронт лидеров на встрече, казалось, был призван ответить на «Саммит демократии», организованный Байденом на прошлой неделе, который многие рассматривают как попытку создать оплот против авторитарных правительств, таких как правительства России и Китая.
Некоторые международные державы под предлогом «демократии» и «прав человека» вмешиваются во внутренние дела Китая и России », Г-н Ши сказал, согласно китайской версии. «Является ли страна демократией и как лучше всего достичь демократии, может судить только ее народ».
Чжэн Сяохэ, профессор Школы международных исследований Университета Жэньминь в Пекине, сказал, что отношения между двумя странами дали их лидерам возможность продемонстрировать «взаимную поддержку и общую конфронтацию» в противостоянии с Соединенными Штатами. Это особенно актуально во время экономической нестабильности и роста международной напряженности.
«И Китай, и Россия испытывают одинаковое давление со стороны США», — сказал он. «Следовательно, две страны должны поддерживать друг друга в дипломатии».
Российские и китайские лидеры встречаются или много разговаривают — правда, почти с момента начала пандемии. Что было необычным на встрече в среду, так это то, что Китай попытался заранее заявить о своей позиции.
«Тесная стратегическая координация» между двумя странами имеет важное значение в сегодняшнем неспокойном мире. Об этом на этой неделе заявил официальный представитель МИД Китая.
Я понимаю рост напряженности вокруг Украины
Отношения между двумя странами углубили отношения, которые на протяжении десятилетий вызывали подозрения, а в 1969 году они переросли в пограничное столкновение под Хабаровском.
Когда Россия столкнулась с санкциями после аннексии украинского Крыма в 2014 году, Путин обратился к Китаю, чтобы смягчить удар, увеличив приграничную торговлю от энергоносителей до древесины.
В том же году российское общественное мнение в Китае резко улучшилось. Согласно независимому опросу Левада-центра, 70 процентов россиян сейчас положительно относятся к стране — намного лучше, чем их мнение о Соединенных Штатах, Европейском Союзе или Украине.
Армии двух стран также активизировали свои совместные учения и даже операции, в том числе в воздухе, и впервые в октябре прошлого года. Морские патрули в Тихом океане. Они также пообещали вместе исследовать космос.
Накануне звонка в среду глава космической программы России Дмитрий Рогозин сказал: Он сказал Он сказал, что предлагаемая российско-китайская лунная станция будет «основана на принципах равноправного партнерства, прозрачности и консенсуса в процессе принятия решений» — в отличие от условий, установленных Соединенными Штатами в отношении проекта лунной станции.
Однако у этого единого фронта есть пределы.
Китай, например, никогда не признавал аннексию Крыма, а Россия не встает на сторону Китая в его экспансионистских претензиях в Южно-Китайском море. Они также не зашли так далеко, чтобы заключить официальный договорный союз, предпочитая сохранить свою способность действовать независимо и гибко.
«Я не думаю, что они еще достигли точки, когда Пекин поддерживает какие-либо авантюрные действия на Украине, а Россия не будет нежно относиться к Китаю, если китайцы решат вторгнуться в Тайвань», — сказал Сергей Радченко, профессор международных отношений Кардиффского университета. Кто много писал об отношениях.
«Я предполагаю, что они проявят некоторую нейтральность по отношению к другим».
Антон Трояновский Сообщается из Москвы, а Стивен Ли Майерс из Сеула. Хава Хасмагомадова Участвовал в репортажах из Москвы. Клэр Вог И Джон Лю Участвуйте в исследованиях.
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