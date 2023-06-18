Состоялся концерт по случаю Национального дня Российской Федерации

16 июня в Русском доме в городе состоялся концерт, посвященный Национальному дню Российской Федерации «Посольство музыкального мастерства».

Как сообщается в пресс-релизе, концерт организован в рамках совместной программы Санкт-Петербургского Дома музыки «Посольство музыкального мастерства» и Русского дома. Это был ежегодный проект Санкт-Петербургского Дома музыки, который проводится с 2012 года и охватывает Россию и другие страны.

Он включает в себя выездные сессии, мастер-классы и гастроли успешных молодых музыкантов в центры российской науки и культуры за рубежом. В этом концерте приняли участие молодые российские музыканты, лауреаты международных конкурсов, пианист Алексей Кузнецов и кларнетист Филипп Суздалев. В сообщении говорится, что на церемонии присутствовал генеральный консул Российской Федерации в Ченнаи Олег Авдеев.

Это избранная статья, доступная исключительно для наших подписчиков. Читать более 250 премиальных статей каждый месяц

Вы исчерпали лимит бесплатных статей. Пожалуйста, поддержите качественную журналистику.

Вы исчерпали лимит бесплатных статей. Пожалуйста, поддержите качественную журналистику.

Икс ты читал {{данные.cm.просмотры}} неуместно {{данные.cm.maxViews}} Бесплатные статьи.