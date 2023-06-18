Состоялся концерт по случаю Национального дня Российской Федерации

16 июня в Русском доме в городе состоялся концерт, посвященный Национальному дню Российской Федерации «Посольство музыкального мастерства».
Как сообщается в пресс-релизе, концерт организован в рамках совместной программы Санкт-Петербургского Дома музыки «Посольство музыкального мастерства» и Русского дома. Это был ежегодный проект Санкт-Петербургского Дома музыки, который проводится с 2012 года и охватывает Россию и другие страны.
Он включает в себя выездные сессии, мастер-классы и гастроли успешных молодых музыкантов в центры российской науки и культуры за рубежом. В этом концерте приняли участие молодые российские музыканты, лауреаты международных конкурсов, пианист Алексей Кузнецов и кларнетист Филипп Суздалев. В сообщении говорится, что на церемонии присутствовал генеральный консул Российской Федерации в Ченнаи Олег Авдеев.
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