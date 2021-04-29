Состояние моды в России

Показ марки в Пори во время недели моды Mercedes Benz Fashion Week Russia Ксения Грудова



От субкультурных заявлений до тенденций Эболе – мода всегда очень чутко реагировала на свое время. Эпидемия изменила отрасль: стиль командных масок, ускорение доступа к электронной коммерции, распространение виртуальной одежды. По мере того, как факторы риска во всем мире начинают выравниваться, недели моды становятся общественной платформой для общения и ведения бизнеса. Неделя моды Mercedes Benz в России Был одним из первых глобальных приверженцев бизнес-модели прямой трансляции, покупки сейчас и других технологических перспективных решений. #MBFW Russia только что завершила свой последний сезон в Москве, где бы то ни было, благодаря историческому партнерству с Dictok. Вот основные моменты недели, которая с энтузиазмом бросила вызов границам и возможностям постэпидемической цивилизации.

Выступление Елены Ермаковишны на Long Fashion Weekend MBFWРоссия



Откуда вы (стриминг)?

Технологии необходимы, чтобы пересмотреть значение местных и глобальных терминов. Несмотря на то, что в Музее Москвы проводились уникальные представления, цель недели была гораздо более важной. Бренды из 20 стран демонстрировали свои коллекции дистанционно с представительствами от Польши до Нигерии и Чили. Также был проведен специальный ввод талантов из Уральского региона России. Участников Длинные выходные моды Челябинск смог привлечь больше посетителей. Для большого рынка, такого как Россия (или Бразилия, Китай, Индия), поддержка региональных инициатив имеет более высокий приоритет, чем международное сотрудничество. Это не значит, что Москва от этого уходит. Впервые мероприятие #MBFW Russia прошло в Милане в прямом эфире! Сочетание таких знаковых итальянских брендов Колини Или же Вурнет И новичкам нравится Даниэла Зоса Или же Снято вручную Sari Spagio вызвала интерес к своей торговой марке из выставочного зала. Еще один хит модной дипломатии, совместное производство витрины. Неделя моды в Мехико Обзор и стабилизация культурных отношений России с Латинской Америкой.

Представлено Кайл Хо (Великобритания) на MBFWRussia MBFWРоссия



«Москва всегда была отличной отправной точкой для многих талантливых российских брендов. С момента запуска нашей международной программы молодые модельеры из других стран также сделали первые шаги сюда. Раздражает Укра из Перу, Линуса Леонардсена из Великобритании, Альваро Марса из Испания или художники из Южной Кореи. Сейчас они входят в число самых многообещающих имен, поэтому Москва представляет собой современную глобальную площадку для демонстрации талантов со всего мира », – говорит Александр Шамский, президент Russian Fashion Council и Mercedes. -Benz Fashion Week Russia.

Неделя моды Mercedes Benz Fashion Week Laska: «Нет новой коллекции» в России Ксения Грудова



В каком стиле (типе) вы работаете?

Технологии меняют не только способ общения, но и то, как мы производим, потребляем и концептуализируем контент. Например, искусственный интеллект создал фоновые звуки для этого сезона. Область Применение, прежде всего профессия! #MBFWRussia во второй раз объединилась с действующим TikTok. Месяц моды 2.0. В рамках своего программирования платформа провела 5-дневную прямую трансляцию реалити-шоу. Путешествие дизайнера Ориентируется на последовательность во всех аспектах жизненного цикла моды. Этот новый образовательный формат привлек более миллиона зрителей за кулисами мудбордов, редакционных собраний, фитингов, центров распределения и многого другого. В мероприятии приняли участие, в частности, такие профессионалы, как Ольга Михайловская, мировой лидер в области талантов. Совет Моды России, Антон Кулевский, редактор отдела моды Гавань Базар Россия, И Анна Бадурина, директор по новым медиа InStyle Россия. Они сотрудничали со многими из лучших создателей русских диктаторов: Эльсарка, лафлаффикс, uck Slugs, Риууу, влад.хошин Остальные следят за более чем 20 миллионами человек. Этот тип защиты зарезервирован только для государственных СМИ. Будущее моды без цензуры и прямолинейности, поскольку она меняет типы контента.

Модные бунтари во время MBFWRussia Ксения Грудова



Мода все еще в моде?

Несмотря на всю оцифровку, «старые добрые» костюмы все же вышли на первый план и украли все шоу. #MBFW Russia известна как площадка для развития новых навыков с помощью грантов и конкурсов. Большая часть его календаря посвящена представлениям, что привлекает больше внимания российских потребителей, интересующихся этой тенденцией. В этом сезоне консультативный совет пригласил следующих начинающих дизайнеров: 1377, Ансель, போயாரி (Одежда из натуральной кожицы яблока!), Модные повстанцы, Герта Ирен (Любительница моды с платьями в единственном экземпляре), Q. Титова, Любовь Бабицкая, Мерфи Федорова, o5o, АВТОЦИОНАЛЬНОСТЬ, А также ZA_ZA.

Представлено Сашей Капановичем на MBFWRussia Ксения Грудова



Дизайнер Саша Капанович Приносит свою коллекцию с крайнего севера: «Мое происхождение продиктовано постоянной зимней страной, где я рос на снегу и льду девять месяцев в году. Мне нравятся частные шоу! Людям нравится погружаться в атмосферу, производящую впечатление принадлежности к красоте и творчеству “.

Еще одно уникальное шоу – ведущий Верая – Следите за воображаемым трикотажем. «Мы работаем с культурными символами маленьких провинциальных городков и сценами сельской России 1990-х годов. От традиционных скатертей до костюмов, нидерландский язык Резиновые сапоги и бабушкины чудаки. Сейчас набирает обороты тренд на русский фольклор », – сказал основатель бренда Игорь Андреев.

Показ подиума Verizon во время недели моды Mercedes Benz Виктор Бойко



Среди тех, кто стал желанным регламентом на московских подиумах, многие шоу встречали с особым ажиотажем. Александр Роков, Один из первых постсоветских стилистов, вложил свои знания в прибыльную дизайнерскую карьеру. Была его новая коллекция Выделено больше, чем обычно, Но, возможно, именно это и требовалось в тот момент.

Представлено Сергеем Сисовым на MBFWRussia Руслан Кирсанов



Марка Николь Легенда Струящаяся любовь имеет унисекс-атмосферу, которая течет во все более напряженной домашней культурной среде. «Изолированный шик после шока, беззаботные тренчи, удобные бархатные куртки, в некотором роде вдохновленные фильмами. В живых остались только влюбленные. Мы выросли в Санкт-Петербурге и в период максимальной свободы ходили на концерты за кулисами. Ольга Капидонова, творческая сила Николь Легенда, объясняет, что мне понравилась идея музыканта, запертого дома. Кутюрье Елена Супербраун Создание Москвы дало новый импульс армии его поклонников среди элиты. Между экспериментальным «новым» и знакомым «старым» позиции российской моды кажутся сильными.