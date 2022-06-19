Состояние Райана Гослинга: состояние новой куклы «Барби» Кена

Райан Томас Гослинг Он актер, режиссер и сценарист родом из Онтарио, Канада, который начал свою карьеру в кино в 1999 году, но с детства он уже продемонстрировал некоторые качества, чтобы блистать в индустрии развлечений.
Его первые шаги
Он и его единственная сестра даже пели на свадьбах, а Райан пел с семейной группой в его честь. Элвис Пресли.
В 12 лет Гослинг появился в «Клубе Микки Мауса» вместе с будущими звездами. Джастин Тимберлейк И Бритни Спирс. Возможно, это побудило его бросить школу несколько лет спустя, чтобы заняться актерским мастерством, и ему посчастливилось сыграть небольшие роли на телевидении.
После этого молодой канадский актер прыгнул в киноиндустрию, где после участия в съемках фильмов «Невероятное» и «Вспоминай титанов» он получил свое первое серьезное признание благодаря работе в «Верующем», результатом которой стала Гильдия кино РФ. Премия критиков за лучшую иностранную мужскую роль и номинация Чикагской ассоциации кинокритиков за лучшую многообещающую мужскую роль.
Неудачный опыт режиссера
с того времени , Райан Гослинг Его карьера шла вверх, пока он и Рэйчел МакАдамс не прославились благодаря роли в «Записной книжке Николаса Спаркса» в 2004 году. В том же году канадец получил премию MTV Movie Award и четыре награды Teen Choice Awards.
Получив признание критиков, он решил сделать перерыв в актерской деятельности и, вернувшись в кино в 2014 году, поднялся на новый уровень, став режиссером, сценаристом и продюсером фильма «Затерянная река». Однако его работа была жестко наказана замечаниями специалистов.
Таким образом, в следующем году он решил возобновить свою работу в качестве актера, и это вернуло его на путь славы.
По оценкам многих финансовых экспертов, состояние Гослинга составляет около 70 миллионов долларов.
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