Состояние Райана Гослинга: состояние новой куклы «Барби» Кена

Райан Томас Гослинг Он актер, режиссер и сценарист родом из Онтарио, Канада, который начал свою карьеру в кино в 1999 году, но с детства он уже продемонстрировал некоторые качества, чтобы блистать в индустрии развлечений.

Его первые шаги

Он и его единственная сестра даже пели на свадьбах, а Райан пел с семейной группой в его честь. Элвис Пресли.

В 12 лет Гослинг появился в «Клубе Микки Мауса» вместе с будущими звездами. Джастин Тимберлейк И Бритни Спирс. Возможно, это побудило его бросить школу несколько лет спустя, чтобы заняться актерским мастерством, и ему посчастливилось сыграть небольшие роли на телевидении.

После этого молодой канадский актер прыгнул в киноиндустрию, где после участия в съемках фильмов «Невероятное» и «Вспоминай титанов» он получил свое первое серьезное признание благодаря работе в «Верующем», результатом которой стала Гильдия кино РФ. Премия критиков за лучшую иностранную мужскую роль и номинация Чикагской ассоциации кинокритиков за лучшую многообещающую мужскую роль.

Неудачный опыт режиссера

с того времени , Райан Гослинг Его карьера шла вверх, пока он и Рэйчел МакАдамс не прославились благодаря роли в «Записной книжке Николаса Спаркса» в 2004 году. В том же году канадец получил премию MTV Movie Award и четыре награды Teen Choice Awards.

Получив признание критиков, он решил сделать перерыв в актерской деятельности и, вернувшись в кино в 2014 году, поднялся на новый уровень, став режиссером, сценаристом и продюсером фильма «Затерянная река». Однако его работа была жестко наказана замечаниями специалистов.

Таким образом, в следующем году он решил возобновить свою работу в качестве актера, и это вернуло его на путь славы.

По оценкам многих финансовых экспертов, состояние Гослинга составляет около 70 миллионов долларов.