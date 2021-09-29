Сосуд под давлением, использованный при попытке установления мирового рекорда в России: Корпоративный

29 сентября 2021 г.
Российские специалисты первыми добрались до мира: тянут ядерный реактор. Спортивная демонстрация прошла на Волгодонском заводе «Атомэнергомаш» 28 сентября, который отмечается как День атомщика.
Ядерный реактор затмил даже пауэрлифтеров (Изображение: Атомэнергомаш)
«Никто в мире никогда не тянул ядерный реактор», – сказал организатор Михаил Иванов. «Но мы хотим установить мировой рекорд. Наша цель – учесть тот факт, что наша страна является мировым лидером в области ядерной энергетики, и мы должны действительно гордиться этим! девочки должны больше играть в игры и вести более здоровый образ жизни ».
Корпус реактора был вытянут на 3,55 метра командой пауэрлифтеров: Юрий Кузьмин, Егор Сорокаледов, Евгений Осипов и Алексей Исландев. Всего 452 тонны, корабль и его повозка эквивалентны 75 слонам.
Запись ведется (Изображение: Атомэнергомаш)
Волгодонский завод производит комплекты тяжелого оборудования для атомных электростанций в России и за рубежом, но в компании отметили, что этот сосуд высокого давления используется Атомэнергомашем в учебных целях и не оплачивается ни одному заказчику.
День атомщика
В России 28 сентября отмечается День атомщика. Традиционные достижения отрасли были отмечены в послании, направленном президентом Владимиром Путиным, который сказал работникам атомной отрасли: «Вы и дальше будете добиваться своих целей, сохранять и творчески развивать наследие ваших предков, улучшать трудовые ресурсы промышленности, исследований и продуктивность во всех отношениях, а также быть рентабельной и экологически чистой ». Следует активно участвовать в международном сотрудничестве при реализации проектов.
Отредактировано и написано World Nuclear News
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