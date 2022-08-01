Сотни пожарных борются с огнем недалеко от Лиссабона

МАФРА, Португалия, 31 июля (Рейтер) — Сотни пожарных боролись с бушующим пожаром в португальском муниципалитете недалеко от столицы Лиссабона в воскресенье, поскольку из-за резкого повышения температуры и сильного ветра было трудно потушить пламя.

При поддержке водяных гранатометов и 123 транспортных средств более 400 пожарных были привлечены к месту пожара, вспыхнувшего в горном районе муниципалитета Мафра около 15:00 по местному времени (14:00 по Гринвичу) в воскресенье.

Огромное облако черного дыма поднялось над городом Венда-ду-Пиньейру в Мафре, поскольку пожар вынудил власти закрыть несколько дорог и эвакуировать дом престарелых. Многие местные жители в страхе покинули свои дома.

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Пара смотрит друг на друга, когда поднимается дым от лесного пожара в Венда-ду-Пиньейру в Мафре, Португалия, 31 июля 2022 года. REUTERS/Pedro Nunes Читать далее

Свидетель Reuters сообщил, что дым от пожара можно было увидеть из центра Лиссабона, примерно в 33 км к югу.

Другие пожары вспыхнули в других местах Португалии, в том числе в центральном муниципалитете Оурем, где две недели назад пожары уничтожили тысячи гектаров. По всей стране было мобилизовано более 1000 пожарных.

Как и другие европейские страны, Португалия в последние недели пережила сильную жару, когда в различных частях страны температура превышала 40°C (104°F). Несмотря на то, что жара спала, температура снова растет.

Метеорологическое агентство IPMA заявило, что в понедельник три региона на севере Португалии будут находиться в режиме повышенной готовности из-за изнуряющей жары.

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Дополнительный отчет Катарины Димони, Мигеля Перейры и Педро Нуньеса в Мафре, Португалия; Монтаж Филиппы Флетчер

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