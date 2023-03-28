Сотни фехтовальщиков протестуют против допуска россиян к соревнованиям

БЕРЛИН (AP) – Более 300 фехтовальщиков, в том числе девять призеров последней Олимпиады в Токио, подписали открытое письмо, опубликованное во вторник, в котором они призывают руководство этого вида спорта и Международный олимпийский комитет не допускать российских фехтовальщиков к соревнованиям, пока продолжается война в Украине.

Международная федерация фехтования, более известная под французской аббревиатурой FIE, в этом месяце проголосовала за Разрешить дуэлянтам из России и ее союзника Беларуси Возвращение к международным соревнованиям с повышением квалификации на Олимпиаду следующего года в Париже.

«ФИВБ не выполняет свою обязанность заботиться о спортсменах, особенно об украинцах. Спортсмены критикуют ваше недостаточное лидерство в полном запрете России и Беларуси», — говорится в открытом письме, подписанном фехтовальщиками, организованном двумя правозащитными группами, Athleten Deutschland. и Global Athlete и гражданское общество во всем мире.

«Вы предпочли интересы России и Беларуси правам спортсменов, особенно украинских спортсменов, и тем самым вы не поддерживаете тех самых людей, которых должны поддерживать ваши организации».

Письмо было опубликовано в тот же день, когда правление Международного олимпийского комитета, президентом которого был Томас Бах, бывший фехтовальщик, собралось для обсуждения разработки новых рекомендаций для спортивных организаций за 16 месяцев до открытия Игр в Париже.

Международный олимпийский комитет рекомендовал исключить российских и белорусских спортсменов из соображений безопасности в прошлом году после российского вторжения, но недавно попытался создать для них возможность вернуться к соревнованиям.

Среди их знаменитых фехтовальщиков Ли Кифер из США, олимпийский чемпион среди женщин, золотой медалист мужской сборной Франции Эрван Ле Пикчу и четырехкратный олимпийский призер из Украины Ольга Харлан.

Российский миллиардер Алишер Усманов занимает пост президента федерации с 2008 года, хотя он отстранился от своих обязанностей 1 марта 2022 года, через несколько дней после вторжения, после того как он попал под санкции Европейского Союза.

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