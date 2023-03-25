Сотни эвакуированы из-за масштабных лесных пожаров на востоке Испании.

Власти заявили, что первый крупный лесной пожар в Испании в этом году вспыхнул в восточной части Валенсии в пятницу, уничтожив более 7 413 акров леса и вынудив 1500 человек покинуть свои дома.

Необычно сухая зима в некоторых частях южной Европы привела к снижению влажности почвы и вызвала опасения повторения в 2022 году, когда в Европе было уничтожено более 1,9 миллиона акров земли, что более чем вдвое превышает среднегодовой показатель за последние 16 лет, по данным Европейской комиссии. (ЕС) статистика.

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил в заявлении для прессы: «Эти пожары, которые мы наблюдаем, особенно в начале года, еще раз свидетельствуют о чрезвычайной климатической ситуации, с которой столкнулось человечество, которая особенно затрагивает и разрушает такие страны, как наша». конференции в Брюсселе.

По данным Европейской информационной системы Комиссии по лесным пожарам, в Испании в прошлом году 493 пожара уничтожили рекордные 758 613 акров земли.

Более 500 пожарных при поддержке 18 самолетов и вертолетов всю ночь и всю пятницу работали над тушением пожара возле деревни Вильянуэва-де-Вивр в регионе Валенсия.

Глава регионального управления внутренних дел Габриэла Браво сообщила, что экстренные службы эвакуировали восемь населенных пунктов.

«Мы плохо спали из-за беспокойства, думая о том, сгорел ли наш дом, и думая о животных, которые у нас есть», — сказала Мария Антония Монталас, эвакуированная из соседнего Монтаньоса.

Браво сказал, что, хотя пожарные считали, что они контролируют распространение пламени, сильный ветер и «практически летняя температура» могут снова активировать его.

Испания переживает затяжную засуху после трех лет осадков ниже среднего.

На прошлой неделе метеорологическое агентство AEMET сообщило агентству Рейтер, что этой весной погода будет более сухой и жаркой, чем обычно, вдоль северо-восточного побережья Средиземного моря в Испании, что повысит риск лесных пожаров.

Министр окружающей среды Тереза ​​Рибера заявила, что «несезонные пожары» становятся все более частыми.

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«Лето становится длиннее, оно наступает раньше, и, к сожалению, доступность воды и влаги в почве уменьшается, что делает нас более уязвимыми», — сказала она журналистам в Кадисе.

В отчете Европейской комиссии за этот месяц отмечается меньшее количество осадков и более высокие, чем обычно, температуры зимой, что повышает предупреждения о засухе для юга Испании, Франции, Ирландии, Великобритании, северной Италии, Греции и некоторых частей Восточной Европы.

«Есть все основания опасаться, что и в этом году будут многочисленные и масштабные мероприятия», — сказал Лоренцо Сикарис, научный сотрудник Высшего института охраны окружающей среды и исследований в Риме.

По данным Национальной обсерватории Афин, зима в Греции была самой теплой в ее северных регионах более чем за десять лет.

Христос Ксрифос, глава исследовательского центра Афинской академии физики атмосферы и климатологии, сказал, что отсутствие дождя и низкая влажность почвы помогут распространению лесных пожаров, если будут волны тепла.

В отчете комитета содержится предупреждение о том, что более низкий уровень воды может повлиять на стратегические секторы, включая сельское хозяйство, гидроэнергетику и производство энергии.

Согласно официальным оценкам, производство оливкового масла в ЕС в 2022-2023 годах сократится вдвое по сравнению с предыдущим сезоном, в основном из-за падения производства в Испании из-за засухи.

Засухи также повлияли на производство в Португалии и Италии.