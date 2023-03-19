Сотни элитных израильских резервистов заявляют, что присоединяются к судебным протестам

ИЕРУСАЛИМ (Рейтер) — Группа израильтян, которые назвали себя резервистами в элитных вооруженных силах и разведывательных подразделениях, заявили, что не будут появляться на некоторых заданиях с воскресенья, что привело к эскалации протестов против запланированной крайне правым правительством судебной реформы.

Члены коалиции премьер-министра Биньямина Нетаньяху, которая имеет большинство в Кнессете, заявляют, что хотят, чтобы законопроекты, ограничивающие полномочия Верховного суда, были приняты ко 2 апреля.

Этот план вызвал опасения по поводу демократического здоровья Израиля дома и за рубежом. По мере приближения ратификации, демонстрации нарастают, шекель падает, а ветераны национальной безопасности, которые обычно уклоняются от публичного разглашения, высказывают свои опасения.

В письме, распространенном в израильских СМИ, 450 протестующих, назвавших себя добровольцами-резервистами из военного спецназа, и еще 200 — добровольцами-резервистами, в том числе из спецслужб «Моссад» и «Шин Бет», заявили, что отказываются от вызова.

Агентство Reuters не смогло проверить личности подписавших и секретность подразделений, к которым, по их словам, они принадлежали, что затруднило оценку потенциального воздействия протеста.

«У нас нет контракта с диктатором. Мы будем рады стать волонтерами, когда демократия будет сохранена», — говорится в письме.

Армия отказалась от комментариев. Представители Моссада и Шин Бет не сразу ответили на запросы Reuters.

Нетаньяху призывает к судебной реформе, чтобы сбалансировать полномочия правительства. Критики видят в премьер-министре, которого судят по обвинениям в коррупции, которые он отрицает, уловку, направленную на то, чтобы подчинить суды исполнительной власти.

В воскресенье наблюдательный комитет Кнессета перед окончательным голосованием на пленуме должен был обсудить законопроект, который даст коалиции больше контроля над назначениями в скамьи.

Критики говорят, что это может способствовать коррупции и поставить под угрозу независимость судебной системы, что является ключом к экономической мощи государства Израиль и его защите от попыток изолировать его на международном уровне.

Нетаньяху осудил проникновение протестов в ряды военных, назвав это попыткой саботировать институт, который должен быть выше политики. Некоторые лидеры оппозиции выражают такие опасения, в то время как другие говорят, что авторитарный уклон правительства поставит под сомнение идею национального долга.

Бывший директор Шин Бет Надав Аргаман сказал телеканалу 12: «Когда страна стоит на пороге диктатуры, мы, скорее всего, станем свидетелями краха служб безопасности». «Это необычайно страшно».

Человек, назвавший себя капитаном военной разведки, принимавшим участие в воскресной акции протеста резервистов, сказал радио Кан, что он и другие подписанты считались добровольцами отчасти потому, что их обязательства по времени превышали обычные квоты для резервистов.

Говоря о приостановке акций протеста в случае обязательного призыва в военное время, он сказал: «Мы не призываем отказываться от приказов. Мы призываем прекратить добровольчество».

Большинство израильтян призываются в армию на два-три года. Некоторые продолжают брать на себя резервные обязанности в среднем возрасте. В то время как резервисты помогли Израилю выиграть прошлые войны, в последнее время он полагался на регулярные силы.

Но некоторые подразделения считают своих резервистов особенно ценными, учитывая их зрелость и накопленные навыки. Пилот ВВС, принимавший участие в акциях протеста, рассказал 12 каналу ТВ, что до 60% экипажей, отправляемых на бомбардировки Сирии, составляют добровольцы-резервисты.

(Эта история была перефразирована, чтобы добавить слова, которые были опущены в параграфе 2)

Автор Дэн Уильямс. Монтаж: Раиса Касулуски.

Наши стандарты: Принципы доверия Thomson Reuters.