Сотрудникам ОГА теперь запрещено выезжать за пределы России (потому что они могут не вернуться)

Пока Россия ведет свою ужасную войну против соседней Украины, ухудшение ситуации внутри России побуждает многих россиян бежать из рушащейся экономики. По словам российского журналиста Камиля Галева, директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин препятствует выезду сотрудников Роскосмоса из все более изолированной страны.

Государственные компании используют эстафетную палочку напрямую и запрещают своим работникам покидать страну. Рассмотрим это распоряжение генерального директора государственной аэрокосмической корпорации «Роскосмос» Рогозина. Недопущение выезда своих сотрудников за границу, правильно понимая, что они могут не вернуться pic.twitter.com/Q2TSxDw9wX — Камилла Галиф (@kamilkazani) 10 марта 2022 г.

Среди бегущих есть ИТ-специалисты Российская журналистка Камилла Галева.. Их технологические навыки востребованы во всем мире. Но в России их тоже разыскивают, и директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин запрещает им покидать Россию.

Все это является частью растущей проблемы утечки мозгов из России, поскольку санкции парализуют экономику и сокращают перспективы. По словам Галева, российским пограничникам было дано указание не допускать выезда из осажденной страны любого айтишника.

Видимо, пограничникам дали указание не выпускать ИТ-специалистов. Я сделал скриншоты русских разговоров о том, как покинуть страну. Есть только одно правило: скажи мне, что ты не из ИТ-отдела. Клянусь, ты гуманитарий, тебя выпустят из России. Не признавайся, что ты программист pic.twitter.com/DN9Zh1TyKs — Камилла Галиф (@kamilkazani) 10 марта 2022 г. Современная нация не может нормально функционировать без ИТ-персонала. Без них ни экономика, ни армия, ни Роскосмос не могли быть эффективны. Легко понять, почему Россия не хочет их ухода.

Но, по словам Галеева, они уезжают толпами.

Кто уходит? Что ж, один из очевидных ответов — перебежчики и несогласные с происходящим. Это не ошибка. Но есть и другой ответ: у кого есть рыночные навыки, которые делают их пригодными для работы на международном рынке. Технологии, ИТ, инженерия и точные науки — Камилла Галиф (@kamilkazani) 9 марта 2022 г.

согласно с BBCТолько из страны в Грузию уехало более 25 тысяч россиян. Многие из них бежали в другие страны, хотя официальных подсчетов нет. Один Экономист с российским образованием. Он говорит, что 200 000 россиян бежали из России, и это может быть немного. На данный момент невозможно узнать, какой уровень или тип образования у этих людей, хотя вполне вероятно, что все они не согласны с путинским вторжением в Украину.

Все достаточно интеллигентные люди в стране знают, насколько ужасающими могут быть виды. Люди уезжают толпами, куда только могут. Самым популярным направлением для иммиграции является Тбилиси, и все рейсы забронированы. «Поэтому люди едут в Ереван, а не в Баку, просто чтобы выбраться», — написал Галиев в одном из своих твитов.

О влиянии на Россию покажет только будущее. Для Роскосмоса это может быть помехой. Есть ли что-то более технологичное, чем полеты в космос?

Никто не знает, чем закончится война и каковы будут ужасные последствия. Но при таком развитии событий у «Роскосмоса» могут возникнуть проблемы с другими частями технологической экономики. Роскосмос получает доход от запуска ракет, и если утечка мозгов усугубится, эти доходы окажутся под угрозой.

Роскосмос является частью престижа России, как и Путин. А для лидеров без демократической легитимности престиж и внешний вид имеют значение. Каждый пуск ракет повышает престиж Путина.

Никто не знает, что Путин будет делать дальше. Это загадочно. Но запрет на выезд из страны сотрудников Роскосмоса и айтишников говорит об отчаянии.

А отчаянный Путин — это нехорошо.