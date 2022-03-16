Сотрудникам ОГА теперь запрещено выезжать за пределы России (потому что они могут не вернуться)

Пока Россия ведет свою ужасную войну против соседней Украины, ухудшение ситуации внутри России побуждает многих россиян бежать из рушащейся экономики. По словам российского журналиста Камиля Галева, директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин препятствует выезду сотрудников Роскосмоса из все более изолированной страны.
Среди бегущих есть ИТ-специалисты Российская журналистка Камилла Галева.. Их технологические навыки востребованы во всем мире. Но в России их тоже разыскивают, и директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин запрещает им покидать Россию.
Все это является частью растущей проблемы утечки мозгов из России, поскольку санкции парализуют экономику и сокращают перспективы. По словам Галева, российским пограничникам было дано указание не допускать выезда из осажденной страны любого айтишника.
Но, по словам Галеева, они уезжают толпами.
согласно с BBCТолько из страны в Грузию уехало более 25 тысяч россиян. Многие из них бежали в другие страны, хотя официальных подсчетов нет. Один Экономист с российским образованием. Он говорит, что 200 000 россиян бежали из России, и это может быть немного. На данный момент невозможно узнать, какой уровень или тип образования у этих людей, хотя вполне вероятно, что все они не согласны с путинским вторжением в Украину.
Все достаточно интеллигентные люди в стране знают, насколько ужасающими могут быть виды. Люди уезжают толпами, куда только могут. Самым популярным направлением для иммиграции является Тбилиси, и все рейсы забронированы. «Поэтому люди едут в Ереван, а не в Баку, просто чтобы выбраться», — написал Галиев в одном из своих твитов.
О влиянии на Россию покажет только будущее. Для Роскосмоса это может быть помехой. Есть ли что-то более технологичное, чем полеты в космос?
Никто не знает, чем закончится война и каковы будут ужасные последствия. Но при таком развитии событий у «Роскосмоса» могут возникнуть проблемы с другими частями технологической экономики. Роскосмос получает доход от запуска ракет, и если утечка мозгов усугубится, эти доходы окажутся под угрозой.
Роскосмос является частью престижа России, как и Путин. А для лидеров без демократической легитимности престиж и внешний вид имеют значение. Каждый пуск ракет повышает престиж Путина.
Никто не знает, что Путин будет делать дальше. Это загадочно. Но запрет на выезд из страны сотрудников Роскосмоса и айтишников говорит об отчаянии.
А отчаянный Путин — это нехорошо.
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