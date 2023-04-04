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Сотрудникам ООН в Афганистане было приказано оставаться дома, поскольку талибы сослались на запрет ООН на женщин

5 апреля, 2023
Toma Kulikov

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ/КАБУЛ, 4 апреля (Рейтер) — Организация Объединенных Наций приказала примерно 3300 афганским сотрудникам не приезжать на работу в Афганистан в течение следующих двух дней после того, как власти Талибана заявили во вторник, что они введут запрет на работу афганских женщин в Афганистане. . мировое тело.

Пресс-секретарь ООН Стефан Дюжаррик заявила журналистам в Нью-Йорке, что должностные лица ООН в Афганистане «получили приказ от властей де-факто, запрещающих женщинам-национальным сотрудницам ООН работать».

Он сказал, что Организация Объединенных Наций изучает древности и в среду встретится с представителями министерства иностранных дел Афганистана в Кабуле, чтобы получить дополнительные разъяснения. Около 400 афганских женщин работают в ООН.

Два источника в ООН сообщили Рейтер, что опасения по поводу соблюдения закона побудили организацию попросить всех сотрудников — мужчин и женщин — не выходить на работу в течение 48 часов. Пятница и суббота обычно являются выходными днями в Афганистане, а это означает, что сотрудники ООН не вернутся до воскресенья.

Миссия Организации Объединенных Наций в Афганистане (МООНСА) ранее во вторник выразила обеспокоенность по поводу того, что женщины-сотрудники в восточной провинции Нангархар не могут выйти на работу.

«В[столице провинции Нангархар]Джелалабаде было гораздо больше официальных сообщений. Нам по разным каналам сказали, что это касается всей страны», — сказал Дюжаррик, добавив, что ничего письменного не было.

«Женщины необходимы Организации Объединенных Наций для оказания спасительной помощи», — сказал он, добавив, что около 23 миллионов человек — более половины населения Афганистана — нуждаются в гуманитарной помощи.

Администрация талибов и афганское министерство информации не сразу ответили на запросы о комментариях.

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил введение запрета в Нангархаре, написав в Твиттере: «Если эта мера не будет отменена, это неизбежно подорвет нашу способность оказывать жизненно важную помощь людям, которые в ней нуждаются».

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Администрация талибов, захватившая власть после вывода американских войск из Афганистана после 20 лет войны, заявляет, что уважает права женщин в соответствии со своим строгим толкованием исламского права.

После свержения поддерживаемого Западом правительства в Кабуле талибы ужесточили контроль над доступом женщин к общественной жизни, в том числе запретили женщинам посещать университеты и закрыли большинство средних школ для девочек.

В декабре власти Талибана запретили работать большинству женщин-сотрудников гуманитарных организаций, что, по словам гуманитарных работников, затруднило доступ к нуждающимся женщинам и может привести к тому, что доноры приостановят финансирование.

Первоначально ограничения не распространялись на Организацию Объединенных Наций и некоторые другие международные организации. В январе заместитель Генерального секретаря ООН Амина Мохаммед выразила обеспокоенность тем, что власти могут ввести следующие ограничения на работу афганских женщин в международных организациях.

Не сразу стало ясно, получали ли иностранные посольства в Кабуле аналогичные инструкции в отношении женского персонала.

Запрет на работу афганских женщин-сотрудников ООН может создать серьезные проблемы для продолжения операций ООН в Афганистане. Учредительный Устав Организации Объединенных Наций предусматривает, что не должно быть никаких ограничений в отношении права мужчин и женщин служить в Организации Объединенных Наций.

Чиновники по оказанию помощи также сослались на риск того, что страны-доноры урежут финансирование из-за разочарования ограничениями для женщин, поскольку другие международные кризисы продолжаются.

Организация Объединенных Наций обратилась с самым крупным за всю историю призывом о помощи одной стране, запросив в 2023 году 4,6 миллиарда долларов на помощь Афганистану. Пока он финансируется менее чем на 5%.

Дополнительные отчеты Шарлотты Гринфилд и Мишель Николс; Под редакцией Франка-Жака Даниэля, Марка Хайнрихса и Джози Као.

Наши стандарты: Принципы доверия Thomson Reuters.

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