Сотрудника посольства Великобритании обвинили в шпионаже в пользу России

исследовать Отчет: агенты Росса нацелились на Джулиани, пытаясь повлиять на Трампа Отчет: агенты Росса нацелились на Джулиани, пытаясь повлиять на Трампа

Томас Халденванг, возглавляющий внутреннюю разведку Германии, заявил парламенту в прошлом году, что уровень шпионажа достиг, если не превышал его, уровня во время холодной войны, когда разделенная Германия находилась в авангарде геополитического разрыва между Соединенными Штатами. Демократический Запад и коммунистический Восток, контролируемый Советским Союзом.

Давние отношения Германии с Россией были сформированы многовековыми глубокими культурными и экономическими связями и разрушительными военными сражениями, из-за которых отношения колебались от расширения сотрудничества до ожесточенных взаимных обвинений.

Отравление Алексея Навального, лидера российской оппозиции, которого президент России Владимир Путин разрешил доставить в Берлин для лечения, а затем отправить в тюрьму после возвращения в Россию несколько месяцев спустя, отражает сложность отношений.

Канцлер Германии Ангела Меркель осудила нападение на Навального как «покушение на убийство». Но в ответ он отказался предпринять шаги, чтобы помешать завершению строительства стратегического газопровода, напрямую соединяющего Россию с Германией. Ожидается, что строительство газопровода «Северный поток-2» будет завершено к концу года.

В брошюре, опубликованной в 2016 году для студентов и исследователей науки, Управление защиты Конституции Германии предупредило, что любой, кто хорошо говорит по-русски и делает карьеру на дипломатической службе, в энергетике или финансах, может стать потенциальной мишенью для российских агентов. Он подробно рассказал о некоторых тактиках, которые они могли бы использовать, в том числе наладить личные отношения, прежде чем запрашивать информацию.

В июне полиция Германии арестовала 29-летнего россиянина, который работает научным сотрудником в научном отделении одного из университетов Германии. Власти Германии заявили, что мужчина как минимум трижды передавал информацию со своего рабочего места сотруднику КГБ в обмен на деньги.

Немецкий бизнесмен был арестован в мае в Лейпциге по подозрению в незаконном экспорте промышленного оборудования компании в России, которая оказалась в руках оборонной компании.

Оба подозреваемых все еще находятся под стражей до суда до завершения расследования. Позже в среду судья решил оставить Дэвида С. под арестом. В посольстве России в Берлине отказались комментировать арест.

Италия выслала двух российских дипломатов, обвиненных в шпионаже в марте, после того, как следователи заявили, что они видели, как чиновник ВМС Италии давал посланникам секретные документы в обмен на деньги. Полиция сообщила, что они также обнаружили секретные документы НАТО, которые, как считается, были переданы русским во время предыдущих встреч с итальянцем.