«Это было позором, когда партнерство было подписано два года назад», — сказал Politico репортер Reuters. «Теперь это просто ошибка, и тишина сверху тревожит и, вероятно, хуже всего».

По словам двух репортеров Reuters, которые разговаривали с Politico на условиях анонимности, чтобы откровенно обсудить внутренние дела, некоторые сотрудники запросили ответы у высокопоставленных чиновников о том, почему Reuters продолжает распространять TAS через службу Reuters Connect, которая позволяет новостным организациям платить за проводную услугу для доступа и обмена контентом TAS.

Сотрудники агентства Reuters особо выразили обеспокоенность по поводу некритической передачи ТАСС информации от правительства России, которую критики и медиа-эксперты называют пропагандой.

Институт Брукингса, левый аналитический центр, сообщил, что ТАСС продвигает утверждения российского правительства о том, что украинцы убивали мирных жителей в Донбассе и бросали их тела в братские могилы. новостные организации И Эксперты говорят, что это неправильно. ТАСС также сообщил, что украинские военные стреляли в россиян во время прекращения огня и что неонацисты использовали мирных жителей Украины в качестве «живого щита». Обвинение сообщила New York Times. «Помогите создать альтернативную реальность».

Отношения новостной организации с российским правительством также не всегда носили чисто журналистский характер. Обе ежедневный монстр и ранее Washington Post упомянул Представители правоохранительных органов США считают, что ТАСС сотрудничал с российской службой внешней разведки, пытаясь собрать конфиденциальную информацию о рынке и финансах из Нью-Йорка.

По данным на воскресенье, Reuters все еще в списке ТАСС в качестве одного из партнеров на своем веб-сайте анонсирует Reuters Connect.

В ответ на просьбу прокомментировать договоренность с ТАСС агентство Reuters преуменьшило свои связи с российской организацией, подчеркнув, что отдел новостей Reuters «работает независимо от какого-либо соглашения Reuters Connect».

«Reuters Connect — это торговая площадка для бизнеса, которая позволяет получить доступ к новостному контенту Reuters и контенту от более чем 90 сторонних поставщиков, включая TAS», — сказал представитель Reuters. Платформа Connect позволяет пользователям — обычно другим новостным агентствам — просматривать контент, включая видео, фотографии и графику, со всего мира. Весь сторонний контент четко помечен и содержит заявление об отказе от ответственности, в котором говорится, что Reuters «не гарантирует точность или подтверждение каких-либо взглядов или мнений, выраженных в отношении этого ресурса».

Когда было первоначально объявлено о дистрибьюторском соглашении, руководство Reuters дало ему восторженную оценку. Согласно пресс-релизу, объявляющему о сделке в 2020 году, партнерство с ТАСС было направлено на «доступ клиентов СМИ к последним новостям и эксклюзивным видео от ТАСС; видео о Кремле и президенте России Владимире Путине, а также популярные видео и общие новости .»

«Я рад, что ТАСС и Reuters укрепляют наше ценное партнерство с ТАСС, присоединяясь к Reuters Connect», — заявил тогдашний президент Reuters Майкл Фриденберг. «Их добавление демонстрирует наше постоянное стремление приносить дополнительную пользу клиентам Reuters Connect. Наряду с массовым производством нашего отдела новостей мирового класса для Reuters мы продолжаем предоставлять клиентам непревзойденный контент и глубину».

После украинского вторжения некоторые сторонние наблюдатели и критики отметили партнерство Рейтер-ТАСС.

«Почему именно мы доверяем Reuters? Вы партнер российского ТАСС», — откровенно заявил бывший сотрудник ЦРУ, консультант по развлечениям и пользователь Twitter Джон Сайфер. Твит ранее в этом месяце.

По крайней мере еще одна новостная организация, связанная с ТАСС, применила другой подход. Ранее в этом месяце Getty Images разорвала отношения с ТАСС за нарушение редакционной политики фотосервиса, заявив, что планирует удалить весь контент ТАСС, когда истечет срок их текущего соглашения.

«Мы внимательно следим за российским государственным информационным агентством ТАСС с момента вторжения России в Украину», — говорится в сообщении. Об этом сообщил Forbes представитель Getty Images.. «Чтобы обеспечить целостность контента, который мы распространяем, мы требуем от партнеров и участников соблюдения».