Сотрудничество США и России по космической станции продолжается, несмотря на кризис

Высокопоставленный представитель НАСА заявил в понедельник, что совместная американо-российская операция на Международной космической станции пока продолжается в обычном режиме на фоне испорченных отношений после вторжения России в Украину, последующих экономических санкций и все более жесткой риторики.

Во время телефонной конференции, посвященной предстоящему визиту коммерческого экипажа Axiom Space в лабораторный комплекс, руководитель отдела космических операций НАСА Кэти Людерс заявила, что работа объединенной космической станции еще не остановлена ​​и не нарушена.

Международная космическая станция. / Кредит: НАСА / Роскосмос

«Мы продолжаем следить за ситуацией, но наши центры управления символически работают вместе», — сказала она. «Мы не получаем никаких указаний на деловом уровне о том, что наши коллеги не заинтересованы в продолжении работы Международной космической станции».

«Мы, как команда, работаем так же, как и три недели назад — наши полетные диспетчеры все еще разговаривают друг с другом, наши команды все еще разговаривают вместе, мы все еще вместе тренируемся, мы все еще работаем вместе», — добавила она.

Международная космическая станция — это очень сложный космический корабль, крупнейшее сооружение, когда-либо собиравшееся в космосе, и требует работы как НАСА, так и российского космического агентства «Роскосмос».

Россия поставляет топливо и средства защиты, необходимые для того, чтобы удержать на орбите завод размером с футбольное поле и, в конечном итоге, направить массивную лабораторию в атмосферу или обеспечить безопасный, целенаправленный повторный вход в атмосферу и распад. Соединенные Штаты поставляют мощные гироскопические устройства, используемые для поддержания ориентации лаборатории и обеспечивают львиную долю электроэнергии станции.

Спущенный на воду на прошлой неделе грузовой корабль Northrop Grumman Cygnus стал первым американским кораблем после списанного шаттла, способного поднять станцию ​​на высоту, но он не может заменить российские силовые установки.

В любом случае, российские космонавты не обучены работе с американскими системами, а астронавты НАСА не могут управлять российскими системами. В конце концов, космическая станция — это действительно международный проект, для функционирования которого требуется совместная работа двух сверхдержав.

История продолжается

«Прямо сейчас плана нет, нам будет очень трудно действовать самостоятельно», — сказал Людерс. «Международная космическая станция — это международное партнерство… с общими зависимостями. Это место, где мы мирно живем и работаем в космосе. Это действительно модель для нашей работы в будущем».

«Это будет печальный день для международных операций, если мы не сможем продолжать мирную работу в космосе», — добавила она. «И как команда, мы делаем это».

Людерс — один из высших руководителей НАСА, который еще не прокомментировал работу космической станции в условиях продолжающегося кризиса на Украине, что резко контрастирует с шквалом саркастических твитов от Дмитрия Рогозина, директора российской космической программы.

В понедельник он отметил, что ракета United Launch Alliance Atlas 5, которая будет использоваться для отправки капсулы Boeing с коммерческим экипажем Starliner на космическую станцию, оснащена российским двигателем первой ступени РД-180. Он отметил, что образцово-показательный успех ракеты является результатом действий российских специалистов, которые могут не поддерживать прибывающие полеты.

«Хорошо, давайте помолимся за наших американских друзей», — написал он в Twitter.

будет запускаться в космос на ракете «Атлас 5» с маршевым двигателем РД-180 первой. о уже без надзора наших спецов. то, помолимся нашим американским друзьям!https://t.co/3QFeSZOj4u

— РОГОЗИН (Рогозин) 28 февраля 2022 г.

ULA переходит на новую ракету, полностью американскую Vulcan, и компания уже накопила все РД-180, необходимые для завершения программы Atlas. Отвечая на вопросы в Twitter, генеральный директор ULA Тори Бруно сказал, что компания может безопасно запускать и эксплуатировать двигатели самостоятельно.

«Мы хотели бы иметь возможность проконсультироваться с ними на случай, если двигатель может сделать что-то неожиданное», — сказал Бруно. «Но мы летаем на нем уже много лет и накопили большой опыт и знания».

Мы хотели бы иметь возможность проконсультироваться с ними на случай, если двигатель может сделать что-то неожиданное. Но мы летаем на нем уже много лет и накопили большой опыт и знания.

— Тори Бруно (@torybruno) 28 февраля 2022 г.

Ранее Рогозин отреагировал на объявление президента Байдена о санкциях, отметив, что без россиян космическая станция может вернуться на Землю, чтобы сбросить мусор над США, Европой и даже Китаем.

«Если вы перестанете с нами сотрудничать, кто спасет Международную космическую станцию ​​от неконтролируемого хаоса и попадет в США или Европу», — написал он в Twitter. «Есть также вариант сброса 500-тонной конструкции в Индию и Китай. Вы хотите им угрожать такой возможностью?»

Россия приостановила коммерческие запуски «Союзов» и отозвала свой персонал с космодрома Куру Европейского космического агентства во Французской Гвиане. Европейское космическое агентство заявило во вторник, что запуск совместной научной миссии на Марс в этом году в настоящее время «крайне маловероятен», хотя никаких официальных решений принято не было.

«Мы сожалеем о трагических событиях, происходящих на Украине, о кризисе, который в последние дни резко перерос в войну», — написал в Twitter генеральный директор ЕКА Йозеф Асбахер. «Сейчас в ЕКА принимается много сложных решений, учитывая санкции, введенные правительствами наших государств-членов».

Мы сожалеем о трагических событиях на Украине, о кризисе, который в последние дни резко перерос в войну. Сейчас в ЕКА принимается много сложных решений, учитывая санкции, введенные правительствами наших государств-членов.https://t.co/nOg8orZr1n https://t.co/5Mr6WexY9I

— Джозеф Ашбахер (@AschbacherJosef) 28 февраля 2022 г.

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