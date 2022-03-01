Сотрудничество США и России по космической станции продолжается, несмотря на кризис

Высокопоставленный представитель НАСА заявил в понедельник, что совместная американо-российская операция на Международной космической станции пока продолжается в обычном режиме на фоне испорченных отношений после вторжения России в Украину, последующих экономических санкций и все более жесткой риторики.
Во время телефонной конференции, посвященной предстоящему визиту коммерческого экипажа Axiom Space в лабораторный комплекс, руководитель отдела космических операций НАСА Кэти Людерс заявила, что работа объединенной космической станции еще не остановлена и не нарушена.
«Мы продолжаем следить за ситуацией, но наши центры управления символически работают вместе», — сказала она. «Мы не получаем никаких указаний на деловом уровне о том, что наши коллеги не заинтересованы в продолжении работы Международной космической станции».
«Мы, как команда, работаем так же, как и три недели назад — наши полетные диспетчеры все еще разговаривают друг с другом, наши команды все еще разговаривают вместе, мы все еще вместе тренируемся, мы все еще работаем вместе», — добавила она.
Международная космическая станция — это очень сложный космический корабль, крупнейшее сооружение, когда-либо собиравшееся в космосе, и требует работы как НАСА, так и российского космического агентства «Роскосмос».
Россия поставляет топливо и средства защиты, необходимые для того, чтобы удержать на орбите завод размером с футбольное поле и, в конечном итоге, направить массивную лабораторию в атмосферу или обеспечить безопасный, целенаправленный повторный вход в атмосферу и распад. Соединенные Штаты поставляют мощные гироскопические устройства, используемые для поддержания ориентации лаборатории и обеспечивают львиную долю электроэнергии станции.
Спущенный на воду на прошлой неделе грузовой корабль Northrop Grumman Cygnus стал первым американским кораблем после списанного шаттла, способного поднять станцию на высоту, но он не может заменить российские силовые установки.
В любом случае, российские космонавты не обучены работе с американскими системами, а астронавты НАСА не могут управлять российскими системами. В конце концов, космическая станция — это действительно международный проект, для функционирования которого требуется совместная работа двух сверхдержав.
«Прямо сейчас плана нет, нам будет очень трудно действовать самостоятельно», — сказал Людерс. «Международная космическая станция — это международное партнерство… с общими зависимостями. Это место, где мы мирно живем и работаем в космосе. Это действительно модель для нашей работы в будущем».
«Это будет печальный день для международных операций, если мы не сможем продолжать мирную работу в космосе», — добавила она. «И как команда, мы делаем это».
Людерс — один из высших руководителей НАСА, который еще не прокомментировал работу космической станции в условиях продолжающегося кризиса на Украине, что резко контрастирует с шквалом саркастических твитов от Дмитрия Рогозина, директора российской космической программы.
В понедельник он отметил, что ракета United Launch Alliance Atlas 5, которая будет использоваться для отправки капсулы Boeing с коммерческим экипажем Starliner на космическую станцию, оснащена российским двигателем первой ступени РД-180. Он отметил, что образцово-показательный успех ракеты является результатом действий российских специалистов, которые могут не поддерживать прибывающие полеты.
«Хорошо, давайте помолимся за наших американских друзей», — написал он в Twitter.
будет запускаться в космос на ракете «Атлас 5» с маршевым двигателем РД-180 первой. о уже без надзора наших спецов. то, помолимся нашим американским друзьям!https://t.co/3QFeSZOj4u
— РОГОЗИН (Рогозин) 28 февраля 2022 г.
ULA переходит на новую ракету, полностью американскую Vulcan, и компания уже накопила все РД-180, необходимые для завершения программы Atlas. Отвечая на вопросы в Twitter, генеральный директор ULA Тори Бруно сказал, что компания может безопасно запускать и эксплуатировать двигатели самостоятельно.
«Мы хотели бы иметь возможность проконсультироваться с ними на случай, если двигатель может сделать что-то неожиданное», — сказал Бруно. «Но мы летаем на нем уже много лет и накопили большой опыт и знания».
Мы хотели бы иметь возможность проконсультироваться с ними на случай, если двигатель может сделать что-то неожиданное. Но мы летаем на нем уже много лет и накопили большой опыт и знания.
— Тори Бруно (@torybruno) 28 февраля 2022 г.
Ранее Рогозин отреагировал на объявление президента Байдена о санкциях, отметив, что без россиян космическая станция может вернуться на Землю, чтобы сбросить мусор над США, Европой и даже Китаем.
«Если вы перестанете с нами сотрудничать, кто спасет Международную космическую станцию от неконтролируемого хаоса и попадет в США или Европу», — написал он в Twitter. «Есть также вариант сброса 500-тонной конструкции в Индию и Китай. Вы хотите им угрожать такой возможностью?»
Россия приостановила коммерческие запуски «Союзов» и отозвала свой персонал с космодрома Куру Европейского космического агентства во Французской Гвиане. Европейское космическое агентство заявило во вторник, что запуск совместной научной миссии на Марс в этом году в настоящее время «крайне маловероятен», хотя никаких официальных решений принято не было.
«Мы сожалеем о трагических событиях, происходящих на Украине, о кризисе, который в последние дни резко перерос в войну», — написал в Twitter генеральный директор ЕКА Йозеф Асбахер. «Сейчас в ЕКА принимается много сложных решений, учитывая санкции, введенные правительствами наших государств-членов».
Мы сожалеем о трагических событиях на Украине, о кризисе, который в последние дни резко перерос в войну. Сейчас в ЕКА принимается много сложных решений, учитывая санкции, введенные правительствами наших государств-членов.https://t.co/nOg8orZr1n https://t.co/5Mr6WexY9I
— Джозеф Ашбахер (@AschbacherJosef) 28 февраля 2022 г.
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