Соучредитель DeepMind уходит с должности ИИ в Google, чтобы стать венчурным инвестором

ЛОНДОН — Соучредитель DeepMind Мустафа Сулейман удивил многих своих последователей на прошлой неделе, когда объявил, что покидает пост вице-президента в Google стать венчурным капиталистом в фирме Graylock Partners из Силиконовой долины, которая поддерживала таких Фейсбук, Airbnb и LinkedIn с момента его основания в 1965 году.

Его уход из Google, которая приобрела лабораторию искусственного интеллекта DeepMind в 2014 году, произошел после того, как бывшие коллеги из DeepMind обвинили его в агрессивном стиле управления.

Объясняя причину этого шага, Сулейман сказал миллиардеру LinkedIn и партнеру Graylock Риду Хоффману в подкасте на прошлой неделе, что он хочет быть рядом с основателями, которые дальновидны и бесстрашны.

«Я определенно из тех, кто любит рисковать», — сказал Сулейман в подкасте, который был выпущен в прошлый четверг. «Меня очень заряжает энергией, когда я нахожусь среди людей, у которых также есть смелое видение будущего, которое звучит странно или неправдоподобно, но они готовы посвятить свою жизнь, чтобы попытаться».

Он добавил: «Это тот тип людей, которых мне нравится поддерживать, и я думаю, что это то, что нам нужно. Нам нужно больше людей, которые готовы пытаться делать смелые вещи и решать сложные проблемы, чтобы попытаться улучшить наш мир».

Сулейман, широко известный как «Лось», отказался говорить с CNBC. Однако в эксклюзивное интервью TechCrunch о своей новой роли он сказал, что, по его мнению, ИИ играет центральную роль в играх и так называемой метавселенной.

Один из бывших сотрудников DeepMind, пожелавший остаться анонимным из-за деликатного характера обсуждения, сказал, что они были удивлены, прочитав, что основные интересы Сулеймана связаны с метавселенной и играми.

«В прошлом у Мустафы была поистине замечательная сосредоточенность на том, чтобы искренне пытаться сделать мир лучше», — сказали они. «В частности, во время работы в DeepMind он играл важную роль в проектах по здравоохранению и изменению климата. Поэтому я удивлен, что основные интересы Сулеймана теперь связаны с метавселенной и играми. Я надеюсь, что он также найдет время, чтобы сосредоточиться на решение некоторых глубоких проблем, стоящих перед миром».

Другие технологические инвесторы сказали, что, по их мнению, Сулейман, который уже сделал ряд личных инвестиций, станет хорошим венчурным капиталом.

«Я думаю, что Мустафа, вероятно, станет отличным инвестором, учитывая его опыт сотрудничества с выдающимися основателями и его раннюю убежденность в качестве инвестора в [start-up builder] Entrepreneur First», — сказал CNBC Ян Хогарт, ангел-инвестор и соучредитель приложения для поиска концертов Songkick.

Две другие государственные инвестиции Сулеймана включают приложение для продажи музыкальных билетов Dice и приложение для здравоохранения Babylon Health.

Том Халм, партнер по венчурному капиталу в GV (ранее Google Ventures), сказал CNBC, что Сулейман некоторое время был в восторге от индустрии венчурного капитала.

Но другой венчурный капиталист, попросивший остаться анонимным из-за деликатного характера обсуждения, спросил, как долго Сулейман останется венчурным капиталистом. «Моя интуиция подсказывает, что это временно, пока он ищет следующую компанию для создания или присоединения к ней в качестве основателя», — сказали они CNBC. «Я думаю, что у него еще осталось в баке».