Соучредитель DeepMind уходит с должности ИИ в Google, чтобы стать венчурным инвестором

Соучредитель DeepMind Мустафа Сулейман.
Блумберг | Гетти Изображений
ЛОНДОН — Соучредитель DeepMind Мустафа Сулейман удивил многих своих последователей на прошлой неделе, когда объявил, что покидает пост вице-президента в Google стать венчурным капиталистом в фирме Graylock Partners из Силиконовой долины, которая поддерживала таких Фейсбук, Airbnb и LinkedIn с момента его основания в 1965 году.
Его уход из Google, которая приобрела лабораторию искусственного интеллекта DeepMind в 2014 году, произошел после того, как бывшие коллеги из DeepMind обвинили его в агрессивном стиле управления.
Объясняя причину этого шага, Сулейман сказал миллиардеру LinkedIn и партнеру Graylock Риду Хоффману в подкасте на прошлой неделе, что он хочет быть рядом с основателями, которые дальновидны и бесстрашны.
«Я определенно из тех, кто любит рисковать», — сказал Сулейман в подкасте, который был выпущен в прошлый четверг. «Меня очень заряжает энергией, когда я нахожусь среди людей, у которых также есть смелое видение будущего, которое звучит странно или неправдоподобно, но они готовы посвятить свою жизнь, чтобы попытаться».
Он добавил: «Это тот тип людей, которых мне нравится поддерживать, и я думаю, что это то, что нам нужно. Нам нужно больше людей, которые готовы пытаться делать смелые вещи и решать сложные проблемы, чтобы попытаться улучшить наш мир».
Сулейман, широко известный как «Лось», отказался говорить с CNBC. Однако в эксклюзивное интервью TechCrunch о своей новой роли он сказал, что, по его мнению, ИИ играет центральную роль в играх и так называемой метавселенной.
Один из бывших сотрудников DeepMind, пожелавший остаться анонимным из-за деликатного характера обсуждения, сказал, что они были удивлены, прочитав, что основные интересы Сулеймана связаны с метавселенной и играми.
«В прошлом у Мустафы была поистине замечательная сосредоточенность на том, чтобы искренне пытаться сделать мир лучше», — сказали они. «В частности, во время работы в DeepMind он играл важную роль в проектах по здравоохранению и изменению климата. Поэтому я удивлен, что основные интересы Сулеймана теперь связаны с метавселенной и играми. Я надеюсь, что он также найдет время, чтобы сосредоточиться на решение некоторых глубоких проблем, стоящих перед миром».
Другие технологические инвесторы сказали, что, по их мнению, Сулейман, который уже сделал ряд личных инвестиций, станет хорошим венчурным капиталом.
«Я думаю, что Мустафа, вероятно, станет отличным инвестором, учитывая его опыт сотрудничества с выдающимися основателями и его раннюю убежденность в качестве инвестора в [start-up builder] Entrepreneur First», — сказал CNBC Ян Хогарт, ангел-инвестор и соучредитель приложения для поиска концертов Songkick.
Две другие государственные инвестиции Сулеймана включают приложение для продажи музыкальных билетов Dice и приложение для здравоохранения Babylon Health.
Том Халм, партнер по венчурному капиталу в GV (ранее Google Ventures), сказал CNBC, что Сулейман некоторое время был в восторге от индустрии венчурного капитала.
Но другой венчурный капиталист, попросивший остаться анонимным из-за деликатного характера обсуждения, спросил, как долго Сулейман останется венчурным капиталистом. «Моя интуиция подсказывает, что это временно, пока он ищет следующую компанию для создания или присоединения к ней в качестве основателя», — сказали они CNBC. «Я думаю, что у него еще осталось в баке».
Продажа DeepMind компании Google
Сулейман стал соучредителем DeepMind в Лондоне вместе с другом детства Демисом Хассабисом и новозеландцем Шейном Леггом в 2010 году. В преддверии приобретения Google Сулейман помог DeepMind собрать миллионы долларов от миллиардеров, включая Илона Маска и Питера Тиля.
Сулейман, бросивший учебу по философии в Оксфордском университете, чтобы создать линию помощи мусульманам, руководил прикладными усилиями DeepMind по искусственному интеллекту в течение нескольких лет как до, так и после приобретения.
Это включало попытки найти новое применение алгоритмам компании в различных продуктах и услугах Google, а также в других организациях, включая Национальную службу здравоохранения Великобритании и National Grid.
В то время как DeepMind нашла несколько умных применений своей технологии в центрах обработки данных Google и в таких приложениях, как YouTube, ее внешние коммерческие усилия оказались менее успешными.
DeepMind пока не получает серьезных доходов от продажи своего программного обеспечения сторонним организациям. Финансовые документы, поданные в реестр компаний Великобритании, показывают, что с момента приобретения компания работала с убытком каждый год, за исключением прошлого года, когда она опубликовал прибыль в размере 43,8 млн фунтов стерлингов (59,6 млн долларов США). До этого сообщалось убыток в размере 649 миллионов долларов в 2019 году.
Помимо применения ИИ, Сулейман также курировал работу DeepMind над этикой ИИ, и это включало попытку создать независимый совет для наблюдения за исследованиями лаборатории, которые однажды могут оказать огромное влияние на мир. DeepMind в конечном счете пытается создать сверхинтеллектуальные машины, которые могут перехитрить людей на многих уровнях и сделать еще более умные версии самих себя.
«Мы сделали много ошибок в том, как мы пытались настроить доску, и я не уверен, что мы можем сказать, что это было окончательно успешным, но я действительно считаю, что радикальные эксперименты здесь необходимы», — сказал Сулейман. подкаст «Нам нужны новые формы управления и новые формы надзора, подходящие для современной эпохи».
По словам Сулеймана, DeepMind экспериментировала с различными наблюдательными советами, этическими хартиями и типовыми исследованиями.
Говоря о более широкой технологической индустрии, он сказал: «Я определенно чувствую, что мы на самом деле не приблизились к тому, чтобы расколоть этот орешек того, как мы создаем технологические платформы, программное обеспечение и, конечно же, ИИ, ощущение того, что это происходит с людьми, и где люди значительное влияние на формирование того, как это приходит в их мир, а не просто случается с людьми».
Спорный выход из DeepMind
В августе 2019 г. Об этом Сулейман сообщил в Twitter. что он уходит из DeepMind, добавив, что ему нужен «перерыв для перезарядки». Менее чем через полгода, в декабре 2019 года, он объявил, что официально покидает лабораторию искусственного интеллекта, которую он помог построить, чтобы присоединиться к Google в качестве вице-президента по управлению продуктами и политике искусственного интеллекта.
Полные обстоятельства ухода Сулеймана из DeepMind в то время не разглашались, но позже выяснилось, что ряд его коллег не согласились с его стилем управления, обвинив его в домогательствах и издевательствах. В январе 2021 года DeepMind объявила, что привлек в юридическую фирму исследовать его стиль управления.
«У меня был период в 2017–2018 годах, когда пара коллег пожаловалась на мой стиль управления», — сказал Сулейман в подкасте. «Вы знаете, я действительно облажался. Я был очень требовательным и довольно безжалостным. Я думаю, что временами это создавало среду, в которой у меня были довольно необоснованные ожидания относительно того, что люди должны были делать и когда».
Он добавил, что в итоге он оказался «довольно жесткой зарядкой» и что это создало «тяжелую среду» для некоторых людей. «Я по-прежнему очень сожалею о том влиянии, которое нанесло людям, и о той боли, которую они испытали», — сказал Сулейман.
Сулейман сказал, что жалобы дали ему возможность «сделать шаг назад и подумать», а также «вырасти и повзрослеть» как менеджер и лидер. Он признал, что был «сверх сосредоточен на скорости и темпе, а не на заботе и внимании к тому, что чувствуют люди».
Сулейман говорит, что последние несколько лет он встречался с тренером в рамках усилий по решению проблем, поднятых его бывшими коллегами.
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