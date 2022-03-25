Сохранение власти России и Белоруссии

Соединенные Штаты вместе со своими союзниками и партнерами работают над тем, чтобы Российская Федерация и режим Лукашенко в Беларуси заплатили суровую экономическую и дипломатическую цену за неспровоцированную агрессию против Украины.
Вместе с нашими партнерами и сотрудниками мы предприняли следующие шаги:
- Крупнейшие российские финансовые институты и ее суверенные активы применили мощные финансовые санкции.
- Россия затруднила поиск финансирования своей войны за пределами своих границ.
- Отключен российский импорт ключевых технологий.
- Он нацелился на финансовые сети и активы российской и белорусской элит, включая президента Путина и членов его Совета безопасности.
Отдельные лица или организации, поддерживающие неспровоцированную войну, не могут нигде спрятаться. Пока спотыкается экономика России и Белоруссии, мы уже видим последствия этих мер. Вместе с нашими союзниками и партнерами мы продолжим предпринимать решительные экономические и дипломатические действия.
Эти действия США по сей день требуют от России и Белоруссии ответственности.
Препятствия
Снятие санкций США обойдется экономике России и Беларуси. Экспортный контроль и ограничения воздушного пространства перекроют доступ к ключевым техническим ресурсам в России и Беларуси, подорвав их производственную базу. Эти меры подорвут стратегические стремления России и Белоруссии оказывать влияние на мировую арену.
- 24 марта 2022 г.
Санкции в отношении Думы России, российской элиты, членов правления банков и дополнительных членов охранных предприятий
- 15 марта 2022 г.
Санкции Минфина России связывают с тотальными нарушениями прав человека и коррупцией лидера в Беларуси
- 15 марта 2022 г.
Содействие привлечению к ответственности за нарушения прав человека, совершенные правительствами России и Беларуси
- 15 марта 2022 г.
США объявили о санкциях в отношении ключевых сотрудников силовых структур России.
- 11 марта 2022 г.
Казначейские запреты на кремлевские элиты, лидеров, олигархов и семьи за ведение путинской войны против Украины
- 3 марта 2022 г.
Ориентация на российскую элиту и силовые структуры РФ
- 2 марта 2022 г.
Минфин США предпринимает дальнейшие шаги по ужесточению соблюдения санкций, связанных с Россией
- 28 февраля 2022 г.
Дополнительные меры против российской финансовой системы
- 25 февраля 2022 г.
Минфин США ввел санкции против президента России Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова.
- 24 февраля 2022 г.
Минфин США объявляет о беспрецедентных и всеобъемлющих санкциях против России, которые влекут за собой быстрые и серьезные экономические издержки
- 24 февраля 2022 г.
Минфин США раскритиковал поддержку Беларусью российского вторжения в Украину
- 23 февраля 2022 г.
Разрешение для основателей NS2AG, Маттиаса Варнига и NS2AG
- 21 февраля 2022 г.
Информационный бюллетень: Исполнительный указ о возложении расходов на действия президента Путина по признанию так называемых Донецкой и Луганской народных республик
Экспортно-импортные ограничения
Соединенные Штаты ввели жесткие экспортные ограничения на Россию и Беларусь, помогая России вторгнуться в Украину.
Мы продолжаем ужесточать контроль над российским импортом и экспортом, включая меры, принятые после вторжения России в Крым в 2014 году и вторжения в Донбасс. Меры, принятые в результате недавних действий Путина, следующие:
- 18 марта 2022 г.
Министерство торговли выявило экспортируемые в Россию коммерческие и частные самолеты, которые открыто нарушают экспортные ограничения США.
- 11 марта 2022 г.
Торговля ограничивает экспорт предметов роскоши в Россию и Белоруссию и плохих деятелей против российской и белорусской олигархии и агрессии против Украины.
- 11 марта 2022 г.
Административный приказ о запрете некоторых видов импорта, экспорта и новых инвестиций в связи с продолжающейся оккупацией Российской Федерации
- 10 марта 2022 г.
Федеральное авиационное управление США запрещает полеты российских и любых других самолетов. Из регионального воздушного пространства США, внутри или через
- 8 марта 2022 г.
США вводят запрет на импорт российской нефти, сжиженного природного газа и угля
- 7 марта 2022 г.
Торговля объявляет об освобождении от правил Республики Корея А также Совместный отчет о торговле и Республике Корея
- 4 марта 2022 г.
Торговля предпринимает дальнейшие шаги по нацеливанию на российские стратегические отрасли и наказанию оккупантов
- 2 марта 2022 г.
Торговля налагает жесткие экспортные ограничения на Беларусь, чтобы сделать возможным дальнейшее вторжение России в Украину
- 24 февраля 2022 г.
Торговля налагает серьезные экспортные ограничения на Россию в ответ на дальнейшие вторжения в Украину
Визовые ограничения
Чтобы привлечь к ответственности за нарушения и нарушения прав человека со стороны Российской Федерации и режима Лукашенко, Соединенные Штаты ввели ряд санкций и визовых ограничений. Они нацелены на российских и белорусских чиновников и частных лиц, причастных к нарушениям прав человека, коррупции и репрессиям, а также на помощников Путина в спланированной и неоправданной войне против Украины и ее народа, а также против режима Лукашенко.
Эти действия направлены против 91 физического лица и 1 компании:
- Назначение Александра Лукашенко и его ближайших родственников в соответствии с разделом 7031 (c) Закона о министерстве иностранных дел, зарубежных операциях и связанных с ними проектах.
- Должность 11 старших офицеров обороны России по EO 14024
- Меры по введению визовых ограничений в соответствии с новой политикой в соответствии со статьей 212 (а) (3) (с) Закона об иммиграции и гражданстве в отношении 38 российских должностных лиц, причастных к подавлению инакомыслия
- Назначение двух офицеров ФСБ по ст. 7031 (с) приказом Шамасова и Андрея Дышеня
- Действия по введению визовых ограничений для шести россиян в рамках запрета Кашоги
- Меры по введению визовых ограничений в отношении 25 лиц, подрывающих демократию в Беларуси, согласно Декларации Президента 8015
- Должность четырех лиц (и одной компании) по Закону Сергея Магнитского о юридической ответственности 2012 г.
Деятельность частного сектора
Как заявил ранее на этой неделе президент Байден, Соединенные Штаты приветствуют решение компаний, уходящих из России, не участвовать в войне, которую предпочитает Путин против Украины. Неофициальные имена списка Сотни американских компаний прекращают работу в России.
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