Сохранение власти России и Белоруссии

«Президент Путин, возможно, посчитал глупыми Соединенные Штаты и наших союзников, когда мы предупредили о массовых, беспрецедентных последствиях.

Но, как хотел бы сказать президент Байден, большие нации нельзя притупить.

Соединенные Штаты — это не ерунда.

Президент Путин просчитался. Энтони Дж. Блинген

Государственный секретарь

Соединенные Штаты вместе со своими союзниками и партнерами работают над тем, чтобы Российская Федерация и режим Лукашенко в Беларуси заплатили суровую экономическую и дипломатическую цену за неспровоцированную агрессию против Украины.

Вместе с нашими партнерами и сотрудниками мы предприняли следующие шаги:

Крупнейшие российские финансовые институты и ее суверенные активы применили мощные финансовые санкции.

Россия затруднила поиск финансирования своей войны за пределами своих границ.

Отключен российский импорт ключевых технологий.

Он нацелился на финансовые сети и активы российской и белорусской элит, включая президента Путина и членов его Совета безопасности.

Отдельные лица или организации, поддерживающие неспровоцированную войну, не могут нигде спрятаться. Пока спотыкается экономика России и Белоруссии, мы уже видим последствия этих мер. Вместе с нашими союзниками и партнерами мы продолжим предпринимать решительные экономические и дипломатические действия.

Эти действия США по сей день требуют от России и Белоруссии ответственности.

Препятствия

Снятие санкций США обойдется экономике России и Беларуси. Экспортный контроль и ограничения воздушного пространства перекроют доступ к ключевым техническим ресурсам в России и Беларуси, подорвав их производственную базу. Эти меры подорвут стратегические стремления России и Белоруссии оказывать влияние на мировую арену.

Экспортно-импортные ограничения

Соединенные Штаты ввели жесткие экспортные ограничения на Россию и Беларусь, помогая России вторгнуться в Украину.

Мы продолжаем ужесточать контроль над российским импортом и экспортом, включая меры, принятые после вторжения России в Крым в 2014 году и вторжения в Донбасс. Меры, принятые в результате недавних действий Путина, следующие:

Визовые ограничения

Чтобы привлечь к ответственности за нарушения и нарушения прав человека со стороны Российской Федерации и режима Лукашенко, Соединенные Штаты ввели ряд санкций и визовых ограничений. Они нацелены на российских и белорусских чиновников и частных лиц, причастных к нарушениям прав человека, коррупции и репрессиям, а также на помощников Путина в спланированной и неоправданной войне против Украины и ее народа, а также против режима Лукашенко.

Эти действия направлены против 91 физического лица и 1 компании:

Назначение Александра Лукашенко и его ближайших родственников в соответствии с разделом 7031 (c) Закона о министерстве иностранных дел, зарубежных операциях и связанных с ними проектах.

Должность 11 старших офицеров обороны России по EO 14024

Меры по введению визовых ограничений в соответствии с новой политикой в ​​соответствии со статьей 212 (а) (3) (с) Закона об иммиграции и гражданстве в отношении 38 российских должностных лиц, причастных к подавлению инакомыслия

Назначение двух офицеров ФСБ по ст. 7031 (с) приказом Шамасова и Андрея Дышеня

Действия по введению визовых ограничений для шести россиян в рамках запрета Кашоги

Меры по введению визовых ограничений в отношении 25 лиц, подрывающих демократию в Беларуси, согласно Декларации Президента 8015

Должность четырех лиц (и одной компании) по Закону Сергея Магнитского о юридической ответственности 2012 г.

Деятельность частного сектора

Как заявил ранее на этой неделе президент Байден, Соединенные Штаты приветствуют решение компаний, уходящих из России, не участвовать в войне, которую предпочитает Путин против Украины. Неофициальные имена списка Сотни американских компаний прекращают работу в России.