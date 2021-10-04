Президент Реджеп Тайип Эрдоган встретился в Сочи со своим российским коллегой Владимиром Путиным. У двух лидеров не было возможности встретиться лично более полутора лет, и многие проблемы стояли на повестке дня сочинского саммита. Встреча Эрдоган-Путин длилась более трех часов и прошла в конструктивной атмосфере. Был выпущен короткий пресс-релиз без уточнения деталей конкретного контракта. Лидеры двух стран решили сохранить статус-кво в Идлибе, отметили свое желание углубить сотрудничество в оборонной и оборонной сферах и пообещали улучшить свои экономические связи.

Главной проблемой, обсуждавшейся во время саммита Эрдоган-Путин, было усиление режима и нападения России на Идлиб и Африн. Эти атаки поставили под угрозу условия соглашения, достигнутого в 2018 году. Два лидера пообещали работать вместе, чтобы сохранить статус-кво в Сирии и восстановить безопасность и стабильность в раздираемой войной стране. И Москва, и Анкара испытывают большее давление, чем когда-либо, с целью найти политическое решение в Сирии из-за длительных затрат и рисков безопасности сирийской гражданской войны.

Анкара недовольна политикой Вашингтона

По возвращении в Анкару Эрдоган изложил свою жалобу на Бретта МакКерка, который в настоящее время является координатором Совета национальной безопасности Ближнего Востока и Северной Африки (MENA). Президент выразил обеспокоенность по поводу продолжающихся усилий Маккерка по поддержке и поддержке сирийского отделения террористической организации РПК, YPG.

Продолжающиеся усилия Вашингтона в поддержку Сирийских демократических сил (SDF) и YPG угрожают национальной безопасности Турции и продвигают РПК. Хотя на встрече в Сочи не было представителя США, позиция страны оказала значительное влияние на повестку дня встречи Эрдоган-Путин. Отношения Анкары с Москвой зависят от ее отношений с Вашингтоном и Брюсселем.

Политика элиты Вашингтона и враждебное отношение к Анкаре подрывают переговорные позиции Турции с Москвой. Это особенно актуально в сирийском конфликте и в Ливии, где Москва продолжает опираться на свой военный потенциал. Москва внимательно следит за отношениями Анкары с Вашингтоном и извлекает выгоду из продолжающегося конфликта между двумя союзниками по НАТО.

Разногласия между Анкарой и Вашингтоном в конечном итоге превратились в новую возможность для координации и сотрудничества между Анкарой и Москвой. Вашингтон избегал создания новой напряженности в отношениях с Москвой, которая отвлекала бы их от усилий по противодействию расширяющемуся влиянию Китая. Вашингтон, похоже, сожалеет о сложившейся ситуации в отношениях между Москвой и Анкарой. Вот почему Вашингтон избегает шагов по созданию новых неопределенностей.

Сохранение текущей ситуации с Анкарой и Москвой

Вашингтон заинтересован в поддержке и спонсировании SDF и YPG. Эрдоган и турецкие официальные лица каждый раз осуждали продолжающуюся поддержку Вашингтоном YPG. Проблема С-400 и санкции Вашингтона, препятствующие поставкам истребителей F-35, позиция Вашингтона в отношении YPG отравляют отношения между двумя союзниками по НАТО.



Российский транспортный самолет с частями систем ПВО С-400 приземлился в военном аэропорту Март под Анкарой, Турция, 27 августа 2019 года. (Фото AB)

Официальные лица Вашингтона продолжают придерживаться той же позиции на каждой встрече, вместо того чтобы вести дипломатические переговоры с Анкарой. Они только пытаются получить больше времени и ожидают, что их турецкие коллеги примут нынешнюю ситуацию. Анкара отвечает почти одинаковыми фразами после каждой неудачной встречи.

Новые угрозы появятся, если турецкая сторона будет больше говорить об угрозе США со стороны Вашингтона. Соединенные Штаты по-прежнему хотят сохранить стагнацию и ожидают, что некоторое изменение климата приблизит изменение их политики с Анкарой. Сторонники турецко-американского нормирования теряют надежду, в то время как турецкий народ все больше недоволен потенциальной ценностью быть союзником США.

Хор туркопопов в Соединенных Штатах, включая РПК, Гюленистскую террористическую группу (FETÖ), лобби греческой и армянской диаспоры, оправдывает свое нежелание улучшать отношения с Турцией. Хор Дургобопиков проявил меньше изобретательности в эскалации напряженности между Анкарой и Вашингтоном за последние два месяца. Они ссылаются на те же аргументы, выдвинутые членами FETÖ. Однако они относительно успешно поддерживали негативную позицию в отношениях с Анкарой и не позволяли администрации Байдена слишком конструктивно взаимодействовать с Эрдоганом. Турецкая сторона недовольна нынешним тупиком в отношениях с США, и политическая линия Вашингтона указывает на дальнейшие негативные действия, если они повлияют на национальную безопасность Турции.

Любимая мысль Вашингтона

Пристрастный и идеологический подход к Турции представляет собой угрозу региональным интересам США, но идеологическая враждебность по-прежнему противоречит практическим коллективным требованиям. Текущее спонсорство Пентагоном YPG препятствует дальнейшему сотрудничеству Турции и США в других ключевых регионах. Похоже, Вашингтон не изменит своего отношения к Анкаре до президентских выборов 2023 года в Турции. Многие в Вашингтоне продолжают верить, что оппозиция в Турции будет работать вместе, чтобы победить Эрдогана и Народный альянс. Работает даже этот воображаемый план, который не стал бы панацеей от восстановления турецко-американских отношений.

В то время как Вашингтон планирует новые попытки контролировать Турцию на Ближнем Востоке и в Средиземноморье, стратегические отношения между Анкарой и Москвой набирают обороты. Фактически администрация Байдена стремилась сохранить ту же позицию по отношению к Москве. Мы не должны ожидать немедленного улучшения турецко-американских отношений из-за сохраняющегося характера сложных дипломатических отношений с некоторыми другими игроками, включая Россию. Вашингтон не хочет дальнейших геополитических отвлекающих факторов или сюрпризов в регионе MENA и трансатлантических отношениях. Принудительные инструменты и разрешительная игра Вашингтона постепенно становятся бесполезными. Жертвы санкций и принудительной политики США могут в конечном итоге расширить свое сотрудничество и координацию для преодоления своих трудностей. Несмотря на их стратегические различия, турецко-российские отношения набирают силу. Политика и усилия Вашингтона по поддержанию статус-кво являются важными катализаторами такого решения.