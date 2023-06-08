от сотрудников журнала

ISHPEMING — Организация ветеранов Университета Северного Мичигана недавно стала партнером инициативы UP «Вместе с ветеранами по предотвращению самоубийств» для проведения второго ежегодного мероприятия по очистке надгробий.

Местом в этом году стало Ишпэмингское кладбище. 25 добровольцев, которые очистили более 100 надгробий ветеранов от Гражданской войны до Второй мировой войны, были бывшими студентами и выпускниками НМУ, а также членами сообщества.

«Это мероприятие, которое началось в прошлом году, направлено на очистку некоторых надгробий, о которых, возможно, не заботились многие годы, потому что семья и друзья давно переехали или скончались», — сказал он. Об этом сообщил в пресс-релизе координатор по работе со студентами-ветеранами НМУ Майкл Рутледж.

В этом году был очищен один интересный камень, который соответствует теме «Студент-ветеран». Он отметил могилу члена армейского кадетского учебного корпуса во время Первой мировой войны, Pvt. Дьюи С. Уркхарт. SATC была создана в 1918 году, чтобы позволить студентам колледжей продолжать занятия во время подготовки к зарубежным операциям и боевым действиям. Уркхарт учился в Мичиганском университете, участвуя в программе, и летом 1918 года был отправлен во Францию.

Еще одним заметным камнем для ветеранов был Pvt. Малкольм Нельсон из роты C 339-го пехотного полка, он же «Белые медведи.» Нельсон участвовал в Северо-Русской (Архангельской) экспедиции 1918-1919 гг. Эта миссия была предназначена для защиты припасов в этом порту, которые были отправлены до русской революции. Цель состояла в том, чтобы предотвратить попадание припасов в руки большевиков.



