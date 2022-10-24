Союзники, модернизация в основе американо-японских усилий в Индо-Тихоокеанском регионе > Министерство обороны США > Новости Министерства обороны

Эли Ратнер, помощник министра обороны по делам Индо-Тихоокеанского региона, заявил, что международный порядок, основанный на правилах, который так хорошо служил миру, находится под угрозой, и что Соединенным Штатам и Японии необходимо более тесно сотрудничать, чтобы защищать, поддерживать и укреплять система. .

Ратнер дистанционно выступил на Диалоге на горе Фудзи — ежегодной встрече экспертов по американо-японскому альянсу в Токио.

Самая вопиющая атака на основанный на правилах международный порядок с другой стороны мира исходит от Японии с жестоким и неспровоцированным нападением России на Украину. Он сказал, что нападение имело «далеко идущие геополитические, экономические и гуманитарные последствия. Российское вторжение в Украину является оскорблением для освобождения людей во всем мире, и его влияние ощущается за пределами Европы, поскольку оно бросает вызов системе, в которой мы все живем. так усердно работал, чтобы строить и защищать». «

Он похвалил Японию за то, что она восприняла это нападение как вызов международному сообществу. «США и Япония вместе с международным сообществом осудили российское вторжение, ввели санкции против российских организаций и направили Украине необходимую помощь», — сказал он. «Быстрые и решительные действия Японии помогли трансформировать международную реакцию с региональной на глобальную. Через Группу связи по обороне Украины Соединенные Штаты, наши союзники и партнеры изучают инновационные способы сохранения нашей долгосрочной поддержки смелых мужчин и женщин. украинских вооруженных сил, а также обеспечить, чтобы у Украины были возможности, необходимые ей для самозащиты».

«Единство против России» — это везде пример вызовов. В Индо-Тихоокеанском регионе основным результатом этого конфликта является то, что агрессия любого рода будет встречена единством действий, поскольку мы видели, как более 30 наших союзников и партнеров, в том числе из Индо-Тихоокеанского региона, присоединились к нам в спешке. помощь в обеспечении безопасности Украины.

Раттнер обратился к текущим вызовам Китая в отношении порядка в Восточно-Китайском море и Тайваньском проливе.

Чрезмерная реакция Китая на визит спикера палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань в августе является источником беспокойства во всем регионе. «После визита спикера палаты представителей Пелоси на Тайвань в начале августа Китай начал преднамеренную и интенсивную кампанию давления на Тайвань, чтобы попытаться изменить статус-кво, поставив под угрозу мир и стабильность в Тайваньском проливе и в Индо-Тихоокеанском регионе», — сказал он.

Он сказал, что агрессивные и принудительные военные действия Китая в Тайваньском проливе и в водах вокруг Японии… носят провокационный и дестабилизирующий характер. Китай стремится установить «новую нормальность» в отношении Тайваня, а это угрожает региональному миру и безопасности.

«Между тем, за последний год мы наблюдаем значительное увеличение нестандартных и небезопасных воздушных перехватов НОАК в регионе, которые предназначены для принуждения и запугивания сил США и их союзников, законно действующих в международном воздушном пространстве», — сказал он.

Помощник госсекретаря заявил, что Япония, Соединенные Штаты и их партнеры совершенно ясно дали понять, что попытки Китая принудить Тайвань и весь регион в целом опасны и дестабилизируют ситуацию. «Мы одинаково четко заявляем о нашей приверженности поддержанию основанного на правилах порядка и свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона, а также о сотрудничестве с нашими союзниками и партнерами-единомышленниками для поддержания мира и стабильности по ту сторону пролива», — сказал Ратнер. «Нас не остановят наглые попытки КНР принуждения, и мы продолжим летать, плавать и действовать — в том числе с нашими союзниками и партнерами — везде, где это позволяет международное право».

Он сказал, что Северная Корея представляет собой третью опасность из-за продолжающегося развития ядерного оружия и ракетной программы в нарушение международного права. «Эти враждебные действия опасны, безрассудны и наносят ущерб региональной и международной безопасности», — сказал Ратнер. Кроме того, мы разделяем серьезную озабоченность в связи с эскалационными и дестабилизирующими заявлениями КНДР в отношении применения ядерного оружия.

Эти угрозы требуют ответа, и Соединенные Штаты и Япония вместе работают над укреплением договорного союза между двумя странами и модернизацией своих возможностей сдерживания. «Мы фундаментально укрепляем возможности коалиции по сдерживанию и реагированию, чтобы гарантировать, что она сохранит конкурентное преимущество», — сказал Ратнер. «Это включает усиление расширенного и комплексного сдерживания, улучшение информационной и кибербезопасности, углубление сотрудничества в космосе, Интернете и новых технологиях, а также координацию двустороннего планирования на случай непредвиденных обстоятельств».

Два союзника повышают военную совместимость. Они работают над созданием новых возможностей и улучшением уже существующих.

«Мы работаем с правительством Японии над расширением возможностей альянса, чтобы идти в ногу с растущими вызовами региональной безопасности», — сказал он. «По мере того, как Народно-освободительная армия быстро совершенствует многие из своих возможностей, включая ударную, противовоздушную, противоракетную оборону, противолодочную войну, космос и Интернет, Соединенные Штаты и Япония активизируют свои усилия по сотрудничеству в области передовых и новых технологий, таких как как гиперзвуковые противоскоростные системы и технологии».

Ратнер сказал, что Соединенные Штаты приветствуют приверженность Японии обеспечению этих стратегий и программ ресурсами. «Поскольку правительство Японии готовится опубликовать обновленные стратегические руководящие документы, в том числе Стратегию национальной безопасности, Руководящие принципы программы национальной обороны и Среднесрочную оборонную программу, мы приветствуем обязательство Японии увеличить расходы на оборону для повышения своего военного потенциала», — сказал он. сказал. «Мы также поддерживаем намерение Японии изучить все варианты, необходимые для национальной обороны, включая возможности противодействия ракетным угрозам. На протяжении всего этого процесса мы стремимся согласовать стратегии и политику наших двух стран в наступающем году».

По словам Ратнера, даже такие экономические державы, как США и Япония, не могут сделать все, и страны привержены сотрудничеству с единомышленниками в регионе и за его пределами. Эти союзники и партнеры понимают риски вызовов основанному на правилах порядку и реагируют на них.

Содействие миру и стабильности в регионе, включающем более 50 процентов территории мира, требует сотрудничества.

Австралия играет ключевую роль в этом, и США и Япония работают над углублением этих связей. «Ранее в этом году Япония и Австралия подписали соглашение о взаимном доступе, устанавливающее процедуры совместной деятельности, которые будут способствовать развитию оборонного сотрудничества между силами обороны двух стран», — сказал он. Забегая вперед, мы договорились расширить возможности обучения [among] Три страны работают над усилением скоординированного реагирования на региональные бедствия и кризисы, а также над углублением сотрудничества в наращивании морского потенциала и обмене разведданными».

Соединенные Штаты, Япония и Республика Корея также укрепили трехсторонние отношения перед лицом провокаций Северной Кореи.

Ратнер отметил, что президент Джо Байден, министр обороны Ллойд Дж. Остин III и госсекретарь Энтони Блинкен особо подчеркнули важность совместной работы по преодолению дестабилизирующего поведения Северной Кореи и достижению цели полной денуклеаризации Корейского полуострова.

Учения являются важной частью сотрудничества между странами региона. Соединенные Штаты, Япония, Республика Корея, Австралия, Новая Зеландия, Индонезия и многие другие страны вместе практиковали на суше, на море и в воздухе. Страны работают над способами улучшения связи, обмена информацией, снабжения друг друга и т. д.

Соединенные Штаты и Япония также привержены сотрудничеству с «четверкой» — Индия, Австралия, Япония и Соединенные Штаты. «На последнем саммите лидеров «четверки» в Токио в мае мы приветствовали крупную морскую инициативу под названием «Индо-тихоокеанское партнерство для повышения осведомленности о море», — сказал Ратнер. В тесном сотрудничестве с региональными партнерами, [the initiative] Он предоставит интегрированную и экономически эффективную картину осведомленности о морской сфере почти в реальном времени для стран региона».

Эта сеть союзников и партнеров может быть эффективной в защите основанного на правилах порядка. «Этот растущий набор мероприятий демонстрирует общее желание стран-единомышленников увеличить многостороннее взаимодействие, поскольку обстановка в области безопасности вокруг Японии и ее соседей становится все более нестабильной», — сказал Ратнер. «Наши трехсторонние отношения с Австралией и Республикой Корея, а также наши усилия по работе с «четверкой», Юго-Восточной Азией и тихоокеанскими островными государствами жизненно важны для укрепления региональной стабильности, продвижения свободного и открытого видения в Индо -Тихий океан и поддержка основанного на правилах международного порядка в противодействии насильственным попыткам изменить статус-кво.