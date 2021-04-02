Союзники Навального говорят, что он похудел в тюрьме – East Bay Times

Авторы Полина Никольская и Антон Зверев | Рейтер

Критик союзников Кремля Алексей Навальный заявил в четверг, что он потерял 8 килограммов в тюрьме еще до того, как начал голодовку, в чем они обвинили охранников, которые не давали ему спать, хотя администрация тюрьмы защищала его обращение с ним в заключении.

Видный критик президента Владимира Путина Навальный объявил голодовку в среду, пытаясь заставить тюрьму оказать ему надлежащую медицинскую помощь из-за сильной боли в спине и ногах.

Оппозиционный политик, потребовавший его освобождения от Запада на прошлой неделе, сказал, что охранники будили его каждый час по ночам и что его просьбы о медицинской помощи игнорировались.

В четверг его союзники заявили, что его вес был снят после объявления голодовки и что его вес был снижен до 85 кг с 93 кг (205 фунтов), которые он весил, когда прибыл в тюрьму ИК-2 в прошлом. Месяц.

«Он сам связывает эту потерю веса в первую очередь с тем, что ему не дают спать и его просыпают восемь раз за ночь», – заявили его союзники в сообщении в его аккаунте в Twitter.

Адвокаты Навального регулярно навещают его в тюрьме и помогают размещать сообщения в социальных сетях.

Пенитенциарная служба Владимирской области, где находится ИК-2, отрицала его лишение сна и сообщила в заявлении поздно вечером в среду, что условия, в которых он жил в тюрьме, были полностью законными и такими же, как и у других заключенных.

«Сотрудники исправительных учреждений строго соблюдают право всех заключенных спать восемь часов без перерыва», – добавила она, добавив, что охранники визуально осматривают заключенных ночью, что, по ее словам, не мешает им отдыхать.

Она также сообщила, что Навальному была оказана вся необходимая медицинская помощь.

Навальный сказал, что ежедневные просьбы выбранного им врача пройти обследование и соответствующее лечение в тюрьме игнорировались.

Союзники Навального заявили, что выбранный ими врач не смог посетить его в четверг.

Вместо этого, по их словам, Мария Бутина, ведущая ток-шоу российского государственного телевидения, которая провела время в тюрьме в Соединенных Штатах в качестве иностранного агента, присутствовала вместе со съемочной группой.

И я кричал, что это самая лучшая и самая удобная тюрьма. Навальный посоветовал ей пройти 15 минут перед рядом заключенных, назвав ее паразитом и слугой вора у власти ».

Врач Алексей Баринов сообщил агентству Рейтер рано утром в четверг, что адвокат Навального попросил его вылечить Навального и попросил администрацию тюрьмы либо разрешить ему войти в тюрьму, либо доставить Навального в клинику.

Он сказал: «Мы ждем решения ФСИН». (Обложка с Полиной Никольской и Антоном Зверевым; сценарий Тома Палфорта; редакция Уильяма Маклина и Алекса Ричардсона)