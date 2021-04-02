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Союзники Навального говорят, что он похудел в тюрьме – East Bay Times

2 апреля, 2021
Muhammad

Авторы Полина Никольская и Антон Зверев | Рейтер

Критик союзников Кремля Алексей Навальный заявил в четверг, что он потерял 8 килограммов в тюрьме еще до того, как начал голодовку, в чем они обвинили охранников, которые не давали ему спать, хотя администрация тюрьмы защищала его обращение с ним в заключении.

Видный критик президента Владимира Путина Навальный объявил голодовку в среду, пытаясь заставить тюрьму оказать ему надлежащую медицинскую помощь из-за сильной боли в спине и ногах.

Оппозиционный политик, потребовавший его освобождения от Запада на прошлой неделе, сказал, что охранники будили его каждый час по ночам и что его просьбы о медицинской помощи игнорировались.

В четверг его союзники заявили, что его вес был снят после объявления голодовки и что его вес был снижен до 85 кг с 93 кг (205 фунтов), которые он весил, когда прибыл в тюрьму ИК-2 в прошлом. Месяц.

«Он сам связывает эту потерю веса в первую очередь с тем, что ему не дают спать и его просыпают восемь раз за ночь», – заявили его союзники в сообщении в его аккаунте в Twitter.

Адвокаты Навального регулярно навещают его в тюрьме и помогают размещать сообщения в социальных сетях.

Пенитенциарная служба Владимирской области, где находится ИК-2, отрицала его лишение сна и сообщила в заявлении поздно вечером в среду, что условия, в которых он жил в тюрьме, были полностью законными и такими же, как и у других заключенных.

«Сотрудники исправительных учреждений строго соблюдают право всех заключенных спать восемь часов без перерыва», – добавила она, добавив, что охранники визуально осматривают заключенных ночью, что, по ее словам, не мешает им отдыхать.

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Она также сообщила, что Навальному была оказана вся необходимая медицинская помощь.

Навальный сказал, что ежедневные просьбы выбранного им врача пройти обследование и соответствующее лечение в тюрьме игнорировались.

Союзники Навального заявили, что выбранный ими врач не смог посетить его в четверг.

Вместо этого, по их словам, Мария Бутина, ведущая ток-шоу российского государственного телевидения, которая провела время в тюрьме в Соединенных Штатах в качестве иностранного агента, присутствовала вместе со съемочной группой.

И я кричал, что это самая лучшая и самая удобная тюрьма. Навальный посоветовал ей пройти 15 минут перед рядом заключенных, назвав ее паразитом и слугой вора у власти ».

Врач Алексей Баринов сообщил агентству Рейтер рано утром в четверг, что адвокат Навального попросил его вылечить Навального и попросил администрацию тюрьмы либо разрешить ему войти в тюрьму, либо доставить Навального в клинику.

Он сказал: «Мы ждем решения ФСИН». (Обложка с Полиной Никольской и Антоном Зверевым; сценарий Тома Палфорта; редакция Уильяма Маклина и Алекса Ричардсона)

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