Союзники Навального обвиняют Telegram в цензуре выборов в России

По сценарию Тома Балмфорта

МОСКВА (Рейтер) – Союзники критика Кремля Алексея Навального обвинили Telegram в цензуре в субботу после того, как популярное приложение для обмена сообщениями последовало за Google и Apple, чтобы ограничить доступ к их кампаниям на парламентских выборах в России.

Активисты уже обвинили Google и Apple Alphabet Inc в подчинении давлению Кремля после того, как они удалили из своих магазинов приложение, которое союзники Навального надеялись использовать против правящей партии на выборах.

Приложение предоставляет подробные рекомендации о том, за кого голосовать, чтобы бросить вызов партии, поддерживающей президента Владимира Путина. Это один из немногих проспектов, оставленных союзниками Навального после массовых репрессий в этом году.

Павел Дуров, основатель Telegram, который нарисовал либертарианский образ и сопротивлялся предыдущей цензуре, сказал, что платформа заблокирует сервисы кампании, в том числе те, которые используются союзниками Навального для предоставления рекомендаций избирателям.

Он сказал, что это решение было принято из-за запрета России на проведение избирательной кампании после того, как были открыты опросы, которые он считал законными и похожими на запреты во многих других странах.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмеш осудила этот шаг.

«Это настоящий позор, когда цензура вводится частными компаниями, якобы защищающими идеи свободы», – написала она в Twitter.

Иван Жданов, политический союзник Навального, сказал, что не верит в оправдание Telegram и что этот шаг, похоже, был каким-то образом согласован с российскими властями.

В лагере Навального заявили, что это не было смертельным ударом, потому что их рекомендации по голосованию доступны в других социальных сетях.

Но это рассматривается как потенциальная веха в российской кибер-кампании и противостоянии с американскими технологическими компаниями.

Россия в течение многих лет стремилась к господству в своей части Интернета, где у антикремлевских политиков есть последователи и СМИ, критикующие Путина.

‘Опасный прецедент’

История продолжается

Правящая партия «Единая Россия» по-прежнему широко ожидает победы на выборах, несмотря на низкие рейтинги. Голосование, которое началось в пятницу и продлится до воскресенья, последовало за крупнейшим за последние годы репрессиями в отношении внутренних оппонентов Кремля.

Канал Telegram Навального продолжал нормально работать в субботу и содержал ссылки на рекомендации для избирателей, доступные в России через Google Docs.

В отдельной ленте Telegram, также использованной командой, активисты сообщили, что Россия попросила Google удалить рекомендации из Google Docs, а американская компания, в свою очередь, попросила команду Навального удалить их.

Google не сразу ответил на запрос о комментарии.

В своем заявлении Дуров сказал, что ограничения Google и Apple на приложение Навального создают опасный прецедент и означают, что Telegram, который широко используется в России, более уязвим для давления со стороны правительства.

Он сказал, что Telegram полагается на Apple и Google в своей работе из-за их доминирующего положения на рынке мобильных операционных систем, и его платформа не смогла бы противостоять российскому запрету с 2018 по 2020 год без них.

Россия попыталась заблокировать Telegram в апреле 2018 года, но сняла запрет более чем через два года после того, как якобы не смогла его заблокировать.

«Запрет приложений Apple и Google создает опасный прецедент, который повлияет на свободу слова в России и во всем мире», – сказал Дуров в своем сообщении в Telegram.

(Отчет Тома Палмфорта; Дополнительный отчет Антона Зверева и Александра Марроу; Редактирование Дэвида Кларка)