Союзники G7 объединяются, чтобы противостоять использованию Россией и Китаем экономического принуждения

Риши Сунак и его союзники создадут новую команду, чтобы искоренить и противостоять использованию Россией и Китаем экономического принуждения для влияния на решения стран.

На саммите «Большой семерки» в Хиросиме премьер-министр подчеркнет необходимость координации ответных мер на попытки заставить страны выкупить их, угрожая их экономике.

Его беспокоит эффект мертвой хватки, который Владимир Путин наложил на поставки газа в Европу, чтобы противостоять субсидиям Украине.

Китай ввел штрафной налог на вино и другие продукты в Австралии после того, как Канберра поддержала призывы к расследованию причин пандемии коронавируса.

Премьер-министр Риши Сунак и его жена Акшата Мурти приветствуются премьер-министром Японии Фумио Кисида и его женой Йоко Кисида в Мемориальном саду мира во время саммита G7 в Хиросиме (Стефан Руссо/Пенсильвания)

Пекин также нацелился на Литву, наложив санкции на Литву из-за ее позиции по Тайваню.

«Большая семерка», в которую входят США, Канада, Франция, Германия, Италия и Япония, а также Европейский Союз, создаст координационную платформу для выявления будущих уязвимостей.

Затем они будут координировать меры защиты уязвимых союзников и поддерживать их, если на них нападут.

Г-н Сунак сказал: «Мы должны ясно понимать, что перед нами стоит растущая проблема. Китай ведет скоординированную и стратегическую экономическую конкуренцию.

И когда Россия вооружила поставки энергоносителей в Европу, это было признаком того, что может случиться, когда мы слишком полагаемся на страны, которые не разделяют наши ценности.

Наша коллективная экономическая безопасность важна сейчас больше, чем когда-либо. Работая вместе и избегая конкуренции среди друзей, мы можем повысить наше благосостояние, быстрее внедрять инновации и конкурировать с авторитарными странами».

Этот шаг, вероятно, разозлит Пекин.

Отвечая на вопрос об этом шаге, о котором сообщалось ранее на этой неделе, официальный представитель министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь сказал: «Если какую-либо страну следует критиковать за экономическое принуждение, то это должны быть Соединенные Штаты.

Соединенные Штаты исчерпали понятие национальной безопасности, злоупотребив экспортным контролем и приняв дискриминационные и несправедливые меры в отношении иностранных компаний. Это серьезно нарушает принципы рыночной экономики и честной конкуренции».

В субботу Сунак также проведет встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Даунинг-стрит заявила, что они обсудят свои усилия по решению проблемы прохода небольших лодок.