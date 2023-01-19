Союзник Путина предупредил НАТО о ядерной войне, если Россия потерпит поражение в Украине

Медведев: Ядерные державы не проигрывают крупных войн

Медведев просит НАТО подумать о рисках

Патриарх: Желание уничтожить Россию означает конец света

Лавров: Мы «будим» лидеров НАТО

МОСКВА (Рейтер) — Союзник президента Владимира Путина в четверг предупредил НАТО, что поражение России на Украине может привести к ядерной войне, а глава Русской православной церкви заявил, что миру придет конец, если Запад попытается его уничтожить. Россия.

Апокалиптическая риторика призвана удержать возглавляемый США военный альянс НАТО от более активного участия в войне накануне встречи союзников Украины, чтобы обсудить отправку дополнительных вооружений в Киев.

Но откровенное признание того, что Россия может проиграть на поле боя, стало редким моментом публичного скептицизма со стороны высокопоставленного члена путинского ближайшего окружения.

«Поражение ядерной державы в обычной войне может привести к ядерной войне», — заявил бывший президент России Дмитрий Медведев, который является заместителем главы влиятельного путинского совета безопасности, в сообщении в Telegram.

«Ядерные державы никогда не проигрывали крупных конфликтов, от которых зависит их судьба», — сказал Медведев, занимавший пост президента с 2008 по 2012 год.

В проповеди по случаю Богоявления глава РПЦ сказал, что попытка уничтожить Россию будет означать конец света.

Медведев сказал, что НАТО и другие руководители оборонных ведомств, которые должны встретиться в пятницу на авиабазе Рамштайн в Германии, чтобы обсудить стратегию и поддержку попытки Запада нанести поражение России в Украине, должны учитывать риски своей политики.

Путин описывает «специальную военную операцию» России на Украине как экзистенциальную битву с агрессивным и высокомерным Западом и заявил, что Россия будет использовать все доступные средства, чтобы защитить себя и свой народ.

время будильника

Кремлевский босс в последние месяцы стремился спровоцировать русских на более жесткую борьбу, обещая в конечном итоге победу в войне, которую западные лидеры заявляют, что они никогда не позволят ему победить.

Соединенные Штаты опровергли обвинения России в том, что они хотят уничтожить Россию, а президент Джо Байден предупредил, что конфликт между Россией и НАТО может привести к началу Третьей мировой войны.

Но высокопоставленные союзники Путина говорят, что военная помощь США и Европы на десятки миллиардов долларов свидетельствует о том, что Россия сейчас находится в конфронтации с самой НАТО — кошмар времен холодной войны как для советского, так и для западного руководства.

Патриарх Кирилл, глава Русской православной церкви, сказал в проповеди: «Мы молим Господа вразумить безумцев и помочь им понять, что любое желание уничтожить Россию будет означать конец света».

«Сегодня тревожное время», — цитирует его агентство РИА. «Но мы верим, что Господь не оставит землю русскую».

Министр иностранных дел Путина Сергей Лавров заявил журналистам в Минске, что Россия сделает все возможное, чтобы лидеры НАТО и ЕС «проснулись» как можно скорее.

«Надеюсь, пробуждение наступит», — сказал Лавров. «Мы сделаем все, чтобы наши коллеги из НАТО и Евросоюза проснулись как можно скорее».

ядерная доктрина

Вторжение России в Украину 24 февраля спровоцировало один из самых кровопролитных конфликтов в Европе со времен Второй мировой войны и крупнейшее противостояние между Москвой и Западом со времен Карибского кризиса 1962 года.

Соединенные Штаты и их союзники осудили российское вторжение в Украину как империалистический захват земель, а Украина пообещала сражаться до тех пор, пока с ее территории не будет изгнан последний российский солдат.

После вторжения России в Украину Медведев неоднократно поднимал угрозу ядерной войны, но теперь его признание возможности поражения России указывает на уровень беспокойства Москвы по поводу увеличения поставок западного оружия в Украину.

Россия и Соединенные Штаты, две крупнейшие ядерные державы на сегодняшний день, обладают примерно 90% мировых ядерных боеголовок.

На вопрос, указывают ли слова Медведева на то, что Россия выводит кризис на новый уровень, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил: «Нет, это вовсе не означает».

Он заявил, что заявления Медведева полностью соответствуют заявлениям России ядерная доктрина что позволяет наносить ядерный удар после «агрессии против Российской Федерации обычными вооружениями, когда само существование государства находится под угрозой».

(Репортаж Джея Фолконбриджа в Москве и Феликса Лайта в Тбилиси); Монтаж Марк Тревельян

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