«Союз» запускает военный спутник
Ракета «Союз-2-1а» запустила секретный полезный груз, предположительно четвертый картографический спутник «Барс-М». Машина вылетела из Плесецка к северу от Москвы 23 марта 2023 года.
Прогнозируемая наземная траектория взлета ракеты «Союз», выводящей спутники «Парс-М» из Плесецка на орбиту с наклонением 93 градуса к экватору. Ожидается, что примерно через девять минут полета спутник достигнет орбиты над Северным Ледовитым океаном и пересечет территорию Канады в начале своего первого оборота вокруг планеты.
4 Профиль миссии Барс-М:
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Третий рельсовый подъемник Барс-М
По данным госкорпорации «Роскосмос», ракета «Союз-2-1а» стартовала 23 марта 2023 года в 09:40 мск (2:40 по восточному времени, 06:03 по Гринвичу) из Плесецка и успешно доставила космический корабль в министерство. Защита.
в Стандартная выписка Он сообщил, что космический корабль вышел на запланированную орбиту и за ним следили наземные средства ВКС Главного испытательного центра ВКС имени Титова. В заявлении говорится, что космический корабль поддерживал стабильную связь с наземной системой управления, а его системы работали номинально.
Недавно запущенный спутник получил официальное обозначение «Космос-2567».
В течение нескольких часов после запуска Космические силы США внесли в каталог два связанных с запуском объекта, представляющих космический корабль и третью ступень ракеты-носителя «Союз»:
|2023-040А
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55978
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92,95 минуты
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97,64 градуса
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338 километров
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499 километров
|2023-040Б
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55979
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92,92 минуты
|
97,64 градуса
|
337 километров
|
498 километров
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