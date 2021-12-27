Союз запускает 12-ю коллекцию OneWeb

Ожидается, что ракета Союз-2-1б / Фрегат завершит российские запуски в 2021 году с доставкой 36 спутников британской OneWeb. Миссия отправится с космодрома Байконур в Казахстане 27 декабря. Это будет двенадцатая миссия OneWeb в целом и восьмой запуск в году по созданию группировки Интернет, увеличив ее с 358 до 394 космических аппаратов.

Предыдущий запуск OneWeb: ST36

Беглый взгляд на двенадцатую миссию «Союз» со спутником OneWeb:

Миссия и назначение космического корабля ST37 OneWeb (Спутник 359-394) ракета-носитель текучесть полезной нагрузки 81 кг стартовая площадка Дата и время запуска 2021 27 Декабря, 16:10:37 мск (по плану) Блок полезной нагрузки (включая дистрибьютора) 36 спутников OneWeb общим весом 5 510 кг орбитальная цель Высота: около 450 километров, наклон 87,4 градуса *.

Подготовка к запуску

17 сентября 2021 года два распределителя полезной нагрузки для предстоящих миссий OneWeb, в том числе один для декабрьского запуска, вместе с наземным вспомогательным оборудованием приземлились на Байконуре на транспортном самолете Ил-76.

23 сентября Роскосмос сообщил, что две ракеты Союз-СТ были отправлены во Французскую Гвиану, и подтвердил, что запуски спутников OneWeb запланированы на декабрь.

После одиннадцатого запуска OneWeb представитель компании подтвердил, что до декабря не будет стартовой площадки для следующей миссии.

2 ноября в Роскосмосе сообщили, что запуск миссии на Байконуре начался с возведения соединений от разгонного блока «Фрегата» с диагностическим оборудованием, после чего были проведены пневматические и электрические испытания специалистами НПО «Лавочкин» и Южного филиала наземной инфраструктуры ЦЭНКИ Роскосмоса. сектор.

9 ноября 2021 года НПО «Лавочкин» запустило три разгонных блока «Фрегата», две из которых предназначены для предстоящих миссий OneWeb. Отправлено на Байконур по железной дороге.

30 ноября 2021 года в аэропорту Крайний на Байконуре приземлился транспортный самолет Ан-124 для доставки спутников OneWeb для миссии. Затем их перевезли на перерабатывающий завод Зоны 112.

7 декабря Роскосмос объявил о прибытии ракеты-носителя и РН на Байконур. Компоненты ракеты были доставлены на рабочее место в позиции 31, а дисплей полезной нагрузки — в позицию 112 (где обрабатывались запускаемые спутники). В Роскосмосе сообщили, что активная подготовка ракеты к запуску должна начаться 9 декабря. Сборка секции полезной нагрузки миссии была завершена 17 декабря.

Запущен профиль миссии стартапа Байконур OneWeb

Ракета «Союз-2-1б» с разгонным блоком «Фрегат-М», на борту которого находится группировка из 34 спутников OneWeb, должна стартовать с Зоны 31 на Байконуре 27 декабря 2021 года в 16:10:37 по московскому времени (8:10 утра по московскому времени). По восточному времени).

После нескольких секунд вертикального подъема ракета-носитель направится на север, через Казахстан и Россию, чтобы выровнять траекторию своего подъема с околополюсной орбитой, наклоненной на 87,4 градуса к плоскости экватора.

Четыре ускорителя первой ступени должны разделить Т + 117,8 секунды после взлета, но основной ускоритель второй ступени будет продолжать выдавать до 287,5 секунд за полет. Он разделится через несколько мгновений после розжига третьей ступени. Менее чем через 2 секунды (T + 289,2 секунды) хвостовая часть третьей ступени разделится на три части и также разделится. Еще через секунду (T + 290,4 секунды) полезная нагрузка, защищающая полезную нагрузку в плотной атмосфере, разделится на две части и упадет.

Третья ступень завершит свой запуск и отделится к моменту T + 563,8 секунды, выпуская разгонный блок «Фрегат» и его полезную нагрузку на баллистическую траекторию с высшей точкой в ​​191 километре над поверхностью Земли, но чуть ниже орбитальной скорости. Третьей ступени будет разрешено повторно войти и упасть в проектируемую зону Северного Ледовитого океана к северу от побережья Канады.

Ровно через 1 минуту после отделения от третьей ступени Fregate запрограммирован на запуск своего основного двигателя в течение 4 минут и 11 секунд для выхода на эллиптическую (яйцевидную) орбиту с самой низкой точкой (перигелием) на высоте 140 км над поверхностью Земли и самой высокой точкой ( aphelion) 425 километров, что близко к целевой высоте для запуска спутников OneWeb.

Маневры верхней ступени

После своего первого маневра он будет пассивно подниматься группами около часа. Достигнув высоты пути передачи, Фрегат должен повторно запустить свой двигатель на 34 секунды, сделав круговую орбиту на высоте около 450 километров.

Затем, через 1 час 11 минут 40 секунд после запуска, первая пара спутников OneWeb будет запущена в противоположных направлениях от их дистрибьютора, подключенного к Fregat.

В течение следующих 15 минут «Фрегат» будет проводить 15-секундную запись, используя небольшие двигатели с позиционным управлением, чтобы достичь позиции для следующего запуска примерно через три минуты, на этот раз для четырех спутников.

Затем ракета «Фрегат» повторяет запуск ракеты и запускает программу еще семь раз, равномерно распределяя квадранты спутников по их орбите. Последние четверо из 34 пассажиров космического локомотива должны вылететь через 3 часа 45 минут после взлета с Байконура.

Примерно через 1 час 20 минут после запуска последнего квартета «Фрегат» был запрограммирован на выполнение маневра торможения, предназначенного для вывода ступени на орбиту утилизации, что привело к ее быстрому разрушению в верхних слоях атмосферы примерно через шесть часов после запуска.

После запуска спутники обычно выходят на свои рабочие орбиты на высоте 1200 километров над поверхностью Земли, используя бортовые электрические двигатели.

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