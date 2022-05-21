«Союз» запустил третий спутник «Парс-М»

Российские военные запустили секретную полезную нагрузку, предположительно третий картографический спутник «Барс-М», на ракете «Союз-2-1а», стартовавшей с полигона Плесецк к северу от Москвы 19 мая 2022 года.

Предыдущая глава: Миссия Барс-М2

Ожидаемая наземная траектория подъема ракеты «Союз» со спутниками «Парс-М» из Плесецка на орбиту с наклонением 93 градуса к экватору. Ожидается, что примерно через девять минут полета спутник достигнет орбиты над Северным Ледовитым океаном и пересечет территорию Канады в начале своего первого оборота вокруг планеты.

Обзор 3-й миссии «Барс-М»:

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Подготовка к поездке

В интервью журналу Радиоэлектронные технологии Выступивший в начале 2020 года замминистра обороны генерал Алексей Криворучко заявил, что третий спутник «Парс-М» готов к передаче заказчику от производителя (РКЦ «Прогресс»), но миссию по запуску кампании так и не сделал. Начиная с 2022 года.

По состоянию на 11 мая 2022 года российские власти выпустили предупреждение о движении судов в Северном Ледовитом океане с 19 по 22 мая. Зоны ограниченного доступа соответствуют зонам сброса, которые использовались в двух предыдущих запусках бара в 2015 и 2016 годах.

Эти запуски были произведены из Плесецка на ракетах «Союз-2-1А» курсом на северо-северо-запад, чтобы выровнять их земную траекторию с орбитой, наклоненной на 97,6 градуса над экватором. Примерно через две минуты полета машина сбросила четыре усиления первой ступени, которые затем упали в Белое море. При выходе корабля из плотной атмосферы его полезная нагрузка была сброшена, в результате чего два обломка столкнулись в Баренцевом море у берегов Кольского полуострова. Затем отделилась вторая ступень, упавшая в Северный Ледовитый океан, недалеко от архипелага Шпицберген.

Примерно через девять минут после старта третья ступень завершила вывод на орбиту, выведя полезный груз на полукруглую орбиту высотой около 550 километров.

Барс-М Третьерельсовые подъемники

Как сообщают российские государственные СМИ со ссылкой на Минобороны, ракета «Союз-2-1а» стартовала 19 мая 2022 года в 11:03 мск (4:03 по восточному поясному времени, 08:03 по Гринвичу) из Плесецка и стартовала. Это было успешно.

В течение получаса после запуска российские военные также подтвердили, что космический корабль вышел на запланированную орбиту и отслеживался наземными средствами Главного испытательного центра ВКС имени Титова.

Недавно запущенный спутник получил официальное обозначение «Космос-2556».

По данным Космических сил США, космический корабль 338 вышел на орбиту высотой 556 километров с наклонением 93,52 градуса к экватору и периодом обращения 93,52 минуты.