Союз МС-19 взлетает с российской съемочной группой на The Challenge

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Экипаж проведет около недели на Международной космической станции перед возвращением на Землю на борту корабля “Союз МС-18” с целью снять первый полнометражный фильм “Вызов” для съемок в открытом космосе.

RT опубликовал видео под названием «Союз МС-19 взлетает со съемочной группой российского фильма« Вызов »- ниже их описание.

В этой истории: TikTok

TikTok, известный в Китае как Douyin, – это китайская социальная сеть для обмена видео, принадлежащая ByteDance, пекинской компании, занимающейся интернет-технологиями, основанной в 2012 году Чжаном Имином. Он используется для создания коротких музыкальных композиций, синхронизации губ, танцев, комедий, видеороликов о талантах продолжительностью от 3 до 15 секунд и повторяющихся коротких видеороликов продолжительностью от 3 до 60 секунд.

ByteDance впервые запустила Douyin для китайского рынка в сентябре 2016 года. Позже TikTok был запущен в 2017 году для iOS и Android на большинстве рынков за пределами материкового Китая; Однако он стал доступен во всем мире, включая Соединенные Штаты, только после слияния с другой китайской социальной сетью Musical.ly 2 августа 2018 года.

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