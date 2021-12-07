Союз МС-20 доставит туристов на Международную космическую станцию Россия возобновляет коммерческие посещения Международной космической станции, МКС, после более чем 12-летнего перерыва. Миссия «Союз МС-20» доставит японских туристов к орбитальной точке в 12-дневное путешествие, которое стартует 8 декабря 2021 года. Планируется, что космический корабль прибудет на станцию ​​после четырех витков в автономном полете. Предыдущий полет: Союз МС-19 Обзор полета корабля «Союз МС-20»: присвоение имен космическим кораблям Союз МС-20 11F732 Нет. 752, МКС 66С, ЭП-20 тележка для обеда Союз-2-1а 14С53 No. С 15000-053 текучесть полезной нагрузки 11С517А № 15000-094 масса космического корабля 7152 кг стартовая площадка Байконур, позиция 31, подушка №6 Дата и время запуска 2021 8 Декабря 10:38:15 мск (по плану) Дата и время стыковки 2021 г. 8 декабря, 16:41:30 мск (по плану) место стыковки ИСС, МИМ2 Поиск Продолжительность полета (планируемая) 12 дней Дата посадки 2021 20 декабря Основной экипаж на старте Александр Мисоркин, Юсаку Маэдзава, Юдзу Хирано Дублирующая бригада Александр Скворцов, Сюн Одзису История миссии В феврале 2019 года Роскосмос объявил о подписании контракта на полет для двух неопознанных туристов на борту специальной миссии «Союз» в конце 2021 года. Это было возвращением к тренировкам 2000-х годов, когда места на борту «Союза» были невостребованными иностранцами. Космические агентства или иностранные правительства будут проданы частным путешественникам. С появлением SpaceX Crew Dragon НАСА переоборудовало большую часть экипажа Международной космической станции в новый корабль, предоставив места на рейсах «такси» Союза, которые поддерживают длительные экспедиции на борту станции. Однако в этом случае миссия «Союза» будет посвящена именно краткосрочному туристическому визиту на Международную космическую станцию, причем было предоставлено не одно, а два коммерческих места. Это стало возможным отчасти благодаря недавним обновлениям на борту «Союза», которые позволили профессиональному космонавту управлять кораблем. (внутреннее содержание) К июлю 2020 года туристы в сопровождении профессионального космонавта отправляются в 12-дневную поездку к официально назначенной 20-й экспедиции посещения Международной космической станции. Согласно первоначальному заявлению о полете, подготовленному Роскосмосом в конце августа 2020 года, полет корабля «Союз МС-20» должен был состояться с 8 по 20 декабря 2021 года, с первыми четырьмя орбитами или шестью часами полета на преследование. станция. На тот момент космический корабль должен был пристыковаться к надирному (наземному) порту модуля MIM1 «Рассвет», но к ноябрю 2020 года его пункт назначения с российской стороны был перенаправлен на модуль MIM2 «Поиск». 13 мая 2021 года Роскосмос объявил, что два космических туриста из Японии, предприниматель в области электронной коммерции Юсаку Маэдзава и его второй пилот Юдзу Хирано, заказанные американской компанией Space Adventures, начнут обучение в Звездном городке, чтобы управлять кораблем «Союз МС». 20. К тому времени оба кандидата успешно прошли медицинские обследования, необходимые для полета в космос. READ Совет Европы призывает Россию уточнить классификацию НПО как «нежелательные» Маэдзава в одиночку заплатил десятки миллионов долларов за места для себя и своего партнера на корабле «Союз». Сообщается, что он запланировал поездку вокруг Луны еще в 2023 году на борту космического корабля SpaceX, но, возможно, остановился на визите Союза на Международную космическую станцию, поскольку реалистичные перспективы лунных миссий Starship начинают смещаться к середине 2020 года. На борту «Союза» туристов будет сопровождать профессиональный российский космонавт Александр Мисоркин, который выполняет функции командира полета и одиночного пилота корабля. Официально было подтверждено, что экипаж посетит 20-ю экспедицию EP-20 19 мая 2021 года. Александр Скворцов был назначен командиром резерва миссии, а Шун Огису, другой товарищ Маэдзава из Японии, был резервным помощником Хирано. Сам Маэдзава технически не имел поддержки, но российский космонавт Андрей Федяев взял на себя роль третьего члена экипажа, когда это было необходимо для тренировок. По данным Роскосмоса, выездной экспедиции 20 посвящено девять испытаний и исследований. Пусковая кампания «Союз МС-20» Корабль «Союз МС-20» готовится к отправке на Байконур 30 августа 2021 года. Космический корабль с заводским номером 752, предназначенный для полета «Союз МС-20», был отправлен на космодром Байконур 1 сентября 2021 года и в первой половине сентября прошел первичную обработку на космодроме. 13 сентября РКК «Энергия» сообщила, что ее специалисты установили автомобиль на испытательный стенд, провели визуальный осмотр и виртуальную проверку состояния всех систем, подключили корабль к диагностическому оборудованию, включили бортовые сервисные системы, завершили независимые испытания и установили «Казбек». стулья внутри модуля Descent, SA. Предстоящая повестка дня включала подготовку космического корабля к комплексным испытаниям и испытаниям на герметичность системы терморегулирования. 27 октября космический корабль прошел независимые испытания систем радиосвязи «Курс-НА» в безэховой камере на Зоне 254. Примерно в это же время на Байконур были отправлены компоненты ракеты-носителя «Союз-2-1а» с завода-изготовителя. В Самаре 1 октября его полезный груз был выгружен на позиции 31, сообщил Роскосмос 30 октября. Роскосмос сообщил, что первая очередь проходит стресс-тесты. Эти операции были завершены ко 2 ноября. В тот же день Роскосмос сообщил, что глава Медицинского комитета ГМК Центра подготовки космонавтов имени Гагарина объявил, что Мысоркин, Маэдзава и Хирано находятся в добром здравии для участия в экспедиции 20 гостей. Также российский космонавт Александр Скворцов и японец. турист Шун Одзису был эвакуирован для выполнения резервных функций в полете VE-20. 5 ноября корабль «Союз МС-20» был переведен в разгрузочную камеру 17Т523МР на позицию 254 для проверки давления, откуда 10 ноября был возвращен на окончательную обработку. 9 ноября система аварийного покидания миссии прибыла на аэродром Крини в Байконуре на транспортном самолете Ан-12. Затем он был перемещен в Приложение 54 на Зоне 112. READ Space Force проведет разговор о безопасности космических полетов и орбитальном мусоре Утром 19 ноября 2021 года основной и резервный члены экипажа вылетели из Звездного городка на Байконур для завершения обучения, в том числе ознакомления с космическим кораблем «Союз МС-20», проходящим заключительные проверки внутри своего служебного корпуса. Эти учения проводились 20 ноября. А 21 ноября Роскосмос сообщил, что заседание технического руководства на Байконуре одобрило дозаправку корабля «Союз МС-20», которая началась 22 ноября. К 25 ноября вся дозаправка была завершена, и космический корабль был готов и возвращен в технологический комплекс Зоны 254. На следующий день космический корабль был интегрирован с адаптером ракеты-носителя. 30 ноября специалисты провели обычный визуальный осмотр космического корабля, после чего опустили его в горизонтальное положение и закатали внутрь его защитного кожуха. Далее, как сообщили в Роскосмосе, собранный верхний комплекс был подготовлен к испытанию на пусковую готовность. В Роскосмосе сообщили, что 1 декабря специалисты РКК «Энергия» загрузили готовый груз в космический корабль, в результате чего общий объем перевезенных во время полета грузов составил 162 кг, в том числе 13 кг свежих фруктов. На МКС были доставлены также рукописные послания для российских космонавтов на борту станции, новогодние подарки, а также предметы гигиены, продукты питания и медицинское исследовательское оборудование. На следующий день основной и резервный экипажи провели заключительный осмотр салона корабля «Союз», включая корпус и спускаемые устройства, а также в последний раз проверили полетную конфигурацию корабля перед тем, как основной экипаж поднялся на борт корабля на стартовой площадке перед взлетом. Затем автомобиль был перемещен из цеха обработки на Зоне 254 в Корпус сборки автомобилей на Зоне 31, где он был объединен с его ракетой «Союз». К концу 3 декабря машина была готова к вылету на стартовую площадку, который начался 5 декабря в 7:30 по местному времени на Байконуре. Ракета-носитель «Союз-2-1а» установлена ​​с космическим кораблем «Союз МС-20» на стартовой позиции 5 декабря 2021 года. Для поддержки возможных поисково-спасательных операций во время запуска Центральный военный округ, ЦВО, направил в Казахстан личный состав и транспортные средства. Из Челябинска отправлено более 150 десантников и военных парамедиков, а также вертолеты Ми-8, транспортные самолеты Ан-26 и Ан-12 и более 20 наземной техники, в том числе вездеходы-амфибии ПЭМ-1 и -2 Синия Птица. область. Во время пуска военно-спасательные отряды будут дислоцироваться на авиабазах вдоль наземного пути орбитального подъема в Караганде, Биконуре, Гызказгане и Аркалике в Казахстане, а также в Обероне, Горно-Алтыске, Кызыле и Екатеринбурге на территории России. . Летный файл корабля «Союз МС-20» Ракета «Союз-2-1а» с космическим кораблем «Союз МС-20» (заводской номер 752, полет МКС 66С) с экипажем из трех человек должен вылететь с позиции 31 на Байконуре 8 декабря 2021 года, 10:38:15 Москва. время (2:38 утра EDT, 07:38 UTC). READ Брифинг научных новостей: Российская компания Nouricle призывает ученых найти новые способы использования палладия; Российский режиссер-космонавт говорит, что приближаются Луна или Марс и многое другое Управляемая одновременной тягой четырех двигателей первой ступени и одного двигателя второй ступени, ракета будет двигаться на восток, чтобы выровнять свою траекторию подъема с орбитальной плоскостью, наклоненной на 51,6 градуса к экватору. Чуть менее чем через две минуты полета, на высоте около 45 километров и на скорости 1,75 километра в секунду, основная аварийная ракета корабля будет утилизирована, после чего сразу же произойдет разделение четырех ускорителей первой ступени. Примерно через 35 секунд, когда космический корабль выходит из плотной атмосферы на высоте 79 километров и со скоростью 2,2 километра в секунду, полезная нагрузка, защищающая космический корабль, разделяется пополам и падает. Вторая (базовая) ступень ракеты будет продолжать стрелять до 4,8 минут полета. За несколько мгновений до завершения второй ступени работы четырехкамерный двигатель третьей ступени воспламенится и запустится через решетчатую структуру, соединяющую две ступени. Через несколько мгновений после отделения главного ускорителя на высоте 157 километров и на скорости 3,8 километра в секунду хвостовая часть третьей ступени разделится на три секции и также разделится. После выхода на орбиту продолжительностью 8 минут 49 секунд третья ступень ракеты-носителя «Союз МС-20» должна выйти на начальную орбиту удержания со следующими запланированными параметрами: дно 200 км, +/– 2,0 км вершина 242 км, +/– 5,0 км орбитальный 88,63 мин, +/– 0,05 мин орбитальный наклон 51,67 ° к экватору, +/- 0,03 ° Планируется, что космический корабль пристыкуется к модулю «Поиск» MIM2, входящему в состав российского сегмента МКС, в течение трех минут с 16:41:30 по московскому времени в день запуска после независимого четырехорбитального шестичасового полета. На борту Международной космической станции туристический экипаж присоединится к участникам 66-го дальнего полета. Корабль «Союз МС-20» должен был приземлиться 20 декабря 2021 года после 12-дневного полета. Корабль должен был стартовать со станции в 02:53 по московскому времени (18:53 по восточноевропейскому времени 19 декабря). Как обычно, после двух с половиной часов автономного полета космический корабль должен выполнить маневр выхода продолжительностью с 5:24 до 05:28 мск с последующим входом в атмосферу и приземлением на лугах г. Казахстан в 06:18 по местному времени московского. (22:18 по восточноевропейскому времени 19 декабря). Члены экипажа корабля «Союз МС-20»: Командующий Союзом Александр Мисоркин

Александр Скворцов Участник космического полета 1 Юсаку Маэдзава

не одобрено* Участник космического полета 2 Юзу Хирано

Сюн Одзису