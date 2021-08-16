СО против ХМК Dream11 Team Советы по прогнозу на матч Сочи против ФК Химки Российская Премьер-лига Текущий счет 16 августа

SO Predictions vs KHMK Dream11: В Российской Премьер-лиге «Сочи» в понедельник сыграет с «Химками». Сочи хорошо стартовали в Премьер-лиге. Они проиграли 1: 0 в Нижнем Новгороде, но отыгрались двумя подряд победами: 2: 1 над Ахмедом Грозным и 2: 0 над Уралом. «Химки» пережили предсезонный террор, проиграв пять товарищеских матчей подряд. Подопечные Игоря Червченко дома проиграли «Зениту» 3: 1 в стартовом матче Российской Премьер-лиги.

Прогнозы SO vs KHMK Dream11

«Сочи» пришел к этому после того, как вылетел из лиги конференций УЕФА в Сербии после поражения с общим счетом 4: 2 от «Партизана» из Белграда. Это поражение не отражает их впечатляющее начало сезона внутри страны, с двумя победами и одним поражением в трех матчах. Теперь им противостоит команда «Химок», которая зафиксировала победу, ничью и поражение в своих первых трех матчах. Ни одна из сторон не была очень плодовитой, так что разборки с кандидатами в землевладельцы, скорее всего, будут немного неудачными.

Дата: 16 августа, Понедельник

время: 21:30 (на самом деле)

место: Олимпийский стадион Фишт, Сочи



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Сочи – Химки Live, Российская Премьер-Лига

Где ты смотришь Российская Премьер-лига Текущий счет и прямая трансляция? Прямого эфира в Индии нет.

последняя форма:

Сочи – L-NS-NS-Dr-W

Вальекано Рэй – NS-L-Dr-L-W

Лицом к лицу (последние пять встреч)

Сочи побеждает 02

Рисовать– 03

Райо Вальекано побеждает– 00

Новости Сочи

Отчет о травме и недоступность: У Сочи есть все силы для этого противостояния с Химками.

Ожидаемые и стратегические измененияСуперзвезда Марко Дуянджич пропустил игру в середине недели, и здесь хорватский нападающий вызывает сомнения.

Сочи XI старт (вероятно)



Сослан Джанаев

Даниэла Брухин

Мэтью Барак

Родригао Прадо

Кирилл Зика

Ибрагим Цлагов

Сергей Тереков

Эвелин Попов

Артур Юсупов

Виктор Ангбан

Максим Барсов

Новости ФК Химки

Отчет о травме и недоступность: «Химки» имеют полный состав, без травм и дисквалификации.

Ожидаемые и стратегические измененияШвейцарский нападающий Кемаль Адейеми подписал контракт с «Фенербахче» и будет доступен для выбора.

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ФК Химки – начало XI (взвешенный)



Илья Лантратов

Александр Филин

Брайан Эду

Игорь Данилкин

Эльмир Небулин

Филип Дагерсталь

Александр Трошкин

Писард Сапович

Денис Глушаков

Илья Кочарчук

Seinen Seven

Выбор капитана

Илья Кочарчук: Кухарчук забил 2 мяча и в общей сложности 8 бросков по воротам. Это приводит к целевому коэффициенту конверсии 34,76%. Достигните 8 больших шансов. Он сделал в общей сложности 1 передачу и 2 передачи и создал в общей сложности 8 моментов.

Кристиан Нобоа: Нобоа забил 1 гол и всего 4 броска по воротам. Это приводит к целевому коэффициенту конверсии 32,28%. Достигните 8 больших шансов. На его счету 2 передачи, 9 ключевых передач и всего 9 моментов.

X-факторы, дифференциальный выбор

Денис Глушаков: Глушаков забил 1 гол и всего 7 бросков по воротам. Это приводит к целевому коэффициенту конверсии 27,63%. Достигните 2 больших шансов. На его счету 1 передача, 3 ключевых передачи и 3 голевых момента.

СО против команды ХМК Dream11

Вратарь: Лантратов

Защитники: Эду, Барак, Родригао, Брушин

Полузащитники: Нобоа, Глушаков, Тереков, Юсупов

Злоумышленники: Барсов, Кохарчук

кто победит?

Мы считаем, что «Химки» достаточно опасны, чтобы обогнать «Сочи», но, вероятно, этого недостаточно, чтобы предотвратить поражение. Мы ожидаем очень близкого матча с победой «Сочи» по окончании 90 минут. С нетерпением жду этого. В разнице прогнозов на матч SO vs KHMK Today мы вернулись к победе в этом матче со счетом 2: 1 в пользу Сочи.

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