Спасается ли Путин от глобальной изоляции? | Новости

Президент России Владимир Путин посетил виртуальный саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в своем первом появлении на международном мероприятии после того, как лидер Вагнера Евгений Пригожин устроил недолговечное восстание в июне.

Путин во вторник присоединился к премьер-министру Индии Нарендре Моди, в стране которого проходит мероприятие, и председателю Китая Си Цзиньпину, а также лидерам и представителям нескольких стран Центральной Азии, включая Пакистан и Казахстан.

Форум был посвящен безопасности и экономическому сотрудничеству, борьбе с терроризмом и незаконным оборотом наркотиков, решению проблемы изменения климата и ситуации в Афганистане.

«Шанхайская организация сотрудничества стала важной площадкой для мира, процветания и развития во всем азиатском регионе», — сказал Моди на саммите.

Тем не менее политическое значение саммита на фоне недавних событий в России и войны на Украине гораздо глубже для встречи, которая представляет собой сложную паутину союзов и соперничества.

Каково значение Шанхайской организации сотрудничества?

ШОС имеет важное географическое и экономическое значение, поскольку на ее государства-члены приходится около 30 процентов мирового ВВП, и в ней проживает около 40 процентов населения мира.

Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан являются полноправными членами. Во вторник ассамблея включила Иран в качестве своего девятого члена. Афганистан, Беларусь и Монголия имеют статус наблюдателей при Шанхайской организации сотрудничества, а шесть стран — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка — имеют статус партнеров по диалогу.

ШОС не является «антинатовским» альянсом, как его иногда называют критики. Это не экономический блок (как Евросоюз) и не военный союз (как НАТО), хотя его участники и проводили совместные военные учения, а скорее региональная межправительственная организация.

Итак, что это? Группа предлагает евразийским странам, верящим в многополярный мир, возможность сбалансировать свои интересы в условиях растущей глобальной геополитической напряженности. И это предоставляет России и Китаю платформу для развития прочных отношений со странами, которые, хотя и не являются союзниками, с которыми приятно иметь дело.

Во вторник Россия и Китай заявили, что хотят, чтобы ШОС делала больше. Путин призвал к большей экономической интеграции между странами ШОС, а также предположил, что группе необходимо активизировать сотрудничество в области безопасности — слова, поддержанные президентом Китая Си и президентом Ирана Эбрагимом Раиси.

Истоки ШОС лежат в подписании в 1996 году Шанхайского договора пятерки в Шанхае, соглашения, предназначенного для урегулирования пограничных споров между Китаем и его постсоветскими соседями Россией, Казахстаном, Кыргызстаном и Таджикистаном.

Сегодня она сталкивается с еще одним непрекращающимся конфликтом вдоль границы России с другой постсоветской страной, Украиной.

Какова точка зрения Шанхайской организации сотрудничества на войну в Украине?

Все страны ШОС не решались критиковать Россию с тех пор, как в феврале 2022 года она начала полномасштабное вторжение в Украину.

Однако причины сохранения отношений с Россией у ее членов сильно различались.

Китай поддерживал тесные дипломатические отношения с Россией, поскольку он оставался политически двойственным в отношении войны, в то же время наращивая торговлю с Россией после того, как западные страны ввели жесткие санкции в отношении последней. В марте Си отправился в Москву, чтобы встретиться с Путиным, поскольку два лидера договорились о «новой эре» сотрудничества.

Индия, давний друг России, попыталась найти тонкий баланс. С начала войны она резко увеличила закупки российской нефти со скидкой, поддерживала контакты с Москвой на высоком уровне и регулярно воздерживалась от принятия резолюций ООН, осуждающих войну в Украине.

Однако он также поддерживал отношения со странами Запада и временами косвенно выражал некоторую обеспокоенность действиями России, подчеркивая важность Устава Организации Объединенных Наций, международного права и уважения суверенитета и территориальной целостности государств.

Иран был наиболее активен в поддержке России, подписав несколько военных соглашений с Москвой, поскольку страна, находящаяся под жесткими санкциями, ищет новый экономический спасательный круг.

Насколько сплочена Шанхайская организация сотрудничества?

Между некоторыми членами ШОС существуют трения.

Две самые густонаселенные страны, Китай и Индия, стали свидетелями продолжавшегося почти три года противостояния с участием тысяч солдат, дислоцированных вдоль их спорной границы в горном районе Ладакх. область, край.

Каждая из сторон разместила тысячи военнослужащих при поддержке артиллерии, танков и истребителей вдоль фактической границы, разделяющей Китай и территорию, удерживаемую Индией, от Ладакха на западе до восточного индийского штата Аруначал-Прадеш, на который Китай претендует полностью.

Индия и Пакистан почти не разговаривают, и напряженность, нарастающая десятилетиями, достигает апогея. На саммите Моди напал на Пакистан, сославшись на его предполагаемую поддержку боевиков в Кашмире и за его пределами.

Недавно Казахстан начал дистанцироваться от России. В июне страна решила прекратить переговоры, направленные на урегулирование сирийского конфликта. Это был неожиданный шаг, который побудил Совет безопасности России обвинить Запад в том, что он вбивает клин между Россией и Казахстаном во вмешательстве в дела суверенных государств.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев также объявил, что не будет участвовать в ежегодном экономическом форуме в Санкт-Петербурге, Россия. Вместо этого, по словам Алматы, будут участвовать чиновники более низкого уровня без объяснения причин.