Спасатели в Гонконге ищут команду корабля, который разломился пополам после того, как попал в тайфун.

Государственная авиационная служба Гонконга (GFS) сообщила, что судно затонуло в 300 километрах или 185 милях к юго-западу от острова.

В сообщении в своем аккаунте в Instagram GFS сообщила, что получила запрос на спасение в 7:25 утра по местному времени в субботу. В нем говорится, что экипаж корабля покинул судно после того, как оно получило серьезные повреждения в Южно-Китайском море.

Захватывающий видеоклип спасательной операции показал, как члена экипажа тянут на веревке к вертолету с корабля, когда он тонет.