Спасатели в Гонконге ищут команду корабля, который разломился пополам после того, как попал в тайфун.

Государственная авиационная служба Гонконга (GFS) сообщила, что судно затонуло в 300 километрах или 185 милях к юго-западу от острова.
В сообщении в своем аккаунте в Instagram GFS сообщила, что получила запрос на спасение в 7:25 утра по местному времени в субботу. В нем говорится, что экипаж корабля покинул судно после того, как оно получило серьезные повреждения в Южно-Китайском море.
Захватывающий видеоклип спасательной операции показал, как члена экипажа тянут на веревке к вертолету с корабля, когда он тонет.
Три члена экипажа были спасены, но судьба оставшихся 27 человек на борту остается неясной, сообщила GFS, добавив, что поисково-спасательные операции затрудняются тяжелыми погодными условиями.
Секретариат добавил, что на место были направлены четыре вертолета и два самолета для проведения поисково-спасательных операций.
Шторм вызвал сбои в работе по всему региону: рейсы были отменены, а некоторые предприятия закрыты из-за сильного ветра и проливного дождя.
Власти Гонконга выпустили предупреждение о тайфуне в четверг во время предстоящего визита китайского лидера Си Цзиньпина. Торжественное открытие нового Дворцового музея Гонконга, которое должно было совпасть с 25-й годовщиной передачи города от британского правления Китаю, было отложено до воскресенья из-за шторма.
Чаба прибыл в провинцию Гуандун в Китае около 15:00 по местному времени (3:00 по восточному времени).
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