Спасение Павлюченковой с Россией подняло Кубок Билли Джин Кинг

Теннис — Кубок Билли Джин Кинг — Финал — O2 Arena, Прага, Чехия — 5 ноября 2021 г. Анастасия Павлюченкова из Федерации тенниса России празднует свой матч против американского футболиста Дэниела Коллинза в полуфинале. REUTERS / Дэвид Черни

(Reuters) — Спустя шесть лет после того, как Анастасия Павлюченкова потерпела поражение от Чехии в финале Кубка Короля Билли Джин в Праге, россиянка заменила себя на том же месте, выиграв медаль у Швейцарии.

12-я ракетка мира Павлюченкова была вынуждена сняться на последней минуте одиночных соревнований в субботу, но это не помешало ее команде, выступающей в Праге в качестве Федерации тенниса России, обыграть Швейцарию за свой пятый титул.

Это было первое появление команды с 2015 года, когда русские проиграли 3: 2 после решающего дуэта против чехов на O2 Arena, когда Павлюченкова проиграла оба каучуковых одиночных матча.

«Я считаю, что лучше опоздать, чем никогда», — заявила Павлюченкова журналистам, улыбаясь.

«Шесть лет назад я играла здесь в финале, где Мария Шарапова выиграла все свои одиночные игры, и нам нужно было только одно очко, которое я не мог им дать, так что это был, наверное, худший день в моей жизни.

«Но я преодолел это, и это также сделало меня сильнее, я думаю.

«Когда вы играете в командных соревнованиях, речь идет о команде, а не о вас самих, и я думаю, что я этому научился. Я хотел дать как можно больше поддержки и позитивной энергии всем девушкам».

После субботней победы россияне увеличили свою победную серию до девяти встреч в женском командном чемпионате, ранее известном как Кубок Федерации.

Их последнее поражение произошло в домашнем матче против Латвии в 2018 году, и они попали в группы региона.

Игорь Андреев, впервые выступивший капитаном после поражения от Латвии, высоко оценил весь путь, начатый с победы над Польшей в 2019 году.

30-летняя Павлюченкова, которая также выиграла золото в смешанном парном разряде на Олимпиаде в Токио в этом году, сказала: «Забавно, что Игорь вспоминает Польшу, где мы были очень низкими, мы играли матчи групповой зоны, а мы даже не попали в мировая группа.

«Я приехала туда после Открытого чемпионата Австралии по теннису, и единственное, что, клянусь, было у меня на уме:« Я действительно хочу выиграть чемпионат мира с девушками, с командой », но я думала, что это слишком продвинуто.

«Итак, мы отправились туда, и это невероятное путешествие, и я очень благодарен за этот год».

(Рассказ был переписан, чтобы убрать постороннюю букву в названии)

(Репортаж Судипту Гангули из Мумбаи). Редакция Кена Ферриса

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