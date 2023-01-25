Спасение украинских детей из российской ловушки «каникулы»

Киев, Украина — Сообщается, что российские власти, по данным украинского правительства и правозащитных групп, принуждают к незаконному усыновлению украинских детей под видом отправки их «в отпуск». Но в то время как некоторые родители едва избежали ловушки, другим чудом удалось воссоединиться со своими детьми после нескольких недель разлуки, как стало известно ABC News.

Светлана была счастливой матерью своих 10 приемных детей, проживающих в Харьковской области недалеко от украинско-российской границы. Но их жизнь изменилась в мгновение ока, когда Россия вторглась в Украину в феврале 2022 года.

Наша деревня первой увидела русских солдат и технику. Вы помните взрывы, пожары, бомбежки… Это был ад на земле.

Бомбардировки и террор продолжались несколько недель.

«Мы спали вместе на кухне, где постоянно взрывались бомбы», — рассказала Светлана ABC News. «В то же время мы боялись объезжать деревню, потому что русские злились, и мы не знали, чего от них ожидать».

Светлана Белолюдцева и ее приемные дети на недатированном фото. Светлана Белолюдцева

Но один из самых страшных моментов, которые она может вспомнить, был, когда к ней подошел русский офицер. Он пытался убедить ее, что ее детей надо отправить якобы в Россию на каникулы.

«Представьте, что ваши дети ранены и лежат на полу в крови. Вы этого не хотите, — сказала Светлана. — Мне казалось, что он давит на меня и как будто угрожает мне. Я почти рассматривал такой вариант.

К счастью, женщина отказалась от этой идеи до того, как еле успела эвакуироваться с семьей в Латвию через Россию. Другие родители, однако, сказали ABC News, что им не так повезло — некоторые из них были разлучены со своими детьми на несколько недель, когда они не могли избежать российской оккупации.

Ирина Смелкова и Наталья Терновская живут в Изюме и Кубянске соответственно — двух сильно пострадавших местах Харьковской области.

Ирина Смелкова в интервью ABC News. новости хв

В нашем доме сломали стену. Мы часами просиживали в подвале. Я даже не могу передать, что ты чувствуешь, когда бомба падает на твою улицу, — сказала Наталья, плача. Конечно, как мать, я хотела, чтобы моя дочь была в безопасности.

И Наталья, и Ирина рассказали ABC News, что услышали рекламу по российскому радио в оккупированном регионе, предлагающую детям «отдых» в лагере в Геленджике, на юге России. Они добровольно отправили туда своих дочерей в конце августа.

По словам женщин, никто не принуждал их к этому, а детей сопровождали местные учителя, которых родители знали лично. Они также сказали, что видели, как другие дети приходили туда и возвращались «загоревшими и счастливыми».

Но ни с Натальей, ни с Ириной так не вышло.

То, что должно было стать трехнедельным отпуском, превратилось в недельную разлуку с детьми, вместе с большим страхом и неуверенностью.

Когда в начале сентября Харьковская область была освобождена украинскими войсками, матери поняли, что им будет трудно вернуть своих детей, когда учителя, с которыми они остались, были заклеймены украинскими властями как коллаборационисты.

«В тот момент я очень пожалела о содеянном», — призналась Ирина, а мамы сказали, что понятия не имеют, что делать.

Наталья Терновская в интервью ABC News. новости хв

Но все меняется, когда они встречают волонтеров из общественной организации «Спасем Украину», возглавляемой бывшим омбудсменом Украины по делам детей Николаем Кулебой.

«Мы понимали, что должны сделать все возможное, чтобы вернуть этих детей, потому что боялись, что они тоже могут быть незаконно усыновлены», — сказал Кулеба.

В машине им потребовалось несколько дней — путешествие, в ходе которого им предстояло пересечь четыре страны, — пока матери, наконец, не встретили своих малышей. Дети рассказали ABC News, что к ним так хорошо относились в лагере, что это было похоже на типичную поездку в отпуск с различными развлечениями для них во время их пребывания. Но учителя также сказали детям, что они не могут вернуться домой, «потому что дороги небезопасны».

Кулеба не стал полностью раскрывать всю процедуру переговоров, но сказал, что они рассчитывали только на себя и «вменяемость людей на российской стороне».

По словам представителя Украинской Хельсинкской федерации по правам человека Аксаны Филипшиной, «отпускные» или «выкупные» поездки на самом деле являются проявлениями, ранее использовавшимися Россией для принуждения к незаконному усыновлению украинских детей с начала войны в феврале 2022 года.

В своем ежегодном новогоднем обращении президент России Владимир Путин заявил, что Россия использует различные социальные схемы для оправдания передачи украинских детей в Россию, и поблагодарил россиян за их усилия помочь детям с оккупированных украинских земель в эти «праздники».

Дети Светланы Белолюдцевой спят на полу в своем доме в Харьковской области. Светлана Белолюдцева

Филипишина говорит, что это не более чем ловушка для родителей, которые потеряли работу и живут в очень тяжелых условиях в зонах ожесточенных боевых действий. Хотя многие родители отправляют своих детей добровольно, Украина до сих пор считает такие случаи похищениями.

Этих детей нужно было вернуть тем же путем, каким их забрали, то есть с теми же учителями. — пояснил филиппинец. «Российская сторона ставит условие — хотите видеть своих детей, приезжайте к нам. Это незримое пренебрежение.

ABC News обнаружил, что другие дети смогли вернуться в Украину из того же лагеря в Геленджике — и все благодаря помощи Волонтеров России, сети водителей и людей, которые оказывают финансовую помощь.

В конечном итоге неясно, сколько детей было отправлено из Украины в эти лагеря в России, но, по оценкам дипломатов из Великобритании и США, их число может достигать 300 000 человек.

На данный момент украинские власти выявили почти 14 000 детей, которые были отправлены в Россию, из которых только 125 фактически вернулись, и каждый случай требует значительных усилий со стороны различных государственных органов, сообщили ABC News в аппарате украинского омбудсмена.

Однако, по российским данным, только около 400 детей были усыновлены российскими семьями, причем многие из пяти- и шестилетних детей вряд ли полностью осознают, что с ними произошло.