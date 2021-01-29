Спасение 14-летнего мужчины после того, как его похоронили в снегу возле Траки

Пожарные и поисково-спасательные команды предупредили людей в четверг вечером об определенной опасности в Сьерре, а пожарные из грузовиков были вызваны в дом в районе озер Сирен незадолго до 19:00 в среду вечером, чтобы получить сообщения о пропавшем 14-летнем подростке мальчик. Семья, приехавшая из Фолсома, сказала, что в последний раз они видели мальчика в снежной пещере, которую он выкопал недалеко от дома, и когда семья искала мальчика, они заметили, что снег на крыше соскользнул, поэтому они позвонил в службу 911 и начал копать. Семья копала за 15 минут до прибытия пожарных. Команда присоединилась к усилиям и использовала столбы снежных зондов для поиска мальчика, который был найден через полчаса, и после его обнаружения пожарным потребовалось еще 20 минут, чтобы его очистить. Официальные лица заявили, что мальчик пробыл подо льдом не менее часа и, как ожидается, с ним все будет в порядке.

Пожарные и поисково-спасательные команды предупреждают людей в четверг вечером об особой опасности в Сьерре.

Незадолго до 19:00 в среду пожарных вызвали из Траки в дом в районе Сирен-Лейкс, чтобы сообщить о пропаже 14-летнего мальчика.

Семья, приехавшая из Фолсома, сказала, что в последний раз они видели мальчика в снежной пещере, которую выкопал рядом с домом.

Когда семья искала мальчика, заметив, что снег на крыше соскользнул, они позвонили в службу 911 и начали копать.

Семья копала за 15 минут до прибытия пожарных. Экипаж присоединился к работе и с помощью столбов снежного зонда разыскал мальчика, которого нашли через полчаса.

После того, как его нашли, пожарным потребовалось еще 20 минут, чтобы его вытащить. Официальные лица заявили, что мальчик пробыл подо льдом не менее часа и, как ожидается, с ним все будет в порядке.