Спасение Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 приносит чип в TSMC

Объявлено об обновлении чипа Qualcomm среднего цикла «плюс» — Snapdragon 8+ Gen 1. Как обычно, Qualcomm обещает некоторые скромные улучшения по сравнению с текущим чипом 8 Gen 1. Компания заявила, что чип обеспечит «на 10% более высокую производительность процессора» благодаря максимальному ускорению процессора на 200 МГц (теперь до 3,2 ГГц) и более быстрому на 10% графическому процессору. Настоящим шоком стало заявление о «30-процентном повышении энергоэффективности» процессора и графического процессора.

Что касается Snapdragon 8 Gen 1 Plus, Qualcomm переносит чип из Samsung Foundry в TSMC, который, по-видимому, является источником повышения мощности. Это серьезная критика 4-нм техпроцесса Samsung по сравнению с 4-нм техпроцессом TSMC, но она согласуется с предыдущими отчетами о Проблемы На литейном заводе Samsung.

Замена литейных цехов в рамках обновления в середине цикла не является чем-то естественным, и у Qualcomm, похоже, есть неплохое спасение с помощью Snapdragon 8 Gen 1. Чип не очень хорошо показал себя в реальных условиях. мир, с процессором Регулярно превращая в Более низкие тесты, чем у флагмана Snapdragon 888 2021 года.

Начнем с того, что Qualcomm не так много делает для телефонов ежегодно и регулярно отстает от команды Apple SoC. Надежное обновление, которое может предоставить Qualcomm, обычно представляет собой измеримый процент стандартных улучшений. Графический процессор удалось улучшить к 2022 году, но я заметил снижение мощности ЦП после того, как Qualcomm заявила, что это будет на 20% быстрее Это огромное разочарование. После смены производителя и увеличения частоты ЦП процессор Qualcomm 2022 года может, наконец, стать быстрее, чем его аналог 2021 года.