Спектакль «Не волнуйся, будь счастлив» в украинском городе, осажденном русскими

Украина

Эндрю Маренко/AFP/Shutterstock Украина

середина Вторжение России в Украину — Что до сих пор привело к Более 1200 жертв среди гражданского населенияпо данным ООН — тоже были Трогательные моменты для человечества.

Одна такая сцена произошла в Одессе, Украина, на этой неделе, где, Как сообщает ReutersЗнакомая фраза «Не волнуйся, будь счастлив» можно было услышать, пока бушевала драка.

По данным издания, во вторник песню можно услышать возле знаменитого Одесского театра оперы и балета, где на этой неделе музыканты собрались, чтобы выступить перед барьером из мешков с песком, чтобы отбиваться от танков.

Эти концерты включали импровизированное выступление местных военно-морских музыкантов, которые исполнили песню 80-х годов вместе с национальным гимном Украины.

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«Мы не отдавали Одессу Гитлеру и не отдадим ее никому другому», — рассказала агентству Рейтер о выступлениях Галина Зейцер, директор Одесского оркестра, участники которого во время войны занимались музыкой.

По данным Reuters, Одесса до сих пор избегала ожесточенных боев и бомбардировок других частей Украины, которые пережили после того, как 24 февраля Россия начала крупномасштабное вторжение — первый крупный наземный конфликт в Европе за последние десятилетия.

Детали боевых действий меняются день ото дня, но изменились сотни мирных жителей. Сообщается о погибших или раненыхВключая дети. По данным ООН, более миллиона украинцев также бежали.

Хотя город не видел боевых действий среди многих своих соседей, многие в Одессе, третьем по величине городе Украины, говорят, что готовятся к тому, что грядет.

Вторжение в Украину

Арис Мессинес/AFP через Гетти Вторжение России в Украину

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согласно с к PBS NewsHourВ Одессе часто можно услышать, как местные жители поют национальный гимн, наполняя мешки песком на пляже, чтобы использовать их в качестве средства защиты.

История продолжается

Одесский оперный театр находился в осаде и раньше – во время Второй мировой войны, когда город был оккупирован немецкими союзниками.

Как сказала Валентина Воланская, проживающая в Одессе: НовостиЧасчерез переводчика: «Наш город стоял, стоял и будет стоять. Понимаете? Все. Одесса — центр мира».

«Вы не знаете, куда идти, куда идти, кому звонить. Это просто паника», — Лилия Маринчак, 45-летняя учительница из Ивано-Франковска, Украина. Она рассказала людям в тот момент, когда ее город бомбили — один из многочисленных рассказов о бомбардировке русскими.

Вторжение было заказано президентом России Президент России Владимир Путинвызвало всеобщее осуждение и Все более жесткие экономические санкции против России.

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В связи с сосредоточением сил НАТО в регионе вокруг Украины различные страны также пообещали военную помощь или поддержку сопротивлению. Президент Украины Владимир Зеленский Он призвал к мирным переговорам — пока безуспешным — и призвал свою страну к ответу.

Путин настаивает на том, что Украина имеет исторические связи с Россией и что он действует в интересах безопасности своей страны. Зеленский пообещал не прогибаться.

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«Нас никто не сломит, мы сильные, мы украинцы», Он сказал Европейскому союзу В речи в первые дни боев он добавил: «Жизнь побеждает смерть. Свет побеждает тьму».

Атака России на Украину — это развивающаяся история, информация о которой быстро меняется. Следовать Народное полное освещение войны здесьв том числе рассказы граждан на местах и ​​способы оказания помощи.