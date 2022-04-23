Спектакль «Русская кукла» Наташи Лионн, 2 сезон на Netflix

исполнитель | Наташа Лион

Отображать | Русская матрешка

кольцо | «Малышка с Кони-Айленда» (20 апреля 2022 г.)

представление | Надя может считать себя «узницей времени» во втором сезоне научно-фантастической комедии Netflix… но мы бы не хотели остаться с Леоном. В роли Нади Мудрой Леон устроил блестяще развлекательное шоу, отпуская отдельные цитируемые строки слева и справа, а также показывая, что под всеми шутками у Нади разбитое сердце.

После просмотра всех семи эпизодов второго сезона мы действительно можем отдать Леону такую ​​честь любому из них. Но мы перейдем к Эпизоду 2, где Надя начинает собирать воедино тайну того, как ее мать Нора (которая путешествовала своим телом во времени, Квантовый скачок-стиль) Потерянный семейный запас золота Крограндов. Надя была машиной безжалостного фарса в течение получаса, она упала ваше здоровье Подсказки, которые никто не получил в 1982 году, объясняя, как человеческое оплодотворение работает для пары невежественных теннисистов, и с уникальной и очаровательной грубой речью Леона в качестве опции каждая фраза, которую она произнесла, заставила нас смеяться. («Хорошая история, и я извиняюсь за весь этот полиомиелит» — мой личный фаворит.) Однако не все было смешно: Леон был ослеплен, когда Надя сняла с себя вину и скрыла свою душу в сообщении на автоответчике матери. , как Леон подал голос Десятилетия разочарования Надии по отношению к ее матери.

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Русская матрешка Он взял нас в дикую поездку во втором сезоне, полную удивительных поворотов, но Леон — настоящий лидер в этом путешествии. (Она также написала сценарий и сняла несколько эпизодов в этом сезоне.) Она бесконечно забавна и глубоко влияет на ее работу в роли Нади, поэтому мы также рады изменить правила места и времени вместе с ней снова, и снова, и снова, и снова. очередной раз…

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