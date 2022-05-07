Специализированные рефрижераторы захватывают российскую торговлю

Обычная доставка в США разнообразных цитрусовых из Западного Кейпа начинается через две недели, говорит Чарльз Ганц, управляющий директор/генеральный директор Anlin Shipping, представитель Reefer Alliance в Южной Африке.

«В США есть определенные площади для южноафриканских цитрусовых, а ограниченные возможности разгрузки контейнеров в США в сочетании с эффективной реализацией программы специальных хладагентов в США побудили больше производителей переключиться на вариант специальных рефрижераторных судов в этом году. сезона», — говорит он.

В этом году сервис был разделен между ЕС и Россией.

Война на Украине побудила Reefer Alliance разделить свою службу в Южной Африке на две части, одна из которых была сосредоточена на Европейском Союзе, а другая — на России, при этом каждую неделю менялось судно.

«Война усложняет игровое поле, существует ограниченное количество специализированных рефрижераторных судов и много грузов», — говорит он. «С кораблем каждые две недели, один для ЕС и один для России, так что все не заберешь».

В конце прошлого месяца из Кейптауна в Санкт-Петербург выехал второй холодильник для России в этом сезоне цитрусовых, в основном с грейпфрутами, лимонами и небольшим количеством мягких цитрусовых.

«Мы уже загрузили вместе три специализированных рефрижератора из Дурбана и Кейптауна, и мы заняты планированием четвертого корабля в Россию. Эти российские суда везут в основном цитрусовые, с небольшим процентом яблок и груш».

В настоящее время он загружается в портах Дурбана и Кейптауна, включая Гкеберху (Порт-Элизабет) примерно с 23-й недели (не подтверждено).

Для перевозки грейпфрутов в Японию зафрахтовано специализированное рефрижераторное судно в связи с острой нехваткой рефрижераторных контейнеров на Дальний Восток.

Цитрусовые позднего сезона

Он отмечает, что сезон на севере опаздывает из-за проливных дождей, а на Восточном мысе еще не начался.

«На самом деле мы еще не начали поставки в ЕС, мы надеемся начать примерно на 23-й неделе».

Он продолжает: «Когда придут апельсины, это может быть другая игра с мячом. Давление по-прежнему остается на линиях аренды и на ценах».

Считается, что Южная Африка будет экспортировать значительно меньше цитрусовых на свои традиционные рынки, чем текущие оценки экспорта отрасли, из-за более высоких затрат на выращивание, транспортировку и доставку в целом, а также более высоких производственных затрат.

«В период с января по март этого года мы смогли загрузить пять полных, комплектных и очень удачных горшков с виноградом, косточками и яблоками».

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Чарльз Ганц

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