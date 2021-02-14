Специалист по печати Zelda Ремейк Греццо нанимает для нового проекта “средневекового” и “элегантного”.

Японский разработчик видеоигр Grezzo не обязательно должен быть нарицательным, но он стал хорошо известен в сообществе Nintendo за последнее десятилетие благодаря своей работе над Легенда о Зельде Ремейки.

В 2019 году был выпущен ремейк игры для Game Boy 1993 года. Легенда о Зельде: Пробуждение Линка Переключать.

Согласно Nintendo Everything, разработчик сейчас нанимает для нового проекта, работающего на Unity, который описывается как «средневековый» и «элегантный», но не реалистичный. Он ищет программистов, а также дизайнеров эффектов и UI.

«Указывается, что в игре будут использоваться Unity, VisualStudio, git, Redmine и jenkins».

«Стиль дизайна игры будет« средневековым »и« элегантным ». Он не будет реалистичным, но он берет элементы реальности и вносит в них элементы дизайна. UI-дизайнер будет для HUD, меню и т. Д.

Греццо ранее работал над еще Заголовки Zelda вроде Окарина времени 3D И Маска Majora 3D. Другие игры Nintendo, такие как Особняк Луиджи (3DS), Оазис как всегдаИ Герои тройной силыИ сторонние адреса, такие как Альянс жив.

Что вы думаете об этом новом проекте – новый IP-адрес или что-то еще? Как вы думаете, над какой игрой для Nintendo или Zelda следует поработать Grezzo? Поделитесь своими мыслями ниже.