Специальный посол Китая в Украине, Россия

Официальный представитель министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь заявил в пятницу на очередной пресс-конференции, что целью поездки Ли в Украину, Польшу, Францию, Германию и Россию было «общаться со всеми сторонами о политическом решении украинского кризиса».

Ван сказал, что визит Ли продемонстрировал «приверженность Китая содействию миру и переговорам». «Это в полной мере показывает, что Китай твердо стоит на стороне мира.

«Китай готов продолжать играть конструктивную роль в достижении дальнейшего международного консенсуса в отношении прекращения огня, прекращения боевых действий, начала мирных переговоров и недопущения эскалации ситуации», — добавил он.

Министр иностранных дел Китая Цинь Ган, который в настоящее время находится в Норвегии, сказал о визите Ли: «Мы все обеспокоены ситуацией, и мы все призываем к миру и политическому решению, к чему Китай стоит и призывает с первого дня. начала конфликта».

Но выбор Ли, специального посланника китайского правительства по евразийским делам, вызвал удивление.

Незадолго до отъезда из Москвы в качестве посла президент Владимир Путин наградил его медалью Ордена Дружбы.

Телефонный разговор Си с Зеленским, который украинский президент назвал «долгим и содержательным», последовал за февральским выпуском Пекином позиционного документа из 12 пунктов по Украине, призывающего к диалогу и уважению территориального суверенитета всех стран.

Газета была запрещена Западом из-за двусмысленной формулировки, хотя она побудила Зеленского заявить, что он открыт для переговоров с Си.

Его первый пункт заключается в том, что «суверенитет, независимость и территориальная целостность всех наций должны быть эффективно защищены».

Но Китай по-прежнему отказывается уточнять, какое отношение это имеет к специфике войны на Украине.