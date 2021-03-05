Спецпредставитель Генсека в Ливии продолжает контакты и встречается с высокопоставленными российскими чиновниками в Москве – Ливия.

В рамках своих постоянных усилий по мобилизации поддержки трехстороннего процесса ливийского диалога Специальный посланник Генерального секретаря Организации Объединенных Наций и глава Миссии Организации Объединенных Наций по поддержке в Ливии Ян Кубис вчера прилетел в Москву для встречи. С высокопоставленными российскими чиновниками.

Сегодня Специальный посланник встретился с министром иностранных дел Российской Федерации г-ном Сергеем Лавровым и его заместителем г-ном Михаилом Богдановым и обсудил широкий круг вопросов, связанных с политикой, безопасностью и экономическим развитием в Ливии, включая пути продвижения реализации политической дорожной карты и соглашения о прекращении огня, подписанного 23 октября 2020 года.

Они подчеркнули срочную необходимость приступить к формированию единого переходного правительства, способного удовлетворить потребности ливийского народа и подготовить страну к проведению национальных выборов 24 декабря 2021 года. В этой связи они призвали Палату представителей: соберутся, как запланировано, 8 марта, чтобы обсудить и изучить вотум доверия Совету. Ожидается, что министры будут представлены назначенным премьер-министром.

Министр Лавров и заместитель министра Богданов подтвердили, что Россия поддерживает усилия Организации Объединенных Наций в Ливии, направленные на оказание помощи ливийскому народу в его стремлении к стабильной, процветающей, суверенной и единой Ливии.

Завтра спецпредставитель продолжит встречи в Москве, где встретится с заместителем министра иностранных дел Вершининым Васильевичем и другими высокопоставленными лицами.