НЬЮ-ЙОРК (Рейтер) – 13 эйсов Даниила Медведева нокаутировали британца Дэна Эванса на Открытом чемпионате США, одержав стремительную победу 6-3 6-4 6-3 в четвертом раунде в воскресенье.

Эванс пережил тай-брейк в пятом сете против Алексея Буберина и вышел в 1/8 финала, но в седьмой день турнира Большого шлема ему не хватило места для второго посева россиянина.

Эванс отдал Медведеву первую половину с двойной ошибкой в ​​четвертой игре первой группы и не оправился от этой неудачи, поскольку сборная России одержала 43 победы.

Медведев, проигравший в финале Рафаэлю Надалю два года назад, завершил финал второго сета менее чем за минуту с парой эйсов и выиграл все свои первые очки на подаче на третьем Артуре Эше Керте.

Он завершил матч за час и 43 минуты под рев хриплой нью-йоркской публики, которая победила его в замечательном превращении из злодея в фаворита фанатов в 2019 году, достигнув четвертьфинала третий год подряд.

«Я знал, что должен оставаться сосредоточенным от начала до конца, – сказал Медведев. – Я хорошо служил». «Я пытался изменить игру, перемешать ее, и я действительно счастлив, что победил такого сильного соперника с таким счетом и с таким количеством оставшейся энергии».

Затем он встретится с голландцем Боттиком ван де Зандшолпом, который продолжил свою неожиданную карьеру на турнире, укротив аргентинца Диего Шварцмана 6-3, 6-4, 5-7, 6-1. Подробнее

Владельцы билетов, стремящиеся максимально использовать свое время на знаменитых стадионах Флашинг-Медоуз, поступят правильно, если не станут вторым номером в мире, победив обоих соперников менее чем за два часа и еще не проиграв ни одной партии.

(Репортаж Эми Тенери в Нью-Йорке; редактирование Кристиана Рэднеджа)

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