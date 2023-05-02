Спикер Палаты представителей США Маккарти заявил, что Россия должна уйти из Украины

ВАШИНГТОН (AP) — Спикер Палаты представителей Кевин Маккарти заявил в понедельник, что Россия должна уйти из Украины, в результате чего «Россия убивает детей», и дистанцировался от некоторых членов своей Республиканской партии, которые выступают против значительной помощи США Украине для отражения российского вторжения. .

В Израиле во время своего первого зарубежного визита в качестве спикера Маккарти решительно подчеркнул свою поддержку Украины и отверг предположение, что он не поддерживает отправку военной и финансовой помощи Киеву. На пресс-конференции он также изложил свою позицию по другим вопросам дома, в том числе о своем требовании провести переговоры о сокращении долга с президентом Джо Байденом.

«Я голосую за помощь Украине. Я поддерживаю помощь Украине», — сказал Маккарти в ответ на вопрос российского репортера.

«Я не поддерживаю то, что ваша страна сделала с Украиной, и не поддерживаю убийство вами детей», — сказал Маккарти российскому корреспонденту. «Вы должны уйти».

«Мы будем продолжать поддерживать — потому что остальной мир видит это таким, какое оно есть», — сказал он.

Маккарти прибыл в Иерусалим во главе двухпартийной делегации американских законодателей, совершив свою первую зарубежную поездку в качестве нового спикера Палаты представителей и первым за 25 лет выступив перед израильским Кнессетом.

Внутренняя политика последовала за его поездкой за границу, и представитель республиканцев сказал, что ему еще предстоит услышать ответ от демократа Байдена о переговорах по потолку долга США, которые были напряженными, поскольку приближаются крайние сроки для действий по предотвращению серьезных экономических проблем.

«Президент еще не разговаривал со мной», — сказал Маккарти, саркастически отметив, что чувствует себя «немного похожим на Нетаньяху», имея в виду израильского премьер-министра, которому еще не звонил президент США.

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«Я с нетерпением жду, когда президент передумает и начнет переговоры с нами», — сказал Маккарти.

На прошлой неделе республиканцы в Палате представителей представили на стол вступительную презентацию, приняв масштабный пакет, который повысит лимит долга на 1,5 триллиона долларов до 2024 года на фоне длинного списка ограничений расходов и других консервативных политических приоритетов, против которых выступают демократы. Байден заявил, что наложит вето на законопроект, если его одобрят Палата представителей и Сенат.

Байден отказался участвовать в переговорах о потолке долга, заявив, что он должен быть поднят без ограничений, чтобы предотвратить потенциально катастрофический дефолт по счетам, уже причитающимся стране.

Маккарти ясно дал понять, что так называемый «чистый» потолок долга невозможен с республиканцами в Палате представителей.

Маккарти сказал: «Мы не собираемся преодолевать потолок долга, который просто увеличивает его, ничего не делая с нашим долгом».

Республиканский лидер, который был избран президентом в январе после бурной внутрипартийной борьбы, возглавил делегацию Конгресса в поездке, которую она предпринимала несколько раз до этого, часто вместе с членом палаты представителей Мэриленда Стени Хойером, бывшим лидером Демократической партии, еще раз в его позиция. сторона.

Поездка состоялась, когда Конгресс снова вскоре столкнулся с просьбой об отправке крупной помощи Украине. Маккарти придется ориентироваться в республиканской политике по мере того, как начнутся дебаты, особенно со стороны сторонников Трампа, которые выступили против расходования средств за границей для противодействия украинской агрессии президента России Владимира Путина.

Еще будучи лидером партии, Маккарти сказал, что для Украины не будет «бланш-чека», но с тех пор настаивал на том, что в качестве спикера он будет поддерживать усилия США против России, даже если он работает над обеспечением надзора за средствами американских налогоплательщиков за границей.

Нэнси Пелоси, бывший спикер Демократической партии, недавно вспомнила о своей исторической поездке в Киев в прошлом году, когда началась война, и сказала, что Украина и демократия «должны победить».

Дома Маккарти и Байден работают, но расходятся во мнениях, чтобы предотвратить дефолт по долгам, если Конгресс не сможет поднять к лету лимит долга, составляющий сейчас 31 триллион долларов.

Отвечая на вопросы на пресс-конференции, он сослался на классику детского телевидения и пошутил: «Schoolhouse Rock — они никогда не говорили вам не вести переговоры. Они говорили вам работать вместе».

«Мы должны сесть и решить это», — сказал Маккарти. «Долг — это большая проблема для Америки. Мы должны объединиться, чтобы решить ее».