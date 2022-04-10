Спикер парламента Пакистана в понедельник проголосовал за нового премьер-министра: исполняющий обязанности спикера | Имран Хан новости

Палата представителей голосует за нового лидера после смещения Имрана Хана с поста премьер-министра в результате вотума недоверия.

Нижняя палата парламента Пакистана соберется в понедельник, чтобы проголосовать за нового премьер-министра, сообщил исполняющий обязанности пресс-секретаря, после того как он снял Имрана Хана с поста премьер-министра в результате вотума недоверия рано утром в воскресенье.

Аяз Садик, который председательствует на заседании совета в отсутствие членов правящей партии и назначенных спикеров, сказал, что документы о выдвижении кандидатов должны быть представлены до 11 часов утра по местному времени (06:00 по Гринвичу) в воскресенье.

69-летний Хан потерял вотум доверия после того, как его бросили партнеры по коалиции, которые обвинили его в нездоровой экономике и невыполнении своих предвыборных обещаний.

«С точки зрения управления правительство полностью потерпело неудачу», — заявил «Аль-Джазире» сенатор Анварул Хак Какар от Белуджистанской партии Авами (БАП), союзник по коалиции, отказавшейся от поддержки Хана в конце марта.

«За последние два года было недовольство», — сказал он.

Садик объявил результаты вотума недоверия, который стал кульминацией 13-часовой сессии с неоднократными задержками незадолго до 1 часа ночи (20:00 по Гринвичу в субботу).

Парламентские выборы не запланированы на август 2023 года. Однако оппозиция заявила, что хочет досрочных выборов, но только после того, как она нанесет Хану политическое поражение и примет закон, который, по ее словам, необходим для обеспечения свободных и справедливых предстоящих выборов.

Смещение Хана усугубляет незавидный послужной список политической нестабильности Пакистана: ни один премьер-министр не завершил свой полный срок с момента обретения независимости от Великобритании в 1947 году, хотя Хан был первым, кто был смещен в результате вотума недоверия.

Он пришел к власти в 2018 году при поддержке военных, но недавно потерял свое парламентское большинство, когда союзники вышли из коалиционного правительства Хана. Аналитики говорят, что были также признаки того, что он потерял поддержку военных.

Хан был свергнут после того, как более трех лет был лидером ядерной державы с населением 220 миллионов человек, где военные правили почти половину почти 75-летней истории независимости страны.

Воскресное голосование было проведено после нескольких отложенных заседаний в зале, приглашенных из-за длинных речей членов партии Хана, которые заявили, что Соединенные Штаты замышляют сместить звезду крикета, ставшую политиком.

Садик сказал, что оппозиционным партиям удалось получить 174 голоса в Палате представителей, состоящей из 342 членов, в поддержку вотума недоверия, что сделало его большинством голосов.

«В результате предложение было принято против премьер-министра Имрана Хана», — сказал он сидящим в зале.

Хан, не присутствовавший на голосовании, не дал немедленных комментариев.

На голосовании присутствовало несколько депутатов от правящей партии Хана — «Пакистан Техрик-и-Инсаф» (PTI) или «Пакистанское движение за справедливость».

Шахбаз Шариф, кандидат на пост следующего премьер-министра Пакистана, сказал, что увольнение Хана стало возможностью для нового старта.

«Начался новый рассвет… Этот альянс восстановит Пакистан», — заявил 70-летний Шариф в парламенте.