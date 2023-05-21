Спикер российского парламента предлагает Польше запретить грузовики, заявив, что Варшава должна Москве миллиарды долларов

МОСКВА (Рейтер) — В воскресенье высокопоставленный российский депутат призвал запретить въезд польских грузовиков в Россию и выплатить Польше финансовую компенсацию за то, что он назвал восстановлением Советским Союзом восточноевропейской страны после Второй мировой войны.

В своем заявлении спикер Государственной Думы, нижней палаты парламента Вячеслав Володин заявил, что Польша должна быть наказана за «предательство исторической памяти» за освобождение страны Советским Союзом от нацистской Германии серией боевых действий. работает против Москвы.

В решительных замечаниях, углубляющих раскол с Варшавой, Володин сказал, что Польша существует как страна только «благодаря нашей стране», и сказал, что Варшава должна заплатить России более 750 миллиардов долларов, чтобы компенсировать советские инвестиции в страну после Второй мировой войны.

Он сказал, что Польша должна вернуть земли, которые она получила после войны.

Немедленной реакции на его комментарии из Варшавы не последовало.

Володин сказал, что парламентский комитет начнет рассмотрение вопроса о запрете въезда польских грузовиков в Россию в понедельник. Он сказал, что такой шаг вызовет у Польши большие финансовые трудности и потерю работы.

Напряженные российско-польские отношения еще больше ухудшились после войны на Украине, которую Москва называет «специальной военной операцией», когда Варшава позиционирует себя как одного из главных союзников Киева.

В прошлом месяце Россия пообещала жестко отреагировать на то, что она назвала незаконным захватом Польшей ее школы при посольстве в Варшаве, что она назвала вопиющим нарушением Венской конвенции о дипломатических отношениях.

В марте 2022 года Польша заявила, что выслала 45 российских дипломатов, подозреваемых в работе на московские спецслужбы.

(Отчетность агентства Reuters; под редакцией Эндрю Осборна)